南丫海难死因│法庭指财利董事罗愕莹诚实 家属感极度失望 直指说法「匪夷所思」

社会
更新时间：19:09 2026-01-21 HKT
发布时间：19:09 2026-01-21 HKT

南丫海难死因研讯今早在死因庭进行裁决，39人命丧大海，死因裁判官周慧珠裁定全部罹难者「非法被杀」。周官并认为财利董事罗愕莹是诚实的证人，指无水密门的设计是合规，裁定财利确实不知要在两舱安装水密门，不装水密门是意识的设计，而非疏忽或过失。遇难者家属直指「财利系一个诚实嘅证人」说法属「匪夷所思」，不明为何死因庭「好似讲到水密门无意义」，对裁决结果「极度失望」。

家属对「非法被杀」裁决结果不感意外

遇难者家属梁淑玲在庭外指，对「非法被杀」的裁决结果毫不意外，坦然争取开展死因庭是欲得知「消失的水密门」对意外造成的影响，家属在此13年间一直想知道是谁漏装水密门而引致意外。在两个多月的研讯中，听过不少证人的供词，包括海事处官员及专家证人。

遇难者家属徐志盛（中）指死因官裁定财利罗愕莹是诚实证人，说法「匪夷所思」。何健勇摄
财利董事罗愕莹的证供获死因裁判官接纳，被指为诚实的证人。资料图片
赵炳全对裁决表示极度失望。何健勇摄
「好似讲到水密门冇意义咁」

梁淑玲直指，死因庭今就首项聚焦议题的评论是「十分失望」，认为死因庭「好似讲到水密门冇意义」，家属质疑为何遇难者会在短时间内身亡。梁淑玲称，是次死因研讯议题一直环绕水密门，而专家亦提及若有水密门，船只不会在短时间内沉没，相信有足够时间进行救援，但死因庭却裁定水密门不重要，「今日听嘅结论系冇人有问题、冇人有错」。

指罗愕莹为诚实证人的说法「匪夷所思」

遇难者家属徐志盛提及「个官话财利系一个诚实嘅证人」，直言其说法是「匪夷所思」，表示死因庭好似将矛头指向没有派代表出席研讯的新加坡外判公司Naval Consult。在2012年海难事故发生，遇难者人数高达39人后，在2016年却修改法例「完善制度」，直言「点解要用我地屋企人嘅命去做呢啲嘢」。

对裁决极度失望

遇难者家属、生还者赵炳全质疑，若认为水密门不重要，为何船只会在118秒内下沉，导致39人身亡，对于裁决「感到极度失望」。

记者：黄巧儿

