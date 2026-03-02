Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱美军三架F-15战机于科威特坠落伊朗认责但美方称友军「误击」︱不断更新

即时国际
更新时间：19:24 2026-03-02 HKT
发布时间：15:19 2026-03-02 HKT

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，全境响起警报，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动。1日，特朗普透过社交平台表示，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）已经身亡。特朗普今天回华盛顿后说，伊朗新领导层希望与他对话，他也同意与伊朗方面对话。

相关新闻：伊朗局势︱美国以色列「诱敌计划」成真？ 拆解德黑兰大爆炸背后军事战略与政治博弈

行动代号「史诗怒火」

伊朗披露图片显示以军总参谋部总部大楼遭袭并燃起大火。
伊朗披露图片显示以军总参谋部总部大楼遭袭并燃起大火。
美以向伊朗发动军事行动。法新社
美以向伊朗发动军事行动。法新社
美以向伊朗发动军事行动。法新社
美以向伊朗发动军事行动。法新社
美以向伊朗发动军事行动。法新社
美以向伊朗发动军事行动。法新社

3月2日消息：

21：45

美方宣布伊朗袭击致4美军丧生

美国军方宣布，第4名美军士兵在伊朗「首次」攻击中受伤后不治身亡。

此前科威特的一场袭击中有3名美军士兵身亡，据一位美国官员和一位知情人士向美国有线电视新闻网（CNN）透露，第4名士兵也是在同一场袭击中受伤。

美国中央司令部在其官方社交媒体帐号X上发布消息称：「截至美国东部时间3月2日上午7:30（香港晚上8:30），已有4名美军士兵在战斗中阵亡。第4名士兵在伊朗的首次袭击中身负重伤，最终因伤势过重不治。」

20：45

王毅：支持伊方捍卫主权安全

中共中央政治局委员、外交部长王毅2日应约与伊朗外长阿拉格齐通电话。

阿拉格齐通报了地区局势最新情况，表示美国第二次在伊美谈判期间对伊发动战争。双方本次谈判已取得积极进展，但美方的行为违反所有国际法，踩踏了伊方红线。伊方别无选择，必须全力自卫。中方公开表达了公道正义立场，希望继续为避免地区紧张局势升级发挥积极作用。

王毅重申了中方对当前伊朗形势的原则立场，表示中方珍视中伊传统友谊，支持伊方捍卫主权安全、领土完整和民族尊严，支持伊方维护自身正当合法权益。

王毅表示，中方已敦促美国、以色列立即停止军事行动，避免紧张事态进一步升级，防止战事扩大蔓延至整个中东地区。相信伊方在当前严峻复杂局面下，能够保持国家社会稳定，重视邻国合理关切，维护在伊中国公民和机构安全。阿拉格齐表示伊方愿全力保障中方人员和机构的安全。

19：24

伊朗声称使用「海巴尔」（Kheibar）弹道导弹袭击了「犹太复国主义政权的犯罪总理办公室」，意指以色列总理办公室。声明称这是「第十波」导弹攻击的一部分。并表示以色列总理内塔尼亚胡「命运尚不明朗」。

19：10

美军确认3架战机于科威特坠毁，相个是科威特友军防空部队误击。伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）则声称军机是由他们击落。

15：50

美以袭击杀害伊朗最高领导人 中国外交部：坚决反对强烈谴责
外交部发言人毛宁在3月2日例行记者会上，回应日媒记者提问时表示，袭击并且杀害伊朗最高领导人严重侵犯伊朗的主权安全，践踏《联合国宪章》宗旨原则和国际关系基本准则。中方对此予以坚决反对和强烈谴责。中方敦促立即停止军事行动，避免紧张事态进一步升级，共同维护中东和世界和平稳定。

15：10

中国外交部指，有一名中国公民在伊朗德黑兰死亡。

13：37

黎巴嫩多地遭以军空袭，已致多人死伤。据央视新闻，黎巴嫩首都贝鲁特和南部地区当地时间2日遭到以色列国防军空袭，已造成至少15人死亡，60多人受伤。以色列军方2日表示，已对黎巴嫩发动更多攻击。

