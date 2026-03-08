钟培生于万呎豪宅谈出身 与未婚妻互动被网民分析「唔够爱」？ 庄雅婷力撑反击趁机放闪

钟培生（Derek）早前高调宣布与民建联小花庄雅婷（Angel）订婚，消息震撼全城。二人日前首次以未婚夫妇身份联袂出席公开活动，然而，他们在镜头前的互动却意外成为网民热议的焦点。有网民从「行为心理学」角度分析，指庄雅婷在影片中出现「身体防御」、「营业型微笑」及「眼神极度回避」等迹象，认为两人互动生疏，不像热恋中的情侣，更嘲讽其关系为「被迫营业、急著下班的尴尬同事」，面对网民质疑，钟培生选择正面反击。

钟培生呼唤庄雅婷：网民唔buy啊

钟培生在该贴文留言，并标注未婚妻庄雅婷，写道：「哼，网民唔buy啊，你睇吓人哋几专业嘅分析」，庄雅婷随即以一句：「哦，知道老公」甜蜜回应，展示夫妻同心。其后，钟培生更直接将另一条在活动中拍摄的影片上传到IG，似乎是想以行动证明与庄雅婷是两情相悦。庄雅婷亦在IG限时动态中发布了一张二人温馨自拍，并配上「佢今日唔敢再锡我，因为会整花个妆」的撒娇文字，透过一连串的恩爱互动，有力地反击了外界的揣测，力证二人感情甜蜜。

钟培生展示「低调式」炫富

除了与未婚妻的互动备受关注，钟培生近日亦不避嫌地邀请日籍美女网红Ayumi Hills到其豪宅作客并拍摄访问影片。影片中，钟培生与Ayumi在其停泊多部黄色法拉利的车库前大摆Pose，展示「低调式」炫富。二人分别介绍身上衣物，钟培生身上一件名牌都没有，却伸手一指身后两部名车，网民都感叹：「手指一伸贵过你全身！」

钟培生于万呎豪宅谈出身

之后钟培生更邀Ayumi入万呎豪宅内接受专访，内部装修以简约白色为主调，楼底极高，不过没有展示之前不时曝光酒窖、健身室及私人电影院等豪华设施。钟培生被问及富裕的出身与普通人有何差别时，钟培生坦言：「其实都一样，我们都是每天24小时。你的出生你不能选择，但是我们可以选择的是，用我有的优势，可以做更多好的事情。」

重温钟培生与女星绯闻？

钟培生揭如何判断女伴真心爱自己

访问中，Ayumi单刀直入地问他如何判断女生是真心爱他，还是别有用心。钟培生分享其独特的「吸引力法则」爱情观，他表示：「如果我本来的精神状态很好，我就是个好的人，我吸引的就是好的人。」他认为与其猜度对方，不如先专注调整好自己。谈及理想对象，他直言欣赏聪明、善良的女生，希望找到一个能让自己完全放松的伴侣。

