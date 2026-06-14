HYROX新手必睇！专家教6星期备战全攻略：训练时间表/饮食补给/赛后恢复
更新时间：18:16 2026-06-10 HKT
发布时间：10:00 2026-06-14 HKT
发布时间：10:00 2026-06-14 HKT
HYROX是一项全球瞩目的室内体能赛事，结合跑步与功能性力量训练。这项全球性赛事的赛制固定：参赛者先跑1公里，体能关卡，共循环8次，即总共跑8公里及完成8项体能动作。如何在六星期内准备HYROX比赛？香港注册脊医王锡恒（Dr. Derek Wong）分享了一系列备战攻略。
HYROX备战攻略｜6星期每周训练时间表
王医生指，由于HYROX一半赛程是跑步，训练必须将跑步与器械训练结合，建立「疲劳下仍能跑」的能力。切勿只做传统重量训练，应着重心肺耐力与肌肉耐力。HYROX的体能关卡包括（依循以下顺序进行）：
- 滑雪机（1公里）：站立式滑雪模拟机训练
- 推雪橇（50米）：推动重型雪橇
- 拉雪橇（50米）：使用绳索将同一个雪橇向后拉回
- 波比跳远（80米）：持续向前跃进的波比跳
- 划船机（1公里）：模拟划船的功能性训练
- 农夫走路（20米）：双手各携带一个重物行走
- 沙包弓步走（100米）：扛著重型沙包进行弓步走
- 实心球（100下）：将药球反复抛向指定高度的目标
HYROX比赛设个人、双人及接力组别，适合不同体能水平人士参加：
- 个人组：单人参赛（分为专业组或公开组）
- 双人组：两人共同跑步，并可由同性或混双搭档分担体能关卡的组数
- 接力组：四人组成团队，共同完成8次1公里跑步和各项体能训练
要在6星期内备战 HYROX 赛事，需要高频率且极具时间效益的训练。王医生强调，除了做传统的重量训练，更要建立心肺功能与肌肉耐力。
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每周训练时间表（共6星期）
|星期一
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长跑
|星期二
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下肢重训（每组休息90至120秒）
|星期三
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间歇跑
|星期四
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器械循环训练
|星期五
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主动恢复
|赛事模拟（第3及第5周）
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建议在第3星期末进行「半程模拟」，并在比赛前2星期进行「全程模拟」，模拟训练如下：
6星期每周训练时间表：
HYROX备战攻略｜配速与技巧
- 配速决定成败：初学者常在第一个推雪橇耗尽体力。建议第一个1公里跑步的速度，比平常5公里跑慢10至15秒。
- 掌握转换速度：练习从跑步快速切换到器械区。进行药球和弓步走时，保持稳定不中断的节奏。
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HYROX备战攻略｜赛前/比赛中途饮食补给
比赛日补给策略方面，目标摄取1至2包能量胶。比赛一般需时60至90分钟，肝糖储备足够，赛前饮食比中途补充更重要。
赛前：
- 正餐：赛前2至3小时进食富含复合碳水化合物的餐点。
- 能量胶时机：开赛前10至15分钟吃第一包能量胶，让血糖迅速到位。
比赛中途：
- 额外补充1包能量胶（若预计超过90分钟可吃2包）。
- 最佳时机：完成划船机后，或从跑步转换到滑雪机/划船机的过渡阶段。 切忌在进行高爆发力动作（如实心球抛墙、推雪橇）前进食，以免肠胃不适。
HYROX备战攻略｜赛后48小时恢复
|首30-60分钟
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|2-4小时内
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|24-48小时（肌肉酸痛高峰期）
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|针对性肌肉护理
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HYROX备战攻略｜预防创伤与生物力学评估
王医生提醒，因为HYROX涉及大量重复及高冲击动作，对身体生物力学结构要求极高，备战期间建议寻求专业人士评估姿势及身体平衡，针对弱肌群强化、过紧肌肉伸展。如发现关节问题，应先矫正及回复正常才继续训练，预防运动创伤。
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