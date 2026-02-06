万宁限时全场88折！无门槛优惠只限一天 贺年礼盒/糖果/日用品 指定产品送$150现金券
农历新年将至，是时候为家居添置年货。今个周末，除了百佳、惠康及屈臣氏等连锁店有88折优惠外，广受港人欢迎的个人护理产品店「万宁」亦同步推出88折优惠。于明天（2月7日），万宁会推出全场无门槛88折限时优惠，无论是门市或网店，都可尽享这次难得的购物礼遇。此外，还有多重加码优惠及信用卡回赠，让办年货办得更精明、更划算。
万宁限时全场无门槛88折优惠！贺年礼盒/日用品/护理
连锁个人护理产品店万宁会于2月7日，推出只限一天的「全场无门槛88折」限时优惠，届时顾客购买所以产品将会有全单88折的折扣，包括贺年必买的送礼礼盒、日用品、个人护理用品如纸巾、洗头水、护肤品等。
万宁亦用步推出多项加码礼遇，让折扣优惠叠加，悭得更多。无论是为长辈挑选保健品，还是为自己添置新的护肤品，都能找到心头好︰
- 保健品心意之选：选购灵芝、虫草等传统保健产品，买满$688即送$100万宁现金优惠券，为长辈送上最真挚的健康祝福。
- 护肤扮靓迎新春：购买护肤产品满$150，即可获赠$50万宁现金优惠券。同时，面膜及眼膜产品买满$199更可享照价9折。
- 造型焕然一新：新一年当然要有新形象，选购头发护理及染发产品满$150，同样有$50现金优惠券回赠，轻松打造新年新发型。
- 派对零食准备：办年货又怎少得了糖果小食？为新年派对或全盒入货，买满$150即送$20现金优惠券，部分零食糖果更有买第二件半价优惠。
信用卡与yuu会员享回赠
万宁亦联同yuu奖赏计划及汇丰信用卡推出专属回赠，让优惠最大化。yuu会员现可凭积分兑换万宁电子现金券，最多可节省达12%。5,500 yuu积分即可兑换$30电子现金券，而21,000 yuu积分则可兑换$120电子现金券，办年货时当作现金使用，非常划算。
与此同时，汇丰信用卡持卡人只需在Reward+应用程式登记，并于万宁累积合资格签账满$1,000，即可享受高达10%「奖赏钱」回赠，绝对是办年货、买礼物的最佳时机。
万宁全场88折优惠详情
- 适用日期︰2月7日
- 优惠店舖︰全线香港及澳门万宁门店及网店 ( https://bit.ly/4a6n4WW )
- 条款及细则：不适用于购买万宁礼劵、初生配方婴儿奶粉、处方药物、出位价产品等；不可与其他优惠券或折扣同时使用；所有赠品及优惠券数量有限，送完即止
资料来源︰Mannings 万宁
