南丫海难死因│回顾追查真相十数载 家属坚持不懈成功争取召开死因研讯

南丫海难发生至今13年间，痛失亲友的家属寻求真相的道路漫长且艰巨，期间历经多届政府调查，由前特首梁振英承诺的「绝不姑息」，到立法会决定不再跟进、法庭拒开死因研讯、官员拒绝公开完整调查报告，遮盖的内容彷佛掩盖著不可告人的真相。独立调查早已告一段落，但仍有家属坚持不懈上诉要求展开死因研讯，苦候多年只为拼凑「完整拼图」，终在去年获展开首次死因研讯，为身处天各一方的家人作交代。

南丫四号遭海泰号撞穿船身 船尾118秒内下沉

在2012年国庆日晚上9时许，港灯特别安排124名员工及家属乘「南丫四号」到维港海上欣赏烟花汇演。惟启航约5分钟后，遭港九小轮「海泰号」在榕树湾码头附近撞穿船身，船尾在118秒内直插海床，酿成39人死亡。事故后，肇事「海泰号」被指不顾而去，在「南丫四号」下沉之际驶离现场。

成立独立调查委员会 报告部份内容被遮盖

翌日，时任特首梁振英宣布成立独立调查委员会、前运房局局长张炳良表明内部调查报告「不可能不公开」。在2013年4月，独立调查委员会提交报告，惟部份内容被遮盖以进行刑事跟进。运房局在6月成立内部调查小组，调查政府人员的失职或行为不当。同年10月，家属召开记者会，哭诉多次去信要求政府交代调查进度，惟无功而还。

曾被点名批评两海事处验船主任事后仍获升职

在2014年4月，运房局公开仅30页的报告，指海事处有17名职员涉行为不当，建议仍在职的13人展纪律聆讯。惟基于私隐问题，拒绝公开完整的报告。截至目前，当局仍拒交相关人士身分及纪律聆讯结果。翻查资料，曾被点名批评的前海事处高级验船主任蔡志全及廖朝晖等人，在事故后仍获擢升至助理处长。

肇事两船长黎细明及周志伟遭刑事定罪判监

在2015年2月，「海泰号」船长黎细明及「南丫四号」船长周志伟被刑事检控，黎的39项误杀罪及危害他人海上安全罪全数成立，被判囚8年。周的危害他人海上安全罪成，被判入狱9个月。在2016年6月，时任海事处助理处长苏平治被裁定藉公职作出不当行为罪成，判监16个月，经上诉后获减刑至4.5个月。

死因庭拒召开研讯家属覆核后维持决定

在2018年9月，立法会决定不再跟进海难调查。在2020年11月，律政司决定不再就事件对任何人提出检控，死因裁判官决定毋须召开研讯，直接裁断死者「非法被杀」。家属去信死因庭要求覆核决定，死因庭维持决定不变。

家属入禀法院再经上诉后得直需召开死因庭

在2021年9月，家属取得警方呈交死因庭的死亡调查报告，发现多人口供矛盾。在2022年6月，家属入禀高院要求召开死因研讯，高院驳回申请后，家属再提上诉。在2023年7月，上诉庭裁定家属上诉得直，死因庭需展开死因研讯。在2025年5月，死因庭首次展开死因研讯。

法庭记者：黄巧儿