星岛申诉王 | 一句You Shut Up掀全城风波 名人教用英文优雅讲「你收声」

近日屯门一名中学校长在新加坡带队交流期间，与当地女保安发生争执，期间一句「You shut up」（你闭嘴！）加上被指夹杂粗口，片段在网上疯传，引来大批网民批评「失礼」、「影衰香港人」。校长事后公开道歉并请辞，但事件仍然引发社会对「Shut up」一词引发热烈讨论。

到底「Shut up」有多无礼？在英语文化中，叫人不要吵，又有什么更得体、更文雅的字句？《星岛申诉王》请来曾在英国留学多年、曾任大律师及补习导师的林作，以及经常周游列国、习惯以英语沟通的旅游达人梁芷珮（Christy），他们均表示「Shut up」一词不会从他们口中说出，形容该词非常粗鲁，同时亦分享他们的如何用英语化解矛盾。

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林作：英式英文讲求婉转 避免矛盾激化

多年受英国教育的林作，接受《星岛申诉王》访问时形容，英式英文某程度上可能很虚伪，但正因为礼多人不怪，反而能够避免冲突。

他指出，像「Shut up」这一类命令式语句，一般尽量不要说，因为该字眼是命令式，就是告诉对方你是他的上司或老板。他直言，这句说话除了军队内部会用之外，一般人与人之间的交流，根本不应该出现这种命令式词语。

林作明确表示，使用「Shut up」当然是粗鲁，即使加上敬语词please（请），变成「Please shut up」（请闭嘴），同样是粗鲁的表现。

至于如何在矛盾中希望对方收声？林作进一步解释，真正有礼貌、或有文化的英式做法，是用反问句，用婉转迂回的方式表达不满。他举例说，最简单的说法是「Could you please lower your voice」，意思是可以请你降低音量吗。

林作续指，如果想进一步展现修养，可以使用「Would you mind if we pause the conversation for a moment」，即你介意我们暂停对话吗？ 两者都是叫人闭嘴，但就没有那么针对性。

林作透露他在十几岁时，在英国贵族学到最厉害的句式是「I am terribly sorry, but I was wondering if you could possiby...」，此句就是优雅地希望终止对话。他强调重点在于前面有多少铺垫，当你懂得这样迂回、有文化地呈现，对方通常会因为你的绅士风度而变得温和，整个对话就会变得非常有礼貌和文明。林作最后表示，如果该名校长当时用这种方式与对方沟通，很大机会出现另一个结局。

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旅游达人吁冷静处理 各退一步为上策

旅游达人梁芷珮（Christy）表示，她与丈夫在生活上，或旅行中绝不会使用「Shut up」这种刻薄的字眼。

当很生气或者听不明白对方说话的时候，很想叫对方不要吵，应该如何表达？她个人会选择说「Sorry guys, can you give us a second please？」（对不起，你稍后再说好吗？），目的是让对方冷静下来，情绪稳定。

她分享说，她的加籍丈夫很喜欢用「Take it easy」这个词，当有冲突时说「Can you take it easy」（你能冷静点吗？），大家就知道双方都应该冷静一点。另一种说法是「Let's both take a step back」，意思是一人让一步，不要一直冲前继续吵架。

梁芷珮强调，在旅行当中，大家可能会因为语言产生误解，所以尽量说话都要斯文一点，宁愿少说话，也不要挑起矛盾。在教育小朋友时，绝对不会使用「Shut up」，亦会教导子女尊重当地文化，遇到问题要保持冷静和有礼貌。

大家又如何看待「Shut up」这个词，欢迎和我们《星岛胜申诉王》分享。

林作表示，「Shut up」一词在英式英文中，非常粗鲁及无礼。（来源：资料相片)

旅游达人梁芷珮表示，去旅行应该尊重当地文化，冷静处理问题。（来源：资料相片）

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