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HYROX新手必睇！专家教6星期备战全攻略：训练时间表/饮食补给/赛后恢复

减肥运动
更新时间：18:16 2026-06-10 HKT
发布时间：10:00 2026-06-14 HKT

HYROX是一项全球瞩目的室内体能赛事，结合跑步与功能性力量训练。这项全球性赛事的赛制固定：参赛者先跑1公里，体能关卡，共循环8次，即总共跑8公里及完成8项体能动作。如何在六星期内准备HYROX比赛？香港注册脊医王锡恒（Dr. Derek Wong）分享了一系列备战攻略。

HYROX备战攻略｜6星期每周训练时间表

王医生指，由于HYROX一半赛程是跑步，训练必须将跑步与器械训练结合，建立「疲劳下仍能跑」的能力。切勿只做传统重量训练，应着重心肺耐力与肌肉耐力。HYROX的体能关卡包括（依循以下顺序进行）：

  1. 滑雪机（1公里）：站立式滑雪模拟机训练
  2. 推雪橇（50米）：推动重型雪橇
  3. 拉雪橇（50米）：使用绳索将同一个雪橇向后拉回
  4. 波比跳远（80米）：持续向前跃进的波比跳
  5. 划船机（1公里）：模拟划船的功能性训练
  6. 农夫走路（20米）：双手各携带一个重物行走
  7. 沙包弓步走（100米）：扛著重型沙包进行弓步走
  8. 实心球（100下）：将药球反复抛向指定高度的目标

HYROX比赛设个人、双人及接力组别，适合不同体能水平人士参加： 

  • 个人组：单人参赛（分为专业组或公开组）
  • 双人组：两人共同跑步，并可由同性或混双搭档分担体能关卡的组数
  • 接力组：四人组成团队，共同完成8次1公里跑步和各项体能训练

要在6星期内备战 HYROX 赛事，需要高频率且极具时间效益的训练。王医生强调，除了做传统的重量训练，更要建立心肺功能与肌肉耐力。

每周训练时间表（共6星期）
星期一

长跑

  • 5至10公里稳定跑，锻炼基础心肺耐力
星期二

下肢重训（每组休息90至120秒）

  • 杠铃深蹲：4组（第1周10下；第2周8下；第3 及第5周5下）
  • 保加利亚分腿蹲（哑铃）：3组，每腿8下
  • 罗马尼亚硬拉：3组，10下
  • 腿部推举机或重型雪橇推车：4组，15米
  • 提踵与核心训练：3组，15至20下
星期三

间歇跑

  • 以比赛配速跑8次400米。
星期四

器械循环训练

  • 轮流练习8个关卡，建议分成3组，中间穿插1公里跑，模拟比赛节奏。
星期五

主动恢复

  • 进行Zone 2强度的轻度有氧运动（划船、单车）或伸展瑜伽。
赛事模拟（第3及第5周）

建议在第3星期末进行「半程模拟」，并在比赛前2星期进行「全程模拟」，模拟训练如下：

  • 跑步 1公里
  • 推雪橇 50米
  • 拉雪橇 50米
  • 跑步 1公里
  • 波比跳远 80米
  • 跑步 1公里
  • 划船 1000米

 

6星期每周训练时间表：

 

HYROX备战攻略｜配速与技巧

  • 配速决定成败：初学者常在第一个推雪橇耗尽体力。建议第一个1公里跑步的速度，比平常5公里跑慢10至15秒。
  • 掌握转换速度：练习从跑步快速切换到器械区。进行药球和弓步走时，保持稳定不中断的节奏。

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HYROX备战攻略｜赛前/比赛中途饮食补给

比赛日补给策略方面，目标摄取1至2包能量胶。比赛一般需时60至90分钟，肝糖储备足够，赛前饮食比中途补充更重要。

赛前：

  • 正餐：赛前2至3小时进食富含复合碳水化合物的餐点。
  • 能量胶时机：开赛前10至15分钟吃第一包能量胶，让血糖迅速到位。

比赛中途：

  • 额外补充1包能量胶（若预计超过90分钟可吃2包）。
  • 最佳时机：完成划船机后，或从跑步转换到滑雪机/划船机的过渡阶段。 切忌在进行高爆发力动作（如实心球抛墙、推雪橇）前进食，以免肠胃不适。

HYROX备战攻略｜赛后48小时恢复

首30-60分钟
  • 补水及电解质，补足流汗失去的水分
  • 补充蛋白质与碳水化合物（如朱古力奶、香蕉配果仁酱或一杯蛋白奶昔）
2-4小时内
  • 进食均衡正餐：瘦肉蛋白、复合碳水化合物、健康脂肪（如三文鱼配番薯及牛油果，或鸡肉饭配蔬菜）
24-48小时（肌肉酸痛高峰期）
  • 避免剧烈运动，可散步、轻柔瑜伽，或使用泡棉滚筒轻压促进血液循环
  • 进行轻度活动（散步、瑜伽、泡棉滚筒放松），并睡8至10小时
针对性肌肉护理
  • 赛后数小时内冲冷水或浸冰水10至15分钟，减低发炎
  • 使用泡棉滚筒放松大腿四头肌、小腿、臀部及上背；建议等待24至48小时后才进行深层运动按摩，避免过度刺激已微细受损的肌肉纤维

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HYROX备战攻略｜预防创伤与生物力学评估

王医生提醒，因为HYROX涉及大量重复及高冲击动作，对身体生物力学结构要求极高，备战期间建议寻求专业人士评估姿势及身体平衡，针对弱肌群强化、过紧肌肉伸展。如发现关节问题，应先矫正及回复正常才继续训练，预防运动创伤。

 

延伸阅读：HYROX热潮袭港！专家揭参赛者易忽略一事 即学15分钟动态热身「保命」减受伤风险

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王锡恒注册脊医简介:

王锡恒脊医（Dr. Derek S. H. Wong, D.C.）拥有香港、加拿大及美国执业的专业资格。于美国接受专业培训，专长于治疗神经肌肉疼痛以及运动功能障碍。

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