13：44

新华社引述科威特传媒，一架美国战机在科威特坠毁。

12：46

美国总统特朗普表示，他已有3个「非常好的人选」来领导伊朗，但目前不会透露这3人身份。

相关新闻：伊朗局势-特朗普已选定3位伊朗新领导人选-但暂不会揭盅

12：23

伊朗最高国家安全委员会秘书拉里贾尼当地时间3月2日表示，不会与美国进行谈判。

12：30

土耳其阿纳多卢通讯社等媒体报道，被指已于1日被杀的伊朗前总统艾哈迈迪内贾德（Mahmoud Ahmadinejad），其亲信指消息不确，目前仍能与内贾德联络。

12:20

美众院投票：总统军事行动须先获国会批准。据ABC新闻，美国众议院预计将于周四就一项战争权力决议进行投票，该决议要求总统在采取任何进一步军事行动前必须获得国会的批准。

相关新闻：对伊朗动武引发质疑 仅27%美国人支持攻伊 特朗普政府将向国会说明

11：02

伊朗外交部长阿拉格齐：伊朗新的最高领袖可能一两天内选出。

10：47

以军总参谋长批准进一步作战计划

以色列国防军2日发表声明称，在黎巴嫩真主党向以色列发射火箭弹后，以军进行了形势评估，以军总参谋长扎米尔已批准以军进一步作战计划。以军声明称，扎米尔指示以军「做好持续开展进攻和防御的准备」。声明没有说明进一步作战计划的细节。声明还就黎真主党向以色列发射火箭弹一事表示，以军已为此类情况做好准备，「任何威胁我们安全的敌人都将付出沉重代价」。

相关新闻：美以袭伊朗 | 真主党声援伊朗射火箭攻击 以军空袭黎巴嫩境内目标报复

10：46

塞浦路斯境内的英军基地遭疑似无人机袭击
据天空新闻，英国国防部称，塞浦路斯境内的英军基地遭疑似无人机袭击。

10：00

英法德称可能对伊朗采取「必要且相称的防御行动」
英国、法国和德国领导人1日晚发表联合声明称，可能对伊朗采取「必要且相称的防御行动」，以摧毁其发射导弹和无人机的能力。声明说，三国已同意就此与美国以及受袭地区盟友合作，将采取「必要措施」捍卫本国及盟友利益。

09：50

联合海上信息中心将霍尔木兹海峡威胁级别升至最高
联合海上信息中心（JMIC）已将霍尔木兹海峡的威胁级别上调至最高级别，并表示在过去24小时内已有三艘油轮遭到袭击。该机构称，虽然尚未正式宣布在法律上封闭霍尔木兹海峡，但目前的作业环境显示该地区存在袭击风险。过去24小时内，约有110艘船只通过该海峡，而历史平均水平为138艘。

09：48

以军空袭黎巴嫩多地

以色列国防军称，已开始对包括贝鲁特南郊在内的黎巴嫩各处真主党目标实施打击。此前，黎巴嫩真主党发表声明，承认对以色列发射「导弹和无人机」，称其打击了以色列北部海法附近一处导弹防御基地，以报复伊朗最高领袖哈梅内伊在美国和以色列的空袭中遇害。以军称拦截了来自黎巴嫩的火箭弹。

09：25

澳洲政府升级旅行安全警告，敦促澳洲公民不要前往卡塔尔和阿联酋。

09：12

全球航运巨头暂停通过霍尔木兹海峡的航运
据央视新闻，当地时间3月1日，全球最大的航运公司之一丹麦马士基已暂停通过霍尔木兹海峡的航运。霍尔木兹海峡是沙特阿拉伯、伊拉克、卡塔尔、阿联酋等中东产油国的原油出口必经之路，通过这一海峡运输的石油和液化天然气占全球总量大约五分之一。

相关新闻：伊朗局势 | 马士基等航运巨头急绕道 加征战争附加费 MSC暂停中东订舱

08：57

外媒：伊朗安全部门负责人再次推动与美国恢复谈判
据华尔街日报，阿拉伯和美国官员们表示，在美国和以色列的打击导致这些谈判中止几小时后，伊朗安全部门高官拉里贾尼再次推动与华盛顿方面恢复核谈判。此次接触是通过阿曼调解人进行的，证实了在该国领袖哈梅内伊周六身亡后，身为伊朗最高国家安全委员会秘书的拉里贾尼地位有所上升。在与以色列和美国的冲突期间，拉里贾尼负责监督伊朗的安全和军事事务，以及德黑兰方面为寻求战争出路所做的努力，不过他并非哈梅内伊去世后成立的负责治理国家的三人执政小组成员。

