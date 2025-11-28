大埔宏福苑五级火｜屋宇署巡查127幢楼宇抽棚网样本化验 揭另有2大厦用发泡胶板封窗 已要求立即移除

大埔宏福苑发生五级大火，棚架棚网及外墙及窗外附有发泡胶板被指是元凶。政府指屋宇署昨日( 27日 )开始分批巡查正进行外墙大维修而有搭建棚架保护网的现存楼宇，以检查棚架保护网等物料的阻燃性能的记录或相关测试文件，并抽取样本进行测试。截至今日( 28日 )下午5时，屋宇署已巡查127幢楼宇并抽取样本，陆续将样本送交政府化验所、本地私人化验所及内地化验所测试。测试预期可于1至3日内取得结果。屋宇署会争取最迟于下星期内分批完成巡查所有楼宇及抽取样本的工作。至今的巡查行动中，屋宇署发现当中有两幢楼宇有发泡胶板遮封窗户，已要求立即移除。屋宇署亦会发信通知居民，并会就此征询法律意见考虑法律惩处。

沙田穗禾苑、深水埗清丽苑、怡阁苑及观塘安基苑棚网未见有问题

屋宇署已向所有注册建筑专业人士及注册承建商发出通告函件，要求他们就正进行中的工程，无论是兴建新楼或是现楼维修，覆核棚架保护网等物料的记录或测试文件，包括状况是否良好，是否符合阻燃性能的标准和要求，并且在7日内向部门提交报告；部门会随即展开抽查个案抽取样本进行测试。建筑署亦已要求辖下所有24个工务工程楼宇项目的承建商覆核棚架保护网等物料的记录或测试文件，并在7日内向署方提交报告。

房屋局独立审查组人员曾于去年11月到访宏福苑，监察宏福苑负责注册检验人员和承建商现场抽样并用火燃点棚网物料，并未发现助燃情况。因应是次火灾，为进行工程现场采样测试的情况审查组已于昨日向辖下5个已发出强制性验楼通知，并正在进行大维修的屋苑（除了大埔宏福苑宏志阁外，亦包括沙田穗禾苑、深水埗清丽苑、深水埗怡阁苑及观塘安基苑）棚网进行初步现场采样。经政府化验所进行测试，初步结果并无发现不符合《建筑物条例》及相关作业备考／通告函件对棚网阻燃特性的要求。

宏福苑宏志阁封窗发泡胶物料测试结果是易燃

审查组亦已于未受火灾波及的宏福苑宏志阁，就保护建筑物窗户的发泡胶物料进行现场采样；经政府化验所进行测试，结果为易燃。除宏福苑外，审查组在另外4个屋苑并未发现外墙及窗外附有发泡胶板保护物料。就宏福苑余下7座受火灾影响的楼宇，审查组会继续进行现场采样；如发现有任何违规情况，审查组会即时转交执法部门进行检控。

此外，政府正尽力为受火灾影响的居民提供应急住宿支援。截至今日上午，约205名居民已入住由民政及青年事务局协调的青年宿舍／营舍或酒店房间；另有601名居民入住房屋局的过渡性房屋单位。此外，政府继续开放九个庇护中心，昨晚共有约720多人通宵使用。各个庇护中心设有跨部门支援站，18区的地区服务及关爱队伍会轮流于庇护中心当值协助居民。



为支援入住大埔「乐善村」和「善楼」两个过渡性房屋项目灾民的需要，运输署已协调九巴加强途经汀角路的第72C、73P、74E、75K、75P和275R号线的服务，以及相关营办商加强新界专线小巴第20B、20C、20E、20G、20R和20T号线的服务。此外，有关专线小巴营办商由十一月二十九日起会增设临时服务，接驳「善楼」与港铁大埔墟站。



至于大埔区内另一过渡性房屋项目「策诚轩」，运输署正与相关营办商和持份者跟进进一步加强前往港铁大埔墟站的服务。署方会继续与相关过渡性房屋项目营运机构密切联系，照顾居民需要。



政府已获香港铁路有限公司（港铁公司）支持，向受火灾影响居民捐出已备2,000元增值额的八达通卡，社署协助派发，每名居民可获一张，以便利他们日常出行。港铁公司亦已于港铁大埔墟站设支援站，为遗失或损毁乐悠咭、残疾人士八达通及学生八达通的居民，办理特快补领登记。

补办证件方面，受火灾影响的居民可无需预约，于办公时间前往：入境事务处（入境处）总部，办理补发香港身份证或香港特别行政区旅行证件；各人事登记办事处，办理补发身份证；或各入境处分区办事处，办理补发旅行证件。入境处同时作出安排，派员到各个临时庇护中心为受影响宏福苑居民预先登记，并安排居民稍后时间由专车接送到将军澳入境处总部办理个人证件补领手续，涵盖香港身份证和香港特别行政区旅行证件（如特区护照、签证身份书、回港证）、香港出生证明书等，有关费用将获豁免。将军澳入境处总部将设立特别服务时段，于明日（２９日）（星期六）的办公时间以外时段办理有关申请。



至于港澳居民来往内地通行证（回乡证）方面，入境处已协调香港中国旅行社集团于特别服务时段，为有需要的居民在将军澳入境处总部办理证件申请后，前往毗邻的香港中旅证件服务将军澳中心，办理回乡证等由内地机关签发的旅行证件。

为加快处理有关失踪者的查询，警方已启用「重大事件调查及灾难支援系统」（MIIDSS – 超级电脑）识别伤亡人士身分，并将调动「灾难遇害者辨认组」，有系统地辨认遇害者身分，并为后续调查及善后工作提供证据。警方亦已设立辨认处，协助家属透过相片初步辨认遗体，在完成初步辨认后，警方会安排正式的遗体辨认程序。



大埔火灾逝者遗体会按照《死因裁判官条例》（第504章）移送公众殓房。衞生署法医服务正为警方灾难遇害者辨认组搜集证据，全力协助辨认逝者身分。考虑到火灾逝者亲属可能难以提供逝者的身份证明文件和医疗记录，法医会因应每宗个案酌情处理和提供适切支援，并按亲属意愿尽力协助申请豁免遗体剖验程序。



为解受影响居民燃眉之急，政府昨晚起向每户受影响居民提供１万元现金的应急补助金，昨晚已为78户受影响居民处理申请，发放了78万元应急补助金。截至今日下午４时，大埔民政事务处正为超过1 200户居民处理申请，并会于今明两日发放应急补助金。此外，政府亦会为每位死难者的家属发放20万元慰问金，并由下星期开始，为每一户家庭发放五万元生活津贴。



食物环境衞生署会安排专人协助每一个死难者家庭处理殓葬事宜，包括办理遗体认领、火葬场服务及骨灰龛位编配等，并会与社会福利署（社署）「一户一社工」的社工紧密联系。食物环境衞生署会增加额外火化时段，以及提供辖下多个公众骨灰安置所的龛位，让家属可以尽快按其属意的时段及地点安排火化及有关身后事。政府会免费提供火化服务及公众骨灰安置所的龛位，并承担殓葬开支，向每名死难者家属提供５万元。

