宏福苑五级火｜麦美娟强调将长期支援居民 孙玉菡：「一户一社工」措施不设限期

大埔宏福苑早前发生五级大火，造成逾百人死亡。政府宣布透过基金向每位遇难者家属发放20万元慰问金及5万元殓葬费，生活津贴亦由原先5万元增加至10万元。民政及青年事务局局长麦美娟强调，政府将持续陪伴居民，并会有短、中、长期计划协助受影响住户重建生活。政府成立的「大埔宏福苑援助基金」亦将受审计署监管。

麦美娟今日（6日）在电台节目表示，已大致完成向受灾户发放一万元应急补助金。截至昨日，政府共核实登记1940户，并已向1930户发放款项；其余约10户因暂住其他区域，将安排于当区民政事务处领取。至于生活津贴由5万元提升至10万元，目前已处理923宗申请，正陆续发放。截至昨日中午，「大埔宏福苑援助基金」已获外界捐款约27亿元，连同政府注资的3亿元启动资金，基金总额约30亿元。此外，向死难者家属发放的慰问金及殓葬费已处理73宗；为宏福苑工作的工友及外籍家庭佣工提供的两万元补助，亦正逐步发放。

鼓励居民透过「一户一社工」提出需求

麦美娟强调，会陪伴和支援灾民重过新生活，政府会因应大埔宏福苑五级火灾民的长远需求，待灾民入住过渡性房屋等长期居所后，政府会在不同阶段推出不同计划援助受影响的住户，例如中期居所物资添置等。她鼓励居民透过「一户一社工」提出需求，并强调政府亦会支援受影响业主及住户。目前首要解决居民即时居住问题，政府将妥善运用「大埔宏福苑援助基金」，基金运用及发放过程会受审计署监管。

对于有报道指有人冒充义工，诈骗灾民填表套取个人资料，劳工及福利局局长孙玉菡在同一节目中批评此等行为卑劣可耻。他表示，「一户一社工」措施能协助居民梳理资讯、代办申请，防范诈骗。目前社工主要协助居民处理短、中期住屋需求，助其尽快安顿，并提供联络电话以便跟进。24小时照顾者支援专线亦已延伸服务至宏福苑居民。社工除电话联络外，亦正陆续上门探访，如有需要，将安排紧急情绪辅导或医疗协助。孙玉菡强调，社工会以不同的方式支援居民，且跟进服务不设限期。

会尽快安排罹难外佣遗体运返家乡

此次大火中有10名外佣罹难，包括9名印佣及1名菲佣。孙玉菡指出，劳工处专责小组正与印尼及菲律宾领事馆协商，尽快安排遗体运返家乡。印尼相关部长将于下周来港处理后续事宜，政府发放慰问金及处理身后事亦将遵循当地法律。针对外佣可能面临的证件补办或雇主身故等问题，政府已与入境处商讨，将特事特办、从宽处理，避免外佣离港重新申请签证，以提供最大协助。

行政会议成员、精神健康咨询委员会主席林正财在节目中表示，面对如此重大灾害，不同人士的情绪及精神健康均可能受影响，尤其是有家人离世的家庭，突逢巨变可能承受巨大悲伤、震惊、自责或愤怒等复杂情绪，需要专业支援。部分人或需转介至精神科医生或临床心理学家，现阶段最迫切是协助这类灾民。

至于失去家园的居民，同样可能出现急性压力反应，甚至产生幻觉，需由辅导员或社工适时介入，提供情绪支援或安排专业诊疗。林正财亦指出，参与现场救援的消防员、警员，以及协助家属辨认遗体的心理学家与公务员，同样可能承受重大心理创伤，需要持续关注与支援。



相关新闻：

宏福苑五级火｜援助基金总额升至30亿 已处理923宗生活津贴申请

大埔宏福苑五级火｜房屋局抽取其中三座楼混凝土芯 劳工处巡查300地盘提25宗检控

宏福苑五级火｜约220名居民入住东华三院临时居所 102人入住南昌汇

宏福苑五级火｜杨何蓓茵 : 4名公务员在火灾中罹难 逾120公仆痛失家园

大埔宏福苑五级火｜法团「第三者责任保」 住户屋内过身无得赔？保险业界澄清谬误

