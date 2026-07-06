Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

IB放榜2026｜全港至少诞73状元 英基占27人 维多利亚圣士提反状元人数创新高（持续更新）

教育新闻
更新时间：15:01 2026-07-07 HKT
发布时间：09:20 2026-07-06 HKT

今届国际文凭大学预科课程（IBDP）于7月6日放榜，本港至少诞生73位考获45分的IB状元。沪江维多利亚学校（VSA）及圣士提反书院，分别诞生9名及5名IB状元，均创两校历来最佳成绩。英基学校协会（英基）属校今年则有27个状元。此外，直资传统名校圣保罗男女中学，今年诞生6位状元，分别为朱欣晴、傅舜盈、陈皓颐、莫斯棋、周柏乔及黄巨霖，另外，该校亦有16位44分的榜眼，15位43分的探花。

IB状元访问
香港IB状元学校一览(部分)

沪江维多利亚学校诞9状元

沪江维多利亚学校共9名学生取得满分45分，分别为陈振翰、邹旻希、卓心言、刘岑佳、冯皓政、徐栩儿、黄齐汇、黄凯婷及朱瑞驰，较去年多2名；该校另有8名学生取得44分，13名学生成为「探花」43 分。该校今年IB考生全数合格，平均考获39分，当中近半考获40分或以上。

英基学校协会（英基）属校今年有27个IB状元。

至于圣士提反书院，共5人考获满分，分别为何颂诗、吴天磊、莫君扬、方彦珩及陈谦瑜，刷新2021年诞生3名女状元的纪录；另有8名学生取得44分，成为「IB榜眼」；4人则考获43分。

保良局蔡继有学校今年则诞生6位状元，分别为黄奕熙、钟采霖、冯凯澄、招慧心、汤铠霖、刘心岚。

拔萃男书院有5位状元，包括陈铭得、周沛、 李学澄、梁康承及王令渝 ，另有16位榜眼。

另外，香港加拿大国际学校及保良局颜宝铃书院，亦分别诞生3位及1位状元。

IB放榜2026｜状元访问

返回目录

IB放榜2026｜香港IB状元学校一览(部分)

学校 45分人数
英基学校协会属校 27
沪江维多利亚学校 9
德瑞国际学校 8
圣保罗男女中学 6
保良局蔡继有学校 6
拔萃男书院 5
圣士提反书院 5
香港加拿大国际学校 3
弘立书院 2
保良局颜宝铃书院 1
新加坡国际学校(香港) 1
总数 73

本报记者

返回目录

延伸阅读︰

IB放榜2026｜国际文凭大学预科课程受追捧 一文解构课程特色

英基一条龙｜幼稚园首次与小学配对 学生保证升读旗下小学 今年9月实施

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

↓即睇DSE2026专页↓

↓即睇DSE2026专页↓

最Hit
64岁父被炒失业 21岁公屋女大生求助被诱做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丢架｜Juicy叮
64岁父被炒失业 21岁公屋女大生求助被诱做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丢架｜Juicy叮
时事热话
6小时前
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约 房署有回应｜Juicy叮
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约 房署有回应｜Juicy叮
时事热话
5小时前
细细粒41岁迎初恋 《东周刊》独家直击陈嘉佳揸法拉利拍拖 与小鲜肉男友全程普通话对谈
细细粒41岁迎初恋 《东周刊》独家直击陈嘉佳揸法拉利拍拖 与小鲜肉男友全程普通话对谈
即时娱乐
8小时前
谢贤混血孙仔罕露正面样 谢婷婷加拿大一家四口自驾游 7岁大女遇妈妈「差别待遇」？
谢贤混血孙仔罕露正面样 谢婷婷加拿大一家四口自驾游 7岁大女遇妈妈「差别待遇」？
影视圈
6小时前
世界杯2026｜比利时4:1淘汰美国入8强 特朗普出招让巴洛根落场亦无用
00:36
世界杯2026｜比利时4:1淘汰美国入8强 特朗普出招让巴洛根落场亦无用
足球世界
6小时前
星岛申诉王 | 港车北上回港带烟被罚$5700 港男亲述中伏位警世：司机不享19支香烟豁免
星岛申诉王 | 港车北上带烟回港被罚$5700 港男发帖警世：司机不享携带19支香烟豁免
申诉热话
8小时前
00:42
《五个小孩的校长》「嘉嘉」变IB状元 前童星傅舜盈成高材生 目标赴澳洲读兽医
影视圈
18小时前
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
时事热话
2小时前
TVB「经典肥佬绿叶」徐广林罕曝光  变咏春宗师身形大变拳拳有力  本为富二代曾揸巴士
TVB「经典肥佬绿叶」徐广林罕曝光  变咏春宗师身形大变拳拳有力  本为富二代曾揸巴士
影视圈
7小时前
周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演
周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演
影视圈
2026-07-06 14:00 HKT