08：49

以军大规模空袭伊朗首都
当地时间3月2日凌晨，以军称继续对伊朗首都德黑兰各地目标实施大规模空袭。德黑兰多地传出爆炸声。

08：30

美国总统特朗普说，伊朗新领导层希望与他对话，他也同意与伊朗方面对话。

08：24

美以对伊朗发动军事打击后 美多个城市加强安保
据央视新闻，在美以对伊朗发动军事打击后，纽约、洛杉矶和凤凰城等美国主要城市已加强重点区域的执法巡逻力度，包括宗教场所及社区活动区域。当地官员表示，目前尚未发现针对上述城市的可信威胁，各地执法部门正与州及联邦机构保持协调，密切监控局势发展。纽约警察局在社交平台上表示，已加强对文化机构、外交场所及其他相关敏感地点的巡逻。凤凰城警方称，正与社区领袖保持沟通，以便在出现潜在威胁时迅速作出响应。洛杉矶市长凯伦·巴斯在声明中表示，理解居民的担忧，并呼吁市民以和平方式表达意见。随著局势升级，洛杉矶已有民众走上街头举行抗议活动。

08：22

特朗普已返回华盛顿。周末结束，美国总统特朗普于美东时间周日下午6点54分（香港时间周一早上7点54分）从「海军陆战队一号」直升机上下来，他在白宫玫瑰园检阅了一座雕像，并未回应有关伊朗问题的提问。

08：14

以色列战机对伊朗首都德黑兰发动了猛烈轰炸。

06：10

英国首相施纪贤表示，他已同意美国的请求，允许美军使用英国军事基地对伊朗进行防御性打击。施纪贤说：「我们决定接受这一请求，以防止伊朗向该地区发射导弹，杀害无辜平民，危及英国公民生命，并打击未参与冲突的国家。」

相关新闻：伊朗局势 | 英允美使用英国基地 施纪贤：不参与对伊朗主动攻击

05：30

美国总统特朗普表示，针对伊朗的军事行动可能持续长达四周。行动结束前不排除再有美军伤亡。

相关新闻：伊朗局势｜特朗普：军事行动或持续四周 称美伊官员「正在接触」

04：50

伊朗媒体报道，伊朗首都德黑兰郊区的一座警察局遭到攻击，造成人员伤亡，具体死亡人数尚不清楚，有人被困在被摧毁建筑的废墟下。

04：48

半岛电视台报道，耶路撒冷西部上空传出连串爆炸声，有一枚伊朗火箭击中耶路撒冷。以色列军方表示，侦测到伊朗向以色列领土发射导弹后，耶路撒冷西部上空在空袭警报响起后传出多次巨响。军方指：「不久前，军方识别到伊朗向以色列国境发射的导弹，防空系统正运作以拦截威胁。」

02：45

伊朗首都德黑兰再度传出两次强烈爆炸，市中心多个住宅区感受到震动，不少住户的窗户摇晃。爆炸发生时间与国营电视台先前报称遭到袭击的时间相近，但目前尚未有官方说明具体目标或爆炸成因。

02：20

英国国防部表示，皇家空军一架台风战机于周日击落了一架飞往卡塔尔的伊朗无人机。这是自美以联合空袭伊朗以来，英国军方首次直接参与行动。

02：06

据伊朗国营电视台报道，位于德黑兰的国家电视台发生一连串爆炸，电视台建筑遭到攻击，但节目并未因此中断。伊朗媒体称，技术人员仍在评估受损情况。

01：55

伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）透过国营媒体伊朗通讯社 IRNA表示，三艘来自美国及英国的油轮遭飞弹击中，目前正起火燃烧。

相关新闻：

伊朗局势｜伊朗称导弹击美英油轮起火 霍尔木兹海峡逾150艘油轮抛锚

01：30

美国总统特朗普在社交平台Truth Social发文表示，美军已「摧毁并击沉」9艘伊朗海军舰艇，其中部分为相对大型且重要的舰只。特朗普说：「我们正在追击剩余的舰只——它们很快也将沉入海底。在另一轮攻击中，我们几乎摧毁了他们的海军总部。除此之外，他们的海军表现仍然很好！」

