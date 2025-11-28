大埔宏福苑五级火︱政府为每位死难者家属提供20万元慰问金 下周起向每户受灾家庭发放5万元生活费

大埔宏福苑发生的五级大火，至今已增至128人死亡，79人受伤。教育局局长蔡若莲、民政及青年事务局局长麦美娟，和劳工及福利局局长孙玉菡今日（28日）于大埔临时庇护中心探望受火警影响的居民后会见传媒。

麦美娟澄清：政府提供住宿不收费

麦美娟表示，除昨日提到的一万元现金应急费用外，特区政府会为每一位死难者家属提供20万元慰问金，食环署会派专人处理殓葬事宜，如火葬场服务和骨灰龛位编配，将增加火化时段及提供多个公众骨灰龛位，政府亦会免费提供相关服务，及承担殡葬开支。下星期起为每户受影响家庭提供5万元生活津贴，将经由「一户一社工」登记发放。她又强调，政府提供的任何援助，包括住宿、交通，都不会收费，批评散播批不实言论的人会影响有需要家庭，导致他们却步而得不到应有服务。

政府援助基金累收5亿元民间捐款

另外，截至今午5时，特区政府成立的「大埔宏福苑援助基金」，已经收到5亿元民间捐款，连同政府的3亿元，总数增至8亿元。

930户已登记「一户一社工」

孙玉菡表示，庇护中心和殓房都有社工和心理学家24小时驻守。930户家庭已登记「一户一社工」，数目占约一半受影响住户。他又呼吁，未登记「一户一社工」的市民，只需要致电24小时热线「182183」留下联络方式，便会有专人接触。社工会联络所有登记住户，为每户在未来一段时间，提供不同的社福支援，并转介适合的专业服务，而登记后，对发放应急金及确认住户身份亦有帮助。

蔡若莲表示，教育局一直与大埔区学校校长会及宏富苑附近学校保持沟通，派出教育心理学家及大埔区学校发展组人员到临时庇护中心，为受影响学生提供适切支援。局方亦会向所有大埔区内学校，发放10万或5万元特别事故支援津贴，让学校灵活运用，为学生、家长或教师提供适切支援。她又指，教育局会于明后两天举办专业讲座，为老师和家长提供处理情绪问题的指引。

麦美娟指出，截至昨晚，共720人使用庇护中心，中心内物资足够，呼吁有意捐赠物资的市民先留住物资，民政处将在稍后时间推出电子平台登记物资，待灾民搬到较长期住宿地方时进行资源配对。

点算及筹集现金需时 会尽快发放一万元应急钱

被问到一万元现金应急钱发放情况，麦美娟指，已向78户受影响家庭发放1万元应急钱，大埔民政事务处至今为逾1,200户进行登记，由于点算和筹集现金需要银行帮忙，希望这一两天内能完成发放。

麦美娟又提到，昨日起已陆续安排交通，希望一两天内接载所有灾民到短期住宿单位居住，但有部分受灾家庭希望获得火警现场第一手资讯，或不想即时搬离临时庇护中心，但她强调，政府有182183热线供居民查询，亦会透过「一户一社工」为他们更新现场情况。

