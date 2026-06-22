永东巴士全新港岛线6.27通车！上环/湾仔/北角出发 $45直达深圳/广州/中山/番禺

随著大湾区的交流日益频繁，无论是北上消费快闪游玩、跨境上班通勤，还是回乡探亲，大众对便捷跨境交通的需求大幅上升。为方便港岛区居民，永东巴士将于6月27日正式开通全新港岛线，于上环、湾仔以及北角增设发车点，$45起的单程车票即可直达深圳及大湾区多个热门城市。

永东巴士全新上环/湾仔/北角站点！$45直达深圳及大湾区城市

永东巴士全新上环/湾仔/北角站点！$45直达深圳及大湾区城市

永东巴士扩展服务版图，于港岛区增设三个重点交通枢纽站点，分别位于上环永安中心、湾仔祥友大厦以及北角汇二期商场。三个新站点均邻近港铁站出口，地理位置优越，让港岛区乘客无需再跨区转车即可轻松出发，经深圳湾口岸过境，直达深圳、广州、中山、番禺等大湾区城市，大大节省出行时间与交通成本。

跨境直通巴港岛线通车优惠 每隔30分钟一班车

永东巴士港岛线的班次频密，维持约每30分钟一班车由香港开往深圳湾口岸的服务时间为早上7时15分至晚上9时10分；回程香港班次则由早上8时15分营运至晚上10时45分。为庆祝新路线开通，永东巴士更特别推出优惠，成人单程票价由$65激减至$45，即时节省$20；而往返车票亦只需$90，性价比极高。

永东巴士港岛线乘车资讯及优惠

开通日期：2026年6月27日

开线优惠票价：成人单程特价$45；往返特价$90

上环站点位置：上环干诺道中114号永安中心地舖

湾仔站点位置：湾仔骆克道150–158号祥友大厦地下5A号舖

北角站点位置：北角渣华道北角汇二期商场门口

服务时间：香港至深圳湾口岸：7:15am - 9:10pm；深圳湾口岸至香港：8:15am - 10:45pm

资料来源：永东旅行社Eternal East Tours Co. Ltd