3月1日消息：

23：40

美国中央司令部称，美军在周六击沉了一艘贾马兰级轻型护卫舰，指该舰目前正在阿曼湾查赫巴哈尔码头附近沉没。

23：20

以色列军方称对德黑兰发动新一轮攻击。军方称，部队已开始对伊朗首都德黑兰进行新一轮空袭。

23：19
美军中央司令部（Centcom）否认「林肯号航空母舰」遭击中，表示导弹「甚至未有接近」该舰，并强调「林肯号」目前仍持续出动战机，支援其打击伊朗威胁的军事行动。

23：00
美国中央司令部发表声明称，三名美军士兵在对伊朗的军事行动中阵亡，另有五名美军士兵受重伤。

相关报道：伊朗局势｜三名美军冲突中阵亡 据报驻扎科威特 另有五人重伤

22：38
伊朗外长表示，新的最高领袖可能在一两天内选出，政权更迭是不可能的。此外，伊朗在目前阶段没有关闭霍尔木兹海峡的意图，也没有计划干扰那里的航行。

22：13
当地时间3月1日下午，伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部发布7号公告。公告称，美军航母「林肯号」遭到伊朗四枚弹道导弹袭击。

22：00
美军首次在实战使用一款秘密武器，名为「卢卡斯」（LUCAS）自杀式无人机。
相关新闻：伊朗局势︱美军首用秘密武器LUCAS无人机 原来「山寨」伊朗产品？

21：43
新华社报道，伊朗前总统艾哈迈迪内贾德（Mahmoud Ahmadinejad）遇袭身亡。以色列公共电视台Kan11频道引述以色列消息人士称，伊朗前总统内贾德于2月28日在以色列空袭中身亡。另据伊朗劳动新闻通讯社（ILNA）消息，内贾德住所遭袭，内贾德本人和保镖均遇害。

目前尚无伊朗或以色列官方确认此消息。

内贾德于2005年至2013年担任伊朗总统，是著名的强硬保守派，以「反美战士」著称，任内坚定推进伊朗核计划。

新华社报道，伊朗前总统内贾德（Mahmoud Ahmadinejad）遇袭身亡。美联社
新华社报道，伊朗前总统内贾德（Mahmoud Ahmadinejad）遇袭身亡。美联社

21：37
阿联酋国防部称，伊朗对阿联酋发动的导弹和无人机袭击，已造成3人死亡，另有58人受伤。

21：14
外交部指，有中国公民在袭击中受伤，部分临时旅行人员滞留当地。
相关新闻：伊朗局势︱外交部：有中国公民在袭击中受伤，部分临时旅行人员滞留当地

20：55
3月1日，以色列国防军公布袭击伊朗德黑兰的首批视频片段，滚滚浓烟升空。画面中大片建筑被导弹摧毁，冒出火光，蘑菇云升向空中。
相关新闻：伊朗局势｜以色列公布首批空袭德黑兰影片 大量建筑遭导弹摧毁蘑菇云蔽天

20：19
央视新闻报道，一位伊朗军方消息人士称，伊朗首次使用「法塔赫-2」高超音速巡航导弹袭击美军基地。
相关新闻：哈梅内伊身亡｜革命卫队高级指挥官扬言 「将在战场上展示神秘武器」

20：00
教宗良十四世呼吁结束以暴制暴，称和平稳定只能透过理性、真诚和负责任的对话构建。

19：20
以色列军方指，40名伊朗军事指挥官，包括最高领袖哈梅内伊，在不到1分钟的时间内被空袭炸死。
相关新闻：伊朗局势｜40名伊朗军事指挥官不到1分钟内被炸死　以色列军方：包括哈梅内伊


19：09
中国人在杜拜旅行，目前被困酒店，至今仍未知何时才能回国。
相关新闻：伊朗局势︱滞留杜拜中国旅客感徬徨  未囤任何物资临回家机票始遭取消

19：01
中共中央政治局委员、外长王毅应约同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话，谈及伊朗局势。俄罗斯总统普京形容哈梅内伊及其家人遇害，是一起可耻且冷血的谋杀事件。
相关新闻：伊朗局势︱王毅同俄外长通电话 批美击杀主权国家领导人违国际法

