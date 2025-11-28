政府研金属棚架取代竹棚惹争议 意图把大火矛头指向竹棚？ 发展局：错误解读政府立场 列3点反驳

大埔宏福苑的五级火短时间迅速蔓延，造成严重死伤，竹棚问题再度惹关注。政府正研究以金属棚架取代竹棚，惟有评论指政府意图将大埔宏福苑大火的矛头指向竹棚架，发展局在社交平台澄清，强调有关评论是对政府立场的错误解读，原因有三点，包括大火事件仍在调查中，尚未有定论；其次是政府已再三说明，事件的跟进行动包括屋宇署全面检视搭建棚架，无论金属棚或竹棚，以及相关保护网的要求、指引及法例规管，故此由始至终政府的检视工作是全面进行，不会只针对某一类棚架。

竹棚耐燃性不及金属棚架 金属棚架有助提升工地安全

至于当局为何再次提出在合适工地情况下以金属棚架取代竹棚架，发展局解释，是因为多年来已经有意见指香港仍然以竹棚为主流，与国际惯常做法不同，而竹棚的耐燃性始终不及金属棚架，加上金属棚架因使用标准组件，能提供更工整的通道、平台和走道，有助提升工地安全。考虑到相关讨论已持续多年，当局认为既然要全面检视棚架及保护网等规管机制，现时是适合时候与业界商讨一个路线图，发展局在昨天( 27日 )的会议上，业界对拟定路线图的跟进工作亦已有共识。

前天文台台长林超英今日在社交平台发文，质疑「易燃的围网和发泡胶是明显的物质祸首，何以被追究的对象竟然是相对不易烧着的竹？」又指2009年为工程界保就业的「屋宇更新大行动」开始，「全港无数人吃了大茶饭团伙的苦，除了花钱，还要在不人道的全面围封中生活以年计，没有人理他们的苦况，现在还增加了火灾死亡威胁。」最后林超英提出一连串问题，「保就业重要，那么普罗市民的有尊严生活呢？」、「维修为了改善生活，何以变成死亡陷阱？」、「为甚么出事，只见『物质』，不见人和制度？」

