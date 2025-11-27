各界送暖措施一览｜香港各界扶贫促进会联同星岛慈善基金募捐 李兆基基金捐款3000万 新地、信和捐2000万

大埔宏福苑发生五级火，造成多人伤亡，多间企业、机构纷纷拨款支持赈灾及提供支援，《星岛头条》整理各界送暖措施。其中香港各界扶贫促进会联同星岛新闻集团慈善基金，为宏福苑火灾中流离失所、痛失至亲的灾民筹集善款，提供最及时的援助，筹得款项将用于提供紧急生活物资与中短期经济援助、协助灾民重建家园、开展心理辅导与情绪支援服务等。

康健医疗提供免费医疗支援服务

康健国际医疗集团即日起两星期内（至12月12日），为所有受大埔宏福苑火灾影响的居民，提供免费医疗支援服务，包括免费家庭全科诊症及配药服务。

李兆基基金捐款3000万元

恒基兆业地产集团表示，为紧急支援大埔宏福苑火灾受影响人士，李兆基基金将捐款3000万港元，用于紧急救援及过渡安置，「我们对事件深感难过，并向所有受灾人士致以诚挚的慰问。」

新地捐2000万元 「帝」系酒店免费提供160房间

新鸿基地产对于大埔宏福苑发生火灾造成严重伤亡深感悲痛，谨向遇难市民和英勇殉职的消防员表示沉痛哀悼，向受灾居民及其家属致以最深切的慰问，同时对消防人员及各救援队伍奋不顾身、日夜不懈的救援工作，致以崇高敬意。为提供援助，新地将捐出2000万元作紧急支援。集团旗下「帝」系酒店将免费提供共160 个房间给有需要的灾民紧急暂住。



另一方面，新地的商场综合会员计划The Point呼吁成员作出捐款，会员如在The Point平台以积分捐款予社福机构用作支援灾民，The Point将作出同等分数的捐款。新地不同业务单位亦提供支援，包括：邻近的新达广场及大埔超级城即时为居民通宵开放；一田迅速运送应急物资至灾区；SmarTone大埔门市亦延长服务时间并提供紧急通讯服务支援；集团义工队亦已安排义工支援相关受灾居民各项服务。新地会继续与全港市民同心协力，协助受影响人士渡过难关。

信和及黄廷方慈善基金拨款2000万

信和集团表示，对于大埔宏福苑发生的火灾事故，集团与社会大众同感沉重，向受影响居民致以最深切慰问。信和集团及黄廷方慈善基金将拨款2000万港元支援赈灾，同时已在香港黄金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富丽敦海洋公园酒店预备共160间客房，随时为有需要的居民提供免费住宿支援，希望减轻他们寻找暂居之所的负担。

因应居民的迫切需求，集团已迅速备妥各类生活物资，并转交政府相关部门协调发放。此外，今日下午集团义工同事亦前往圣公会救主堂社会服务中心大埔，为市民送上餐盒和热汤。

李嘉诚基金拨3000万设援助金 额外拨5000万作后续支援

李嘉诚基金会宣布，为支援大埔宏福苑火灾的受灾民众，为受昨日(26日)宏福苑严重火灾影响的家庭及个人提供即时救助及后续复元援助。另外，并预留5,000万港元用于后续复元援助。基金会指，创办人李嘉诚对受灾人士所面对的重大损失与挑战深感难过，并对英勇的消防人员及所有前线救援服务人员致以衷心的敬意与感谢，旗下「纪律部队专项基金」将另向在执行职务中不幸殉职或受伤的消防及救援人员提供支援。

紧急资助申请将优先考虑能提供直接援助的计划，合资格机构可于今日下午1时后透过慈山寺网站提交。

马会提供1亿港元援助 向死者家属发放15万港紧急援助金

马会将透过「赛马会紧急援助基金」提供1亿港元的援助，包括向家属发放每名死者15万港元紧急援助金、伤势严重的灾民各获发放10万港元作紧急援助等，以解伤者及死者家属的燃眉之急，并将会经社会福利署及非政府组织发放。