18：55

央视新闻报道，当地时间3月1日，一艘试图通过霍尔木兹海峡的油轮被击中，并开始沉没。伊朗伊斯兰革命卫队2月28日晚宣布，禁止任何船只通过霍尔木兹海峡。有消息称，随著油轮等船只穿行霍尔木兹海峡的交通停止，该海峡实际上已被关闭。

18：50
代表中国军方的媒体平台「钧正平」发表短评称，当前国际形势复杂多变，风险挑战暗流涌动。居安思危，是深植于中华民族血脉中的生存智慧。唯有保持痛感、未雨绸缪，方能守护住来之不易的和平与安定。
相关新闻：伊朗局势︱解放军：中国人民要居安思危不可松懈

18：13
英国国防大臣约翰‧希利（John Healey）向英国广播公司（BBC）透露，伊朗向塞浦路斯方向发射两枚飞弹。
相关新闻：伊朗局势︱英国国防大臣：伊朗向塞浦路斯发射两枚导弹

17：56
伊斯兰通讯社报道，AYATOLLAH ARAFI被任命为领袖委员会法学委员，暂代最高领袖职责。

17：37
当地时间3月1日，伊朗总统佩泽希齐扬就哈梅内伊遇袭身亡发表声明，对其遇害表示沉痛哀悼，并强调伊朗将追究相关责任。
相关新闻：哈梅内伊身亡｜伊朗总统发表声明 称将追究相关责任


17：13
以色列国防军3月1日说，以军首次打击位于伊朗首都德黑兰中心地带的伊朗政权目标。德黑兰听出现巨大爆炸声，并看到烟柱升起。

以军发表声明说，以色列空军在情报部门的指引下，已开始对德黑兰的伊朗政权目标发动打击。这是以军本次对伊朗军事行动中首次对德黑兰中心地带目标进行打击。

15：25
中新社报道，伊朗最高领袖哈梅内伊于美以联合军事行动中遇袭身亡，伊朗驻华大使馆今日下半旗。

伊朗驻华大使馆今日下半旗。中新社
伊朗驻华大使馆今日下半旗。中新社

15：24

2月28日，美国与以色列向伊朗发动联合军事行动「史诗怒火」（Operation Epic Fury），事件震惊全球。是次军事行动精准打击目标，甚至成功击杀伊朗最高领袖哈梅内伊。美国多个传媒相继披露行动细节。以色列国防军亦称，过去24小时内向伊朗投掷超过1,200枚导弹。
相关新闻：伊朗局势︱史诗怒火细节曝光  美供情报以投30弹毁哈梅内伊住所

15：20

一分份名为《通往波斯之路：美国对伊朗新战略的选项》的报告，由美国智库布鲁金斯学会于2009年发表，作者包括时任美国驻以色列大使、中央情报局（CIA）伊朗军事分析师等资深官员。内容与当下局势惊人相似，仿如目前竹的行动指南。
相关新闻：伊朗局势．分析︱美智库17年前报告 预告「史诗怒火」行动步骤

15：15
中国新闻网，3月1日，据伊朗国家广播公司报道，一面黑色的「哀悼旗」已在伊朗东北部城市马什哈德上空升起。

15：12

当地时间3月1日上午，伊朗方面确认，在2月28日美国和以色列针对伊朗发动的袭击中，多名伊朗武装力量高级指挥官遇袭身亡。遇难人员包括：伊朗武装部队总参谋长穆萨维、伊朗伊斯兰革命卫队总司令帕克普尔、伊朗国防委员会秘书沙姆哈尼以及伊朗国防部长阿齐兹·纳希尔扎德。据悉，上述指挥官是在国防委员会会议期间遭袭身亡。

14：52
伊拉克国家通讯社，伊朗最高领袖哈梅内伊遇害后，伊拉克宣布为期三天的全国哀悼。

14：30
新华社发表评论文章，指美国指对伊朗发动军事行动，认为穷兵黩武带不来真正的安全，在众目睽睽之下对主权国家大打出手并施压颠覆政权的做派，是彻头彻尾的强权政治和霸权主义。
相关新闻：伊朗局势︱新华社：美国穷兵黩武带不来真正的安全 彻头彻尾霸权主义

