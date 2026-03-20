油价｜《The Standard》拆解香港油价「世一」及加快减慢之谜 议员业界促油商公开数据 政府管制价格

受近期中东紧张局势影响，本港油价急升，不但汽油车车主要挨贵油，运输、速递、日用品同样受物流价成本上涨而加价。究竟香港油价为何成为「世一」，「加快减慢」现象又如何造成？《The Standard》（英文虎报）发表专题报道，分析除了地价及燃油税，更重要是燃油供应商营运数据一直成谜，外界难以监察，甚至被质疑涉嫌「合谋定价」。有业界及议员要求油商公开更多数据，政府亦应考虑出手作适当管制。

成因一：地价成本上升 油站投标价过亿元

香港油价贵绝全球，以特级无铅汽油为例，目前零售牌价维持在每公升32.89元高位，扣除门市折扣后，各油公司价格仍介乎23元至31元不等。油价高昂背后原因众多，地价是其中之一，自2003年起，油站投标价由当年平均每个约5000万元，上升至2019年的约5亿元，例如2019年大围积存街一幅加油站用地，更以6.44亿元批出。

地价是固定成本，但随著政府大力推动电动车发展，现时每10部新登记私家车，7部是电动车，令入油需求减少，变相令地租等固定成本对油价的占比增加，甚至转嫁至消费者身上。

成因二：燃油税1998年至今未调整

另一成本是无铅汽油燃油税，目前每公升6.06元，但1998年起未曾调整。此外香港油站目前只供应98辛烷值汽油，缺乏95辛烷值的选择，后者价格可便宜10%至15%。

成因三：油公司营运数据成谜 外界难监察

不过，油站投标价、燃油税属固定成本，油价「加快减慢」更深层原因，在于油公司往往以「商业机密」为由，不公开营运成本结构，令外界难以监察；加上各油公司价格走势一致、同升同跌，不时被质疑有「合谋定价」。油公司一贯口径是香港没有炼油厂，本地出售的车用燃油全是进口成品油而非原油，也要考虑地价、运输、人工等因素。

成因四：电动车普及 油商图利润最大化

能源咨询委员会主席黄杰龙日前表示，「加快减慢」的观感颇为真实，这源于油公司营运数据不透明。他指本港电动车增长幅度全球领先，加上不少车主北上顺道入油，导致本地汽油需求减少， 推断油公司或担心生意萎缩，故趁有机会时维持高价，当国际油价回落时，也不轻易跟随减价，但强调属个人推测。

亦有熟悉议题的议员分析，电动车普及化触动油公司的既得利益，燃油车需求只会越来越少，他们要趁这十多年时间「赚多一浸」，因此即使日后国际油价回落，减价速度肯定不会快。特首李家超日前表明，竞委会若发现任何合谋定价或违反公平竞争行为，将依法调查。

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粤港澳燃油同一来源地 价格差天共地

本港车用燃油绝大部分由内地进口，目前内地广东省98汽油每公升10.29元人民币，折合港币约11.6元，约香港油价三分一；澳门特级汽油最贵17.69澳门元，折合港币17.2元；台湾98汽油新台币32.4元，折合港币约8元，只及香港油价四分一。至于与香港生活水平相若的新加坡，特级汽油新加坡元4.21元，折合港币约26元。

亚洲各地最新油价（每公升）

地区 价钱 香港 $32.9 内地 $11.6 澳门 $17.2 台湾 $8 新加坡 $26

注：参考特级或98无铅汽油价格，未扣除优惠。以港币计。

何敬康：点解油价唔可以有价格管制？

立法会议员何敬康表示，竞委会数年前曾调查油商合谋定价，虽未找出证据，但反映有合理怀疑，认为油商应将数据透明地公开，让大众理解为何油价高企。他又指，目前有众多车队卡、折扣卡等操作，未知背后有何中介或产业链，故支持政府出手，要求油公司公开营运数据。

他建议政府研究控制油价，在极端情况下，应以公众利益为大前提，出手作适当管制和干预，「逼人买贵油，已经唔系健康市场」。他形容油商是寡头垄断，既然电力、公共交通也可有价格管制措施，「点解油价唔可以？」具体而言，他认为可与国际市场和邻近地区看齐，或计算中位数，但第一步是油商须交出营运数据，才能研究分析。他理解内地营运成本较便宜，油价难直接与港比较，但澳门油价只是香港一半，便难以解释。

庄豪锋促公开数据：透明对大家最公平

实政圆桌议员庄豪锋则指，香港无炼油厂，需购买内地或新加坡的成品油，故应比较新加坡的「成品油离岸价」，才可确认油商有否趁战争谋取暴利。他同样建议政府要求油公司公开采购成本、折扣等，「透明就对大家最公平。」

汽车会永远荣誉会长李耀培形容油公司「无王管」，例如近日汽油牌价无再上升，却减少折扣优惠，即变相加价，令消费者继续挨贵油。他指多地政府将燃油视为民生项目作价格控制，港府应下定决心，考虑规管油公司利润，确保油价升跌有据。

记者：陈俊豪

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