公益金拨5000万成立基金 百万行善款全支援灾民

另外，香港公益金表示对事件深感哀痛，并向死者家属及伤者致以深切慰问，并宣布拨款5000万元成立「公益金及时雨大埔火灾援助基金」，为受火灾影响的家庭及人士提供紧急经济援助。公益金同时宣布，本周日（11月30日）举行之公益金港岛、九龙区百万行 - 中九龙绕道（油麻地段），所筹得的善款，将全数拨入「公益金及时雨大埔火灾援助基金」，用以支援今次受火灾影响的家庭及个人。

小米基金会将捐出1000万。雷军微博截图

小米捐赠1000万 雷军祈愿受灾同胞早日渡过难关

小米（01810）创始人雷军在社交媒体发文表示，香港小米基金会捐赠1,000万元，紧急驰援大埔火灾救援。

雷军发文指，祈愿逝者安息、伤者康复，受灾同胞早日渡过难关。

香港小米基金会紧急驰援1,000万元，用于受灾居民的医疗救援、紧急安置、过渡期生活救援等。此外，基金会将持续关注受灾救援情况，与社会各界携手，帮助受灾同胞早日渡过难关，重返正常生活。

香港福建社团联会捐款1000万元 支援灾民

香港福建社团联会展开一系列支援行动，协助受影响居民渡过难关。福建联会发起专项捐款行动，将捐款1000万元支援灾民，并呼吁会员及社会各界慷慨解囊，为受火灾影响的居民提供经济援助，所筹得的款项将由特区政府统筹分配。火灾发生后，福建联会亦立即与特区政府民政及青年事务局、保安局等部门联系，发函表达全力配合救灾善后工作的意愿。联会将根据政府指引，协助统筹资源，为灾民提供必要支援，共同维护社区稳定。

福建联会主席施清流表示，联会将持续关注灾情发展，并与特区政府及社会各界紧密合作，发挥闽籍乡亲团结互助的精神，为受影响居民提供力所能及的支援。联会感谢各属会及社会人士的积极响应，并呼吁更多力量加入援助行列，共同帮助灾民走出困境。

邵氏基金会捐助2000万元支援灾民

邵氏基金会深切哀悼遇难同胞，向遇难者家属及受伤民众致以最诚挚的慰问。向全力救援的消防警务及相关工作人员致以崇高敬意。

为助力救灾安置工作，缓解灾民燃眉之急，基金会决定捐赠2000万港币，用于受灾群众紧急生活保障、医疗救助、临时安置及灾后重建等。

阿里巴巴及蚂蚁共捐款3000万

阿里巴巴官方微博撰文称，启动首批捐款2000万元，支援香港火灾后援过渡安置、生活物资补给、情绪疏导等。此外，阿里旗下物流集团菜鸟正调动最近距离食物、被褥等物资前往灾地。

蚂蚁集团和在港企业AlipayHK首批捐赠1,000万港元，用于受灾居民的紧急救援、过渡安置、生活物资补给等工作。

AlipayHK首页已开设专项捐助通道，方便香港市民第一时间参与慈善机构的相关救援项目。

马云公益基金捐赠3000万元

马云基金会表示，向受灾家庭和个人提供经济援助，向消防员和应急人员及其家庭提供帮助。 基金会向此次火灾中的遇难者致以深切哀悼，向受灾家庭和社区表达诚挚慰问，致敬每一位逆行而上的救援英雄。

安踏捐出总值3000万现金及物资

安踏集团宣布，捐赠总额3,000万港元的现金及防寒装备，包括1,000万港元现金及2,000万港元防寒装备，用于受灾同胞的紧急安置及过渡期基本生活保障所需。

九龙仓捐出3000万元

九龙仓集团宣布，透过「九龙仓紧急支援基金」捐出3,000万元为大埔宏福苑火灾的受灾人士提供经济援助，以解燃眉之急及灾后所需。九龙仓集团对殉职消防员及死难者深表哀悼，对受灾居民表达最深切慰问，并向消防人员及一众救灾人员致以最祟高敬意。集团希望凭借香港特区政府和社会各界的努力，受灾人士得以渡过难关，重建家园，尽快回复正常生活。

中电捐款1000万元 向消防处福利基金捐50万

中电将透过特区政府成立的大埔宏福苑援助基金，捐款1,000万港元支援痛失至亲的家庭渡过难关。同时，中电亦向消防处福利基金捐款50万港元，以协助殉职消防员家属及受伤的消防员。宏福苑受灾客户如需支援，请致电专线 2629 8896（上午8时至晚上8时），将会有专人协助。