13：55

央视新闻报道，当地时间3月1日获悉，伊朗最高领袖顾问拉里贾尼表示，伊朗临时领导委员会将于3月1日成立。

13：30

美以军事行动中遭袭的伊朗小学死亡人数升至约148人，另有95人受伤。
相关新闻：伊朗局势︱美以发动史诗怒火突袭  伊朗小学遭炸毁增至148死

13：10
伊朗方面3月1日消息，伊朗伊斯兰革命卫队导弹击中以军总参谋部。 此外，消息指，伊朗当天对伊拉克北部的一处美军基地发起袭击。

央视新闻报道，当地时间3月1日8时左右，伊朗伊斯兰革命卫队发布6号公告。公告指出，伊朗已展开「真实承诺4」的第六波行动，伊朗伊斯兰革命卫队对以色列和该地区的美国军事基地发动了大规模导弹和无人机袭击。

公告称，该地区的27个美国军事基地以及以色列军队位于哈基里亚的总司令部和特拉维夫的大型国防工业园区等，均遭到袭击。

当地时间3月1日，伊朗方面称其对以色列和美国的基地发动了大规模袭击。以色列国防军确认，伊朗向以色列领土发射导弹，防御系统正拦截威胁。以色列国土防卫司令部已将预警信息直接发送到相关地区的手机上。


12：20

外交部领事司微信公众号「领事直通车」发提醒：在伊朗中国公民尽快撤离。
相关新闻：伊朗局势︱外交部：在伊朗中国公民尽快撤离


10：40

央视引述两名美国消息人士及一名熟悉此事的美国官员指，哈梅内伊遇袭时，正与高级助手，伊朗国防委员会秘书阿里·沙姆哈尼、伊朗伊斯兰革命卫队总司令穆罕默德·帕克普尔等，召开会议，他们均在美国、以色列的空袭中身亡。

09：50

央视报道指，伊朗宣布自当地时间3月1日起，开始为期40天的国家哀悼。

09：40

「Iran Times」于社群平台X上指，伊朗的国营电视台宣布，哈梅内伊已经殉道。

08：50

伊朗半官方法尔斯通讯社（FARS）引述最高领袖办公室的消息人士报道，哈梅内伊的女儿、女婿与孙已在空袭中丧生。报道另称：「据说哈梅内伊的一名媳妇也在此次袭击中遇害。」至于哈梅内伊身亡的消息，伊朗官员则未有回应。

05：45

美国总统特朗普透过社交平台表示，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）已经身亡，并指其死讯是伊朗人民「夺回国家主权的唯一最大契机」。他又说，美军对伊朗军事行动至少持续一星期，直至「实现和平的目标为止」。
相关新闻：伊朗局势｜特朗普指哈梅内伊已身亡 伊军领导层遭团灭 白宫发海湖庄园督师照

04：30

路透社引述以色列官员指，已找到哈梅内伊的遗体，证实他已经死去。
相关新闻：伊朗局势｜以色列官员：哈梅内伊已死并找到遗体  伊朗：他仍在指挥战事

白宫发放了特朗普在海湖庄园内的「督师」照。路透社
白宫发放了特朗普在海湖庄园内的「督师」照。路透社

02：58

以色列总理内塔尼亚胡表示，有很多迹象表明，伊朗最高领袖哈梅内伊已经去世了。

伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴盖伊表示，他「无法确认」在美国和以色列袭击目标中，伊朗高层领导人是否安然无恙。

此前，伊朗外长阿拉格齐接受美国全国广播公司（NBC）访问表示，据他所知，哈梅内伊「仍然活著」，但伊朗可能损失了一两名指挥官。

特朗普表示，美军对伊朗军事行动至少持续一星期，直至「实现和平的目标为止」。路透社
特朗普表示，美军对伊朗军事行动至少持续一星期，直至「实现和平的目标为止」。路透社

红新月会：逾200伊朗人死亡、747人受伤

02：10

伊朗塔斯尼姆通讯社引述伊朗红新月会消息报道，美国和以色列对伊朗的袭击已造成201人死亡、747人受伤。

01：35

新华社引述沙特阿拉比亚电视台报道，伊朗伊斯兰革命卫队宣布关闭霍尔木兹海峡。

杜拜、巴林、卡塔尔、约旦同遭受伊朗炮火

01：30

约旦外长表示，约旦同样遭到伊朗的攻击，形容有关攻击是「毫无理由」。

此外，据路透社报道，伊朗周六