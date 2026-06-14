HYROX新手必睇！专家教6星期备战全攻略：训练时间表/饮食补给/赛后恢复

HYROX是一项全球瞩目的室内体能赛事，结合跑步与功能性力量训练。这项全球性赛事的赛制固定：参赛者先跑1公里，体能关卡，共循环8次，即总共跑8公里及完成8项体能动作。如何在六星期内准备HYROX比赛？香港注册脊医王锡恒（Dr. Derek Wong）分享了一系列备战攻略。

HYROX备战攻略｜6星期每周训练时间表

王医生指，由于HYROX一半赛程是跑步，训练必须将跑步与器械训练结合，建立「疲劳下仍能跑」的能力。切勿只做传统重量训练，应着重心肺耐力与肌肉耐力。HYROX的体能关卡包括（依循以下顺序进行）：

滑雪机（1公里）：站立式滑雪模拟机训练 推雪橇（50米）：推动重型雪橇 拉雪橇（50米）：使用绳索将同一个雪橇向后拉回 波比跳远（80米）：持续向前跃进的波比跳 划船机（1公里）：模拟划船的功能性训练 农夫走路（20米）：双手各携带一个重物行走 沙包弓步走（100米）：扛著重型沙包进行弓步走 实心球（100下）：将药球反复抛向指定高度的目标

HYROX比赛设个人、双人及接力组别，适合不同体能水平人士参加：

个人组：单人参赛（分为专业组或公开组）

双人组：两人共同跑步，并可由同性或混双搭档分担体能关卡的组数

接力组：四人组成团队，共同完成8次1公里跑步和各项体能训练

要在6星期内备战 HYROX 赛事，需要高频率且极具时间效益的训练。王医生强调，除了做传统的重量训练，更要建立心肺功能与肌肉耐力。

每周训练时间表（共6星期） 星期一 长跑 5至10公里稳定跑，锻炼基础心肺耐力 星期二 下肢重训（每组休息90至120秒） 杠铃深蹲：4组（第1周10下；第2周8下；第3 及第5周5下）

保加利亚分腿蹲（哑铃）：3组，每腿8下

罗马尼亚硬拉：3组，10下

腿部推举机或重型雪橇推车：4组，15米

提踵与核心训练：3组，15至20下 星期三 间歇跑 以比赛配速跑8次400米。 星期四 器械循环训练 轮流练习8个关卡，建议分成3组，中间穿插1公里跑，模拟比赛节奏。 星期五 主动恢复 进行Zone 2强度的轻度有氧运动（划船、单车）或伸展瑜伽。 赛事模拟（第3及第5周） 建议在第3星期末进行「半程模拟」，并在比赛前2星期进行「全程模拟」，模拟训练如下： 跑步 1公里

推雪橇 50米

拉雪橇 50米

跑步 1公里

波比跳远 80米

跑步 1公里

划船 1000米

6星期每周训练时间表：

HYROX备战攻略｜配速与技巧

配速决定成败：初学者常在第一个推雪橇耗尽体力。建议第一个1公里跑步的速度，比平常5公里跑慢10至15秒。

掌握转换速度：练习从跑步快速切换到器械区。进行药球和弓步走时，保持稳定不中断的节奏。

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HYROX备战攻略｜赛前/比赛中途饮食补给

比赛日补给策略方面，目标摄取1至2包能量胶。比赛一般需时60至90分钟，肝糖储备足够，赛前饮食比中途补充更重要。

赛前：

正餐：赛前2至3小时进食富含复合碳水化合物的餐点。

能量胶时机：开赛前10至15分钟吃第一包能量胶，让血糖迅速到位。

比赛中途：

额外补充1包能量胶（若预计超过90分钟可吃2包）。

最佳时机：完成划船机后，或从跑步转换到滑雪机/划船机的过渡阶段。 切忌在进行高爆发力动作（如实心球抛墙、推雪橇）前进食，以免肠胃不适。

HYROX备战攻略｜赛后48小时恢复

首30-60分钟 补水及电解质，补足流汗失去的水分

补充蛋白质与碳水化合物（如朱古力奶、香蕉配果仁酱或一杯蛋白奶昔） 2-4小时内 进食均衡正餐：瘦肉蛋白、复合碳水化合物、健康脂肪（如三文鱼配番薯及牛油果，或鸡肉饭配蔬菜） 24-48小时（肌肉酸痛高峰期） 避免剧烈运动，可散步、轻柔瑜伽，或使用泡棉滚筒轻压促进血液循环

进行轻度活动（散步、瑜伽、泡棉滚筒放松），并睡8至10小时 针对性肌肉护理 赛后数小时内冲冷水或浸冰水10至15分钟，减低发炎

使用泡棉滚筒放松大腿四头肌、小腿、臀部及上背；建议等待24至48小时后才进行深层运动按摩，避免过度刺激已微细受损的肌肉纤维

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HYROX备战攻略｜预防创伤与生物力学评估

王医生提醒，因为HYROX涉及大量重复及高冲击动作，对身体生物力学结构要求极高，备战期间建议寻求专业人士评估姿势及身体平衡，针对弱肌群强化、过紧肌肉伸展。如发现关节问题，应先矫正及回复正常才继续训练，预防运动创伤。

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