恒隆捐1100万元 提供现金及住宿支援

恒隆集团及恒隆地产（「恒隆」）深表哀痛与关注，并向所有受影响市民致以深切慰问。恒隆宣布拨款总额港币1,100万元，成立「大埔宏福苑火灾赈灾基金」，提供现金及住宿支援。

是次款项将用于支援受灾居民的紧急生活开支及相关援助工作。此外，考虑到灾民痛失家园，急需安身之所，恒隆将提供共20个、为期两个月的康兰居（Kornhill Apartments）单位作过渡性居所。

腾讯捐赠1000万港元

腾讯公益慈善基金会表示，启动首批捐款1,000万港元，用于受灾居民的紧急救援、过渡安置、生活物资补给及情绪疏导等急需工作。

腾讯向全力援救的消防救护人员以至一呼百应迅速援灾的各界团体致以崇高敬意，感谢消防人员以专业与勇气守护生命安全。基金会将持续关注救灾情况，根据灾情和实际需求，和各方保持合作，祈愿受灾居民平安及生活早日复常。

Lenovo 联想香港捐款1000万港元

Lenovo 联想香港向大埔宏福苑五级火灾事件捐款1,000万元，用于受灾居民的紧急救援、生活物资补给、医疗救助及后续善后工作。Lenovo 联想香港对受灾居民及家庭致以深切慰问，并对全力投入救援工作的消防及救护人员，以及所有迅速响应的前线救援团队，表达崇高敬意与由衷感谢。

Lenovo 联想香港已动员集团义工积极参与支援工作，并将与相关部门紧密跟进，探讨以科技方案协助救援及善后工作，与香港市民同心同行，全力救灾。

美的集团捐赠1000万港元

美的集团在社交平台宣布，捐赠1000万港元 全力支援大埔救灾，祝愿所有宏福苑居民、消防员平安。

厂商会捐1,000万元

香港中华厂商联合会（厂商会）对大埔宏福苑发生的五级大火造成严重伤亡，深表哀痛。为向死伤者家属及受影响居民提供紧急援助，厂商会联同一众首长及会董会成员宣布合共捐出港币1,000万元，期望为他们带来即时支援与关怀。

信义集团捐款1000万元

为支援受灾民众渡过难关，信义集团决定捐款1000万港元，支援香港救灾、物资补给以及过渡安置等工作，协助大埔宏福苑居民重建家园。信义集团将继续密切关注救灾救援情况，支持特区政府、各救援组织工作，与各界携手合作，协助受灾民众早日走出困境，恢复正常生活。

方树福堂基金联同方润华基金捐出500万

协成行旗下方树福堂基金联同方润华基金宣布，将拨款共计港币500万元，为宏福苑居民提供经济援助。相关款项将交由合作慈善机构统筹发放。基金主席兼协成行发展有限公司董事总经理方文雄先生表示，期望能透过这份心意，为居民提供及时的支持，缓解眼前的困难，与大家携手共渡难关。

小红书捐款500万元

小红书今日宣布捐款500万港元，援助受火警影响的居民。该笔捐款主要用于灾民的临时住宿安排、基本生活物资补给，以及提供情绪支援服务。公司将会继续留意灾后情况，期望能与社会各界协力，帮助受灾居民渡过难关，尽快回复正常生活。

德勤中国首捐100万港元 助力救援复原

德勤中国对大埔宏福苑火灾造成的多人伤亡深感悲痛，对所有受灾人士致以慰问，衷心祈愿所有伤者早日康复，受灾人士早日渡过难关。德勤中国宣布首笔捐款100万港元，用于受灾人士的即时生活救助及后续复原相关支持。与此同时，德勤中国已准备就绪 ，将全力配合政府，根据社区实际需求，投入各项支援工作。



德勤中国期望与专业服务及香港社会各界继续同心携手、团结协作，汇聚各方力量，同心协力，共克时艰，并向所有逆行冲锋的消防员及前线救援人员致以最崇高敬意，并将持续调动自身专业资源与力量，积极参与社区后续复元与重建工作。

