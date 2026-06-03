其士争产案丨律师称为周亦卿准备2015年遗嘱过程中  有关其欲成立信托详情「真系咩都无」

其士集团创办人周亦卿2018年与世长辞，2015年遗嘱将名下1.89亿股其士股份全数交予五女周蕙蕙继承。长女周莉莉入禀要求法庭裁定2015年遗嘱无效，以2009年遗嘱作准。负责为周亦卿准备2015年遗嘱的律师卓昭华供称，她曾解释予周亦卿知道，若把全数股份交给一人，「如果你真系信一个人，拣一个信得过嘅人」，但她承认即使把全数股份交给「信得过嘅人」，也一定有风险该人不会把该些股份被分散或出售。卓昭华亦称，周亦卿全数股份交给一人，事后可与该人沟通，拜托该人把全数股份放入信托。

本案原告为长女周莉莉（Lily），被告为五女周蕙蕙（Violet ，艺人吴家乐的妻子）及六女周薇薇（Vi Vi）。周亦卿于2015年10月所订立的最后一份遗嘱逾10页，由其妻子宫川美智子、五女周蕙蕙及六女周薇薇作为遗产执行人及受托人，把周亦卿与日裔妻子宫川美智子共同持有的其士集团逾62.76%股权即1.89亿股份（189,490,248股股份）交由五女周蕙蕙继承，其余遗产分配予周亦卿的妻子及其他五名女儿，幼子周维正毫无得益。

六女周薇薇的朋友、律师卓昭华（Mandy Cheuk Chiu Wah）昨供称，六女周薇薇2015年联络她，表明周亦卿欲立新遗嘱，而且周亦卿不希望名下的其士股份被分散或出售。卓昭华今继续出庭作供，指出周亦卿可以信托形式管有名下其士股份，他们曾讨论可在周亦卿生前成立信托、可在周亦卿遗嘱内委托一间公司在周亦卿死后成立信托、可指明一个人为周亦卿成立信托。

被问及若把全数股份交给一人，如何避免股份被分散或出售时，卓昭华称她曾解释予周亦卿知道，「如果你真系信一个人，拣一个信得过嘅人」，但她承认即使把全数股份交给「信得过嘅人」，也一定有风险该人不会把该些股份被分散或出售。

卓昭华指她为周亦卿准备遗嘱的过程中，直至完成草拟遗嘱，对于成立信托管有名下其士股份方面「完全仲系咩instruction（指示）都无」，而周薇薇当时亦一直称她在索取周亦卿的指示，「最后周生完全放弃（成立信托）依个谂法 」。

卓昭华强调「好清晰（周生）唔系想将其士股份系个will（遗嘱）入面做一个trust （信托）」，而且有关周亦卿成立信托的详情「真系咩都无」，故在没有任何基础下根本无法成立信托。卓又指，周亦卿一方当时「唔讲清楚想做乜嘢」，故她「个一刻无可能俾到啲咩有意义的讨论或建议」。

案件编号：HCAP 22/2019

法庭记者：刘晓曦

