大埔宏福苑五级火｜屋宇署勒令维修工程暂停 富泽花园居民忧「烂尾」：外墙都凿开了

宏福苑五级火劫后，屋宇署昨勒令30个私楼工程暂时停工。其中北角富泽花园与中环中旅大厦维修项目，署方命令承建商移除塑胶板及停工。有富泽花园居民表示，理解当局为了安全及调查真相，才命令停工。亦有居民担心工程「烂尾」，认为政府应该在开工前做好监管，「之前一早要做好巡查，现在突然有事才做，让大家无所适从」。

宏福苑五级火｜已即时要求拆除棚架内中空板

北角富泽花园维修工程项目注册承建商，为源发建筑工程有限公司；负责宏福苑大维修工程的「宏业建筑工程有限公司」，则以项目经理身份参与。《星岛》记者今（30日）早到富泽花园观察，其中富嘉阁正进行维修，天井位置铺上围网。有住户向记者提供大厦前日张贴的告示，内容提到屋宇署已派员视察棚架情况及采集棚网、中空板等样本，亦即时要求拆除所有棚架范围内的中空板。承建商由昨日起将陆续到场进行拆除中空板，同时会有棚架工人到场检查及修补棚架。

需以轮椅代步的业主杨女士表示，理解当局为安全起见，作出停工决定，「要查真相，没办法，最重要处理好大埔那边的受影响住户」。她亦说，目测工程未有使用塑胶板，「都停了工，不用担心」。

宏福苑五级火｜业主担心外墙已凿开 日后打风落雨入水

业主黄先生表示，已支付5万多元做维修，很多业主担心工程「烂尾」，会商讨如何尽快完工，担心一拖再拖，「外墙都凿开了，（日后）打风落雨会入水」。他质疑政府或有疏忽之处，「之前一早要做好巡查，现在突然有事才做，让大家无所适从。最惨是开了一半工，应该在开工前做好监管，不是中间突然插手。」

不愿上镜的张先生表示，留意到胶板已拆除，但提到工程进展顺利，质疑屋宇署停工决定，「火灾影响数千户，这30个私人楼宇工程项目突然停工，影响都绝对不少。迟些天气潮湿，可能有渗水，造成更大问题」。他认为，屋宇署应明确规范工程用料，协助维修尽快完成：「防火安全方面，屋宇署可日日巡视，有问题就检控。现在说用发泡胶不行，我同意要用更好的物料，但你也要教人家怎样做。不要太离地，要有建设性。」

不愿上镜的区先生表示，相信经过今次惨剧，政府会严查所有维修工程，「最惨是大埔那边做了牺牲品」。对于「宏业建筑」同样有参与维修工作，他称关注宏业之后可否正常运作，「究竟我们可否透过法律途径，解除合约」。

记者：萧博禧

摄影：陈浩元