潮州商会慈善基金拨款50万元支援

潮州商会慈善基金决定拨款50万元支援受火灾影响人士，并成立义工队随时提供人力支援。香港汕头社团总会亦即时成立义工队，与相关区议员和地区关爱队合作，为有需要人士提供协助。高佩璇慈善基金透过汕头市委协助，即时搜购二千套男女内衣及防寒衣服紧急运港，为受灾市民解燃眉之急。

「乐施毅行者2025」活动取消。乐施会FB

乐施毅行者取消 捐款全数拨予支援居民

此外，乐施会对事件深感痛心，并向死者的家属及伤者致以最深切慰问，并宣布取消原定于11月28至30日举行的「乐施毅行者2025」，以便政府及救援人员集中资源，全力投入救援工作。乐施会已启动紧急支援机制，并决定将「乐施毅行者2025」所筹得的公众捐款及适用物资，全数拨予支援受火灾影响的居民，协助他们渡过难关。



乐施会指，有关「乐施毅行者2025」的后续安排，将会尽快公布。会方向各位参加者、义工、合作伙伴及支持者深表歉意，并衷心感谢谅解。

善导会发紧急网上筹款

大埔宏福苑五级火警事故导致多人伤亡，为协助受影响家庭渡过难关，善导会亦发起紧急网上筹款，以提供一系列紧急服务即时支援受影响人士，共渡时艰。

麦当劳大埔区3间分店提供免费食物予灾民

由今日（27日）起至星期六，3 间24小时营业大埔区麦当劳（大埔墟，太和及昌运）会继续为受火灾影响的居民提供免费食物及饮品，麦当劳团队亦将会在未来几天继续为各中心送上食物。

新界乡议局捐款100万元

新界乡议局表示，对大埔宏福苑五级大火导致重大人员伤亡深感悲痛，对事故中不幸离世的居民及英勇殉职的消防员表示沉痛哀悼，并向所有伤者及受影响家属致以诚挚慰问。

新界乡议局指，这场火灾为多个家庭带来难以弥补的伤痛，呼吁社会各界齐心协力，为受灾居民提供支援，共渡难关。新界乡议局决定紧急拨款100万港元支援受灾居民。同时，将透过新界27乡乡事委员会发起募捐行动，并积极配合特区政府相关部门，持续支持灾后重建，与社区同行，共克时艰。

中华总商会捐款100万元

香港中华总商会对大埔宏福苑发生严重火灾，造成重大伤亡深感哀痛，将捐款港币100万元，支援受火灾影响人士。中总会长蔡冠深对今次意外造成重大伤亡深表难过，向不幸遇难者、伤者及家属致以深切慰问，并向在火场中英勇奋战的消防员、参与救援工作的纪律部队、救护人员致以崇高敬意，感谢他们守护市民生命安全，对在救援中不幸殉职的消防员致以最诚挚的哀悼与敬意。

中总将积极动员会董、各委员会、会员企业伸出援手，呼吁出钱出力，与受灾居民共渡难关。

香港总商会捐款100万元

香港总商会（HKGCC）捐出港币100万元，以支援在大埔宏福苑严重火警中受影响的居民。主席陈瑞娟表示深切同情受这次不幸事件影响的市民，并宣布商会捐出港币100万元，为有需要的受影响人士提供即时援助与支援。

陈瑞娟同时赞扬消防人员及救援队伍在扑救火警及拯救生命过程中所展现的英勇和专业精神。除捐款外，商会亦会动员理事会成员、会员及员工，为大埔受影响居民提供进一步协助和支援。

会德丰 : 旗下物业管理平台将发起物资募集

会德丰地产将透过夏利文物业管理公司旗下的物业管理平台将发起物资募集，会将收集之物资统一转交乐善堂发放至大埔宏福苑灾民手中。首批物资将于11月28日下午3时前送至指定捐赠站，愿携手帮助受影响居民渡过难关。

此外，集团非常重视客人和住户的居住环境与安全，今天即时安排团队巡查旗下地盘及项目展览厅，以确保其防火措施安全有效及合乎法规。物业管理公司亦即时安排巡查旗下管理物业的消防系统及设施，确保防火措施安全有效，走火通道畅通。同时，亦责承承建商检视涉及外墙维修工程屋苑的棚架及建筑物料安全性，确保业户安全。