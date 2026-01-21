南丫海难│死因庭裁定39名罹难者「非法被杀」

在2012年国庆日酿成39人罹难的南丫海难，死因庭时隔13年后，在去年5月首次展开死因研讯，先后传召84名证人出庭作供，包括财利董事、海事处副处长及专家证人等。死因研讯历时44天后，与讼各方在去年9月中向法庭呈递书面结案陈词，惟裁决日子却三度押后。死因裁判官周慧珠今早裁定，39名遇难者「非法被杀」。

证据已达民事审讯举证标准裁定「非法被杀」

周官裁决时，先读出39名遇难者的身份及职业等，当中包括8名学生孩童、家庭主妇及工程师等，及后裁定39名遇难者中38名在2012年国庆日于南丫岛对出的石角咀海面离世，余下1名10岁的遇难者徐凯盈则在5日后于东区医院离世。3名遇难者区晓霖、许嘉伟及徐凯盈死于身体多处创伤，余下36人死因是淹死。

周官另提及，「南丫四号」及「海泰号」的船长曾因本案被刑事检控及定罪，而死因研讯采用「相对可能性」的原则，认为证据已达到民事审讯的举证标准，亦满足刑事审讯的标准，因此裁定39名遇难者「非法被杀」。

研讯环绕包括南丫四号是否漏装水密门等6议题

是次研讯主要环绕6个聚焦议题，包括负责建造「南丫四号」的财利是否漏装水密门、财利前绘图员张福初在计算破舱稳定性出错时有否推卸责任、港九小轮「海泰号」船头是否有加装钢片、「南丫四号」围板的高度是否低于标准、海事处检查「南丫四号」舱门的频率、及涉事海员有否超时工作。

本案由死因裁判官周慧珠主理，死因研讯主任由李希哲代表，39名遇难者一并展开研讯，不设陪审团；有利害关系方为海事处、经营「海泰号」的港九小轮控股有限公司、分别负责建造及经营「南丫四号」的财利船厂、香港电灯有限公司。

39名遇难者为区晓霖、邬宝甜、张月媚、许嘉伟、李瑞兰、郭亮莹、苏贵媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、张颂轩、徐莲好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁颂彩、易慧、黄丽珍、黎翠玉、徐志伟、陈敏盈、陈荣基、郑燕兰、刘静岚、梁家杰、李咏梅、甄子祈、古文昌、赵少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉灵、林嘉敏、刘文丽、陈巧銮、郑先鑫、何黄佩兰、徐凯盈。当中包含8名儿童，他们于2012年10月1日晚上，在南丫岛对开海域被淹死。

