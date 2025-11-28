宏福苑五级火︱市民蜂拥捐物资 麦美娟吁停一停 谈关爱队争议：非灾民不应入庇护中心

大埔宏福苑发生的五级大火，至今已增至128人死亡，79人受伤。各界人士纷纷出钱出力支援，筹集物资前往临时庇护中心帮助灾民。有报道指，有义工表示关爱队将会接手东昌街体育馆，并清走馆内物资。民政及青年事务局局长麦美娟今日傍晚（28日）表示，非常感激市民前来现场捐赠物资，但现时物资数量很多，但并非所有都有需要，整理物资需花费长时间，与其花时间整理，认为更应为灾民提供住宿安置、申请证件等等，又希望「大家应该不分彼此、分工合作」。

庇护中心有很多非居民 增加派1万元应急钱工作难度

麦美娟指，一般庇护中心不会让工作人员以外的人士进入，以保护中心内居民的安全及私隐；加上现时部分庇护中心内情况颇混乱，亦有很多非居民人士，令派发一万元应急钱的工作很困难。

她续指，现时社会应不分彼此、分工合作，有很多人正进行不同工作，如登记、安排交通，负责物资整理及分发，强调「社会大家应不分彼此，不分立场，大家一齐去帮助受影响居民，每一个都愿意喺不同岗位上出一分力。」至于物资方面，她表示现时物资数量很多，但并非所有都需要，整理物资需花费长时间，与其花时间整理，首要工作是协助居民安排住宿、证件等，「有物资就『HOLD一HOLD』」。

至于关爱队在救灾的角色，及是否有足够人手和规模处理物资站。麦美娟表示，首日已动员大埔全部300名关爱队义工，以及跨区的沙田也提供40名关爱队队员和义工，协助庇护中心运作。这几天陆续有其他区的队员前来支援，不只协助庇护中心内的工作，也会与民政处一起，为受影响居民提供帮助。

记者：李健威

摄影：陈浩元

