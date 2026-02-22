宏福苑安置｜如「钉子户」坚拒收购 黄伟纶：将面临更多困难 「现实个单位都已经卖唔到」

宏福苑安置︱政府昨日公布大埔宏福苑长远居住安排方案，决定以现金或「楼换楼」方式，向宏福苑受灾的1736个单位的业主收购业权，估计需补贴40亿元公帑，但方案并不包括宏志阁。身兼应急住宿安排工作组组长的财政司副司长黄伟纶强调，今次方案是特殊安排，最重要是让居民「有得拣」，相信不会构成先例。他又直言如有业主最终不接受收购，将会面对更多的困难。

宏福苑安置︱政府：收购价比预估高 展现支持居民的态度

黄伟纶今早（22日）在电台节目表示，方案是「情、理、法」兼备，以情为优先考虑，以及让居民有得选择，收购宏福苑7幢受影响楼宇所有单位的业权，已补地价的单位，收购价为每平方呎10,500元，未补地价的单位，收购价则为每平方呎8,000元。他认为收购价比原本测量师学会估算高，是人性化的体现，展现支持居民的态度，强调须让居民有能力购买面积相若的居屋单位，亦可以选择「楼换楼」，涵盖十个项目。他举例指，大埔颂雅路西项目呎价近7000元，相信居民有能力购买，剩余的钱可用于装修，认为这是一个适切的安排。

原址重建时间太长 过渡安排会很复杂

黄伟纶解释为何不考虑原址重建，因重建时间太长，原先估计要至少9至10年，但早前在立法会曾作讨论，有对法律熟悉的议员认为估计用3年时间处理业权问题已过于乐观，居民或需长时间等待，过渡安排会很复杂。他认为居民若在其他区居住10年后，亦可能已经产生感情，因此经仔细考虑后，觉得原址重建并不适当。另外复修方案，亦不符合成本效益。

他指，宏福苑火灾受影响的住户规模大和深，其实是前所未有，政府如果不介入，基本上居民在单位多年来的投资会化为乌有，今次是特殊安排，相信不会构成先例。

政府昨日透露，有约9%居民不接受原址重建以外方案，连同这批人士，共计12%人士不接受收购业权。被问及如果仍有居民到了8月31日的限期后，仍坚持不卖业权该如何处理，黄伟纶指会继续沟通，了解业主具体有什么意愿和考虑，已多次重申现时方案属人性化安排，业主可能有自己的考虑。他指8月31日特殊安排停止，这是一个严肃的说法，若业主到时仍不接受，相信他们会面对更多的困难：「我坦白讲，其实𠮶个单位系卖唔到嘅，现实我谂好难。最终有冇呢？我唔敢完全咁讲，但如果有，会系咩价钱呢？呢个我谂就系佢自己要考量嘅嘢。」

最大困难是如何平衡公帑运用

被问及政府在制订长远住宿安排方案时，遇到最大的障碍和困难是什么，黄伟纶表示在于如何平衡公帑的运用。他指仅靠社会捐助的44亿元「大埔宏福苑援助基金」并不足够，政府仍需适度投入资源，同时确保能有效帮助居民，这些平衡工作并不容易。至于政府预计需补贴40亿元公帑是否合适，将于明天在立法会的房屋事务委员会会议上进行讨论。

黄伟纶进一步解释，目前的「特设销售计划」及收购业权方案，并未对宏志阁业主开放，原因有二。首先，宏志阁未受大火影响，且在不同场合中，不少业主都表示希望能够返回居住；其次，政府必须尊重私有产权。在这些前提下，若将宏志阁纳入收购业权方案，最终可能仅能购入零星的少数单位，对解决大厦公契、公共空间、地契等问题并无实际帮助，不是明智的做法。不过，如果宏志阁业主能达成较大共识，愿意出售业权，政府也不排除探讨收购业权的可能性。

至于有否具体界线，黄伟纶认为至少要有一半业主同意才有条件展开讨论，但若要真的纳入收购计划内，门槛会更高。

「解说专队」3.2始投入运作 居民需提防有人假冒

房屋局局长何永贤在同一节目上表示，由3月2日开始由跨部门组建一支约100人的「解说专队」，将透过现有「一户一社工」机制的转介，安排逐一上门接触居民，针对性对因应每户的不同情况进行讲解，同时设查询热线，预计于3月2日左右正式投入运作。考虑到不少宏福苑居民目前暂住于过渡性房屋或中转房屋，政府亦会在上述地点特别增设专门的咨询柜位，让居民获得资讯。

黄伟纶强调，「解说专队」由3月2日起才提供服务，提醒居民小心，若这两天收到电话自称是「解说专队」，「一定是假的」，而「解说专队」是由「一户一社工」转介，同时会穿着制服及有工作证。

政府拟补40亿公帑购宏福7座业权