中日恶化‧拆局｜特朗普找高市密斟 或降温争端惹关注

中日关系因日本首相高市早苗「台湾有事」论而陷入僵局之际，国家主席习近平前晚同美国总统特朗普通电话并阐明中方立场，特朗普昨随即致电日本首相高市早苗，介绍习特通话的内容。高市拒绝透露是否谈及台湾问题。学者认为习特通话向日本明确了中方的底线及美方的态度，预计高市在涉台发言上会趋向谨慎低调，中日紧张局势或略微降温。经过一番高层互动后，日本外务省事务次官船越健裕昨与中国驻日大使吴江浩召开会谈，暂未知具体内容。

京澄清习特通话由美方发起

习近平前晚同特朗普通电话，是继10月30日南韩釜山会晤后，两人不足一个月再度对话。白宫称通话历时1小时。华盛顿智库「史汀生中心」中国计划主任孙韵表示，这通电话显示北京正敦促美方「管束日本」。美国《华尔街日报》指通话是中方罕有主动提出，但中国外交部发言人毛宁昨日否认：「据我了解，此次通话是美方发起的，通话的氛围是积极的、友好的、建设性的。」

据新华社的报道，习近平向特朗普阐明中方在台湾问题上的原则立场，强调台湾回归中国是战后国际秩序重要组成部分。中美曾并肩抗击法西斯和军国主义，当前更应该共同维护好二战胜利成果。相关表述明显是针对高市早苗的「台湾有事」论。特朗普表示，中国当年为二战胜利发挥了重要作用，美方理解台湾问题对于中国的重要性。

习特通话的第二日上午，特朗普同高市早苗举行了电话会谈。日本共同社报道，此次美日首脑通话由美方提议，持续了约20分钟，就加强日美同盟、印太地区局势、乌克兰和平进程等话题交换了意见。高市说：「特朗普总统简要介绍了近期美中关系的情况。」被问到有否谈及「台湾有事」言论风波，高市称「详细情况不便透露」。

特发文称计划明年4月访华

中国外交部发言人毛宁昨日表示，「美日领导通话是美日之间的事情，我不做评论。至于台湾问题，是中国的内政，不容任何外部势力干涉。」日本《每日新闻》报道，外务省事务次官船越健裕昨与中国驻日大使吴江浩召开会谈，可能讨论两国之间悬而未解的议题与未来的因应等事情。

特朗普在社媒发文称，同习近平的电话「非常好」，双方谈了大豆等农产品采购，以及遏制芬太尼运输的问题。他计划明年4月访华，习近平明年稍后亦会访美。不过，帖文并没提到同习近平谈了台湾及中日问题。

学者料高市转向「审慎强硬」

台湾淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳向中央社分析，目前高市在日本国内的支持度高，北京不太容易透过外交、经贸手段要求对方就范。而美日有安保条约，日本若有军事动作势必要取得美国认同，北京希望透过习特通话，确保高市言论不会再进一步扩大，明确底线。

中通社引述日本问题学者陈洋预料高市不会立即变软，但会从「高调的强硬」转向「审慎执行的强硬」，中日紧张局势或略微降温，表现在公开外交和媒体表态中。

陈洋分析，特朗普与高市通话目的，或是提醒其不要再度破坏中日关系。对特朗普而言，中国是核心议程，日本是辅助角色，特朗普不希望高市的涉台错误言论影响其访华之行及中美关系。特朗普透过高调宣布访华，向国际社会和国内选民证明其处理大国关系、推进经济议程的能力和决心。「特朗普对日本沉默，是为保持其在中美关系中的主导权和灵活性。高市的『好朋友』言论则更可能是自我政治加分。」

但陈洋认为，美国对华遏制战略未改，仍以台湾问题为抓手遏制中国发展。顾及中方反应，美方不敢公开支持高市，料不排除小动作，根据事态变化调整。当前「沉默」不代表美日政府或军事力量会无动于衷。预计接下来，日美会加大在台海周边、西南诸岛的安保防务合作，包括加强联合军演力度和规模等。

