Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

杨峥 - 拉丁美洲50强 「标志人物大奖」得主 Rodolfo Guzmán 的料理探索之路 | 峥活当下

峥活当下
峥活当下
杨峥
4小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　新年伊始，春暖花开，祝愿各位读者在新的一年如花般绽放，健康幸福。

　　「在遥远的最南方送上问候！（Hello from the south south！）」这是刚在危地马拉举办的拉丁美洲最佳50餐厅颁奖典礼上，「标志人物大奖（Icon Award）」得主，以极具特色的地道食材入馔，改变本土精致料理文化，将智利推向世界美食舞台的关键人物——Rodolfo Guzmán经常挂在口边的一句说话。在他创办位于首都圣地牙哥山麓的「Boragó」餐厅前，智利料理的国际知名度相对较低，主要的南美洲美食强国仍以秘鲁与墨西哥为主。

　　从一个对智利传统厨房感到沮丧的年轻厨师到祖国的全球美食大使，这是一个坚韧、好奇心和独创性的故事。Rodolfo在西班牙巴斯克地区的「Mugaritz」等著名的欧洲厨房接受过烹饪培训，吸收了一些世界上最受敬重的厨师们的技术和哲学后，回到智利开辟起自己的道路。

　　初期的智利美食文化并不被重视，就连当地自己人也漠不关心。在这样的背景下，他决定从马普切人（Mapuche）的原始饮食文化着手。从智利横跨4000公里的北端到南端，积极走访各地发掘并记录本土食材。在智利有超过85%的人口有马普切人血统，这些原住民的烹饪方式及食材获取方法极具特色，他们的日常食材之中隐藏着智利的独特美学。在智利的历史长河中，有着许多值得介绍的传统料理。例如由发酵马铃薯制成的「Milcao」，传统上将其与生马铃薯混合并烤制而成的煎薯饼；象征着古老与传承的智慧。另有「Curanto」，这是一种可以追溯至奇洛埃岛（Chiloé Island）的传统料理，利用热石将多种食材堆层蒸熟。在村庄里的庆祝活动中，全村的人会聚集在一起，各家带上不同的食材，共同享用这充满风味的料理。对Rodolfo来说，这些传统菜肴不仅是美食，更是智利文化的根源。

　　「Boragó」不仅仅是一间餐厅，它是一份倡导智利土地、人民和历史的烹饪宣言。然而在开业初期，它遇到了当地美食家的质疑，并在经济上挣扎。事实上，为了避免债务，Rodolfo在早期有好几次差点卖了餐厅。他咬紧牙关坚持了下来，相信智利的美食遗产值得在世界舞台上占一席位。终于在2013年当「Boragó」的名字，首次在拉丁美洲最佳50餐厅名单出现并获得第8名的时候，不仅是对辛勤耕耘的肯定，更随着名气上扬，餐厅从门可罗雀至户限为穿、一席难求，智利的美食也逐渐被全世界所认识与喜爱。

　　从客人入座的那一刻起，在「Boragó」的用餐经历是智利景观、文化和季节的体现，更是一场叙事。「Endémica」品尝餐单内的菜肴来自海岸线、沙漠、山脉和餐厅自己的果园，是一个植根于智利季节和地理环境的多道菜式之旅。Rodolfo与他的团队和200多位野外采集者、小众生产者、渔民和土著社群合作，不仅用稀有食材丰富了烹制选择，也支援了社群生计。随着季节转换的「春」、「夏」、「秋」、「冬」外还有「初春」5个料理餐单，皆融合了大自然、传统与想像力：从巴塔哥尼亚山脉流下的绝天然水，至自然放牧的无污染牛奶，再到有机种植的蔬菜，这些本土食材骤然聚集在一起，成为餐桌上的珍馐，呈现出只有在智利才能品尝到的美味盛宴。

　　如今，Rodolfo仍然专注于当下，希望进一步探索智利食材的可能性，努力保持想像力的延续与独创性。他相信未来的日子将比现在更加美好，更加丰富。透过这片烹饪的旅程，不仅为世界展示了智利的饮食文化，也唤醒了人们对于本土食材的重视与珍惜。他的故事不仅是一位厨师的成长，也是整个智利美食界的重生。

杨峥

松软可口的Milcao马铃薯面包与自家制pajarito牛油。
松软可口的Milcao马铃薯面包与自家制pajarito牛油。
冰凉透心，外形犹如蘑菇的海藻野生水果甜点。
冰凉透心，外形犹如蘑菇的海藻野生水果甜点。
今届拉丁美洲最佳50餐厅的「标志人物大奖」得主Rodolfo Guzmán。
今届拉丁美洲最佳50餐厅的「标志人物大奖」得主Rodolfo Guzmán。
「Boragó」创办人兼主厨Rodolfo Guzmán，以一己之力将智利饮食文化推向国际舞台。
「Boragó」创办人兼主厨Rodolfo Guzmán，以一己之力将智利饮食文化推向国际舞台。
美不胜收，栩栩如生的「春天的罂粟花与智利羊肚菌」菜式；祝大家花开富贵，大吉大利。
美不胜收，栩栩如生的「春天的罂粟花与智利羊肚菌」菜式；祝大家花开富贵，大吉大利。
咸鲜香气在口中回荡的海胆与海藻菜式。
咸鲜香气在口中回荡的海胆与海藻菜式。
最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
15小時前
《寻秦记》上映两日即遭疯狂盗录 小红书更现结局片段 「天下一」留言要求删除 海关暂未接获投诉
《寻秦记》上映三日即遭疯狂盗录 小红书更现结局片段 「天下一」留言要求删除 海关暂未接获投诉
社会
12小時前
古天乐传在内地不适入院  今日曾戴口罩「死撑」  最后缺席《寻秦记》宣传活动
00:57
古天乐传在内地不适入院  今日曾戴口罩「死撑」  最后缺席《寻秦记》宣传活动
影视圈
8小時前
365日免费食麦乐鸡！麦当劳推「麦麦狂食最Dope大赛」 大奖赢全年麦乐鸡金卡
365日免费食麦乐鸡！麦当劳推「麦麦狂食最Dope大赛」 大奖赢全年麦乐鸡金卡
饮食
13小時前
六旬投资公司老板失踪 最后现身薄扶林水塘 救援人员通宵搜索
突发
5小時前
周润发老婆陈荟莲持续消瘦 66岁庆生照惊见脸颊凹陷？ 发哥丧女后决不生育：两个已很幸福
周润发老婆陈荟莲持续消瘦 66岁庆生照惊见脸颊凹陷？ 发哥丧女后决不生育：两个已很幸福
影视圈
20小時前
港岛星级酒店海鲜自助餐优惠！$190/位起任食面包蟹/生蚝/西冷 乐悠长者6折！
港岛星级酒店海鲜自助餐优惠！$190/位起任食面包蟹/生蚝/西冷 乐悠长者6折！
饮食
17小時前
连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应
连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应
饮食
15小時前
东张西望｜人妻港女跟「靓仔机师」情欲对话  堕「包裹情骗局」被呃5万元  认愧对老公：对唔住
东张西望｜人妻港女跟「靓仔机师」情欲对话  堕「包裹情骗局」被呃5万元  认愧对老公：对唔住
影视圈
8小時前
丽瑶邨单位起火酿4伤包括疑心脏病发 逾百住客疏散 内地手机充电短路肇祸　
突发
6小時前
更多文章
排名第19位兼危地马拉最佳餐厅「Sublime」的一众餐厅代表。
杨峥 - 拉丁美洲最佳50餐厅 聚焦危地马拉的烹饪时刻 | 峥活当下
　　明天是冬至，首先在此祝愿大家平安健康，事事顺心。 　　危地马拉的历史是古代文明、殖民动荡和现代复原力的挂毯。早在西班牙殖民统治之前，该地区就是马雅古文明的家园，其影响仍然回荡在Tikal废墟、Uaxactún寺庙和土著社群的日常农业耕作中。1821年从西班牙独立后，危地马拉经历了政治不稳定、内战和争取民主治理的时期。今天，这个国家处于十字路口，其丰富的古文明遗产和复杂的历史，继续塑造着其
2025-12-20 02:00 HKT
峥活当下