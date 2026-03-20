油价急升｜罐头、白米等日用品掀加价潮 粮油商：无产品能独善其身 预告一个月后涨价

中东局势推高油价，民生同样受影响。有食品商预告，未来食品价格将有广泛增幅，个别米及罐头已加价近一成，形容「没有商品能够独善其身」。不过，有立法会议员认为饮食业竞争激烈，短期内会倾向先自行吸纳成本。

食品商：个别米及罐头已加价

通泰行负责人李丰年表示，受油价影响，未来食品价格绝对会上涨，预计约一个月后加价，「因为香港大部份的货都要运进来」，但加幅多少目前难以确定，现时只是成本增加，并非缺货。

李丰年指，其公司入货的个别产品已出现加价，例如其中一款米及部分罐头产品，加幅约5%至10%。他表示，目前加价属于局部性，并非所有同类产品都加价，但强调所有产品均有加价可能性，料之后会出现广泛上涨。

梁进盼业界勿把成本转嫁消费者

饮食界立法会议员梁进表示，油价直接影响运输成本，若情况只属短期，业界倾向自行消化；但若油价高企持续超过半年，业界未必能完全承担成本压力，或导致价格显著上涨。他指目前业界竞争激烈，期望业界审慎考虑，自行消化部分成本，「一定要明白是不可以像以前那样，成本上涨就转嫁给消费者」。

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零售业料短期加价7%至10%

香港百货、商业雇员总会会务总干事林志忠预料，零售商会将成本转嫁给消费者，形容「羊毛出自羊身上」。他指不少产品类别面临加价压力，例如部分日用品、厕纸、蔬菜类等。至于加价时间，林志忠称视乎仓储情况而定，据他了解，部分新鲜食品已加价；其他日用品一旦仓存旧货售罄，新一批货物的价格便会上调。

被问及加价幅度，林志忠预计短期内加幅约为7%至10%，若油价持续上涨及地缘政治局势不稳，加幅可能会扩大至15%，甚至不排除达20%。

记者：郭文卓