TVB视后被爆镜头后真面目！拍摄环境恶劣一原因主动叫对手贴近：拎埋凳过嚟

TVB台庆剧《新闻女王2》自播出以来话题不断，剧情紧凑，角色之间的角力让观众看得相当投入。近日剧情发展到女主角「Man姐」文慧心（佘诗曼饰）的童年心理阴影，而饰演「童年Man姐」的童星李紫欣（Ashely）因其精湛演技备受瞩目。戏外，Ashely在IG分享了与视后佘诗曼合作的点滴，曝光了佘诗曼在镜头背后温柔亲切的真实面貌。

童星获佘诗曼耐心教戏

日前，童星Ashely在IG上发布了多张与佘诗曼在拍摄现场的合照及侧拍，并配文分享首次与「Man姐」合作的经历。她坦言初次合作非常担心会影响大家，但佘诗曼非常耐心地教她如何演戏，让拍摄得以顺利完成。Ashely在文中写道：「Man姐真系好亲切、同埋好nice，居然主动同Ashely影相。」字里行间充满了对前辈的感激之情。她亦感谢监制、导演给予的机会，以及所有剧组人员的照顾。

佘诗曼恶劣环境下贴心照顾童星

从Ashely分享的幕后影片可见，拍摄当日场景颇为恶劣，现场是一个昏暗且水浸的地下空间。佘诗曼担心年纪小小的Ashely在陌生环境会感到害怕，不仅主动呼唤她到身边，让她拿凳子到她的身旁一起坐，更不断与她聊天，讲有趣的事情来舒缓她的紧张情绪。

为了让Ashely放松，佘诗曼主动拿出手机与她玩自拍，两人头贴头对著镜头甜笑，气氛温馨。Ashely更送上可爱的小挂件作为礼物，佘诗曼收到后童心大起，立即将挂件当作耳环逗Ashely发笑，并小心翼翼地将礼物收进口袋，尽显对小演员的爱护与尊重。

佘诗曼亲自留言鼓励

帖文发出后，佘诗曼本人也亲自到Ashely的IG留言，鼓励道：「小文慧心好叻女！加油！」，简单一句话，却给予了新人演员莫大的肯定。佘诗曼的种种窝心举动，不仅让「小文慧心」Ashely被其温柔圈粉，也让网民大赞她戏里戏外都充满女王风范，不仅专业，对后辈更是关怀备至，毫无架子，难怪能一直稳坐一线女星的宝座。

