油价飙升｜黄杰龙：倘引入「95」辛烷汽油  料价格可降10%至15%

中东局势持续紧张，国际原油价格波动，令香港油价急升。能源咨询委员会主席黄杰龙表示，香港油价达「世一」水平是不争事实，不少车主亦质疑油公司「加快减慢」。他指，若本港引入「95」辛烷值汽油，估计油价有望降低约10%至15%。

本港5间油公司自周一起每公升汽油零售价全数升穿30元，不少车主不解，为何同样来自内地的汽油，本港价格会贵约3倍。黄杰龙在电视节目表示，本港汽油价要跟从新加坡的国际油价来厘定，故与内地有明显差异，此外，燃油税自1998年起未曾调整，维持在每公升约6元。

油价贵因地价和薪金经营成本高

黄杰龙指出，本港油价是「世一」是不争事实，主因在于地价和薪金等经营成本较高。他举例，每升油价当中，可能有10至20元是用于成本计算，而成品油本身价格仅徘徊于4至6元。他补充，虽然近期国际原油价格回落，但成品油价格却上升，可能与时差有关，加上两者价格变动幅度未必同步，令车主感觉油价「加快减慢」。

现时本港油公司只供应98辛烷值汽油，竞争事务委员会虽于2017年曾建议引入「95」，但最终未有下文。黄杰龙认为，大部分香港汽车使用「95」汽油已足够发挥引擎最佳效能，除非是驾驶超级跑车，否则选用「98」只是浪费金钱。他推测，油公司或因为「95」汽油毛利较低，故倾向将有限储存空间用于售卖「98」。若业界愿意提供「95」选择，预料油价可降低10%至15%，届时势必吸引大批车主排队入油。

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