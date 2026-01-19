财政预算案2026｜料股票印花税大收1000亿 罗兵咸永道：财赤缩至仅2亿 倡所有免税额提升10%

新一份《财政预算案》2月25日发表，罗兵咸永道估计，本财政年度政府将录得综合赤字仅2亿元，较政府最初预测的670亿元赤字大减；财政储备有6541亿元，相当于约10个月政府开支，年内发债收入预料约1500亿元。罗兵咸永道估计，利得税和薪俸税收入将达到2,820亿港元，比原本预测的2,970亿港元少5%；受股市畅旺的带动，印花税收入有望达到1,000亿港元，比预算预估的676亿港元高出约48%。

财政预算案2026｜料卖地收入约130亿元 低预估38%

卖地收入方面，罗兵咸永道估算本财年收入约130亿元，比政府原本预估的210亿港元低38%。罗兵咸永道南部私人客户及家族企业税务主管合伙人王晓彦认为，卖地收入不如理想与政府推地策略无关，主要仍视乎投标者对楼市前景及利率看法，考虑到美国去年9月恢复减息，如果减息及经济复苏持续，楼市继续回稳，预期下年度卖地收入会改善。

罗兵咸永道提出一系列建议，包括继续就利得税、薪俸税及个人入息课税提供100%税务宽减，上限维持1500元，但将所有免税额一律提升10%、将住宅租金及居所贷款利息基本扣税额由现时10万元上调至16万元、申请扣除居所贷款利息的年期由20个课税年度延长至25年，以及将长者住宿照顾开支的税务扣除扩展到包括在内地产生的费用。

罗兵咸永道经济学家严峥指，本港政府债务占本地生产总值不足12%，显著低于其他先进经济体，同时政府发债完全用于投资基建和项目，考虑到利率环境持续向下，认为发债属健康及具策略性的举措。他建议，为了解决近期资本帐目赤字，审慎利用香港较低的政府债务水平发行多元化债券，包括绿债、银债、基建债及人民币债券，有利本港债券市场和人民币国际化发展。

罗兵咸永道中国南部私人客户及家族企业税务主管合伙人王晓彦认为，政府应为在职家庭提供支援，包括托儿服务津贴，以及就聘用家庭佣工和看护人的开支提供税务扣除。他又建议将长者住宿照顾开支的税务，扣除扩展到包括在中国内地产生的费用。为纾缓市民的财政压力，政府应就利得税、薪俸税及个人入息课税提供100% 税务宽减，并设有上限，相信只要利得税及薪俸税保持稳定增长，股市维持畅旺，下个财政年度经营及资本帐目会持续改善。

税务分歧协调服务主管合伙人王健华指，现时经济刚复苏，政府表明不会下调股票印花税属预期之内，相信待财政整体进一步改善，会考虑在印花税方面提供优惠。

建议为投资人工智能技术企业提供150%税务扣除

该行建议，向黄金交易商、人民币计价产品及和黄金投资产品的投资者提供税务优惠，为投资人工智能技术的企业提供150%税务扣除、从事指定活动并具备充足经济实质的地区总部提供半税优惠等，以吸引更多企业来港投资，提升政府财政收入。

在吸引人才方面，他们建议在「新资本投资者入境计划」下，将可计入投资门槛的住宅物业上限由1000万元提高至1500万元，与非住宅物业看齐，同时建议加快赋予合资格家族办公室的负责人及家属香港居民身份，简化签证申请流程及提供非税务优惠，例如子女教育津贴及现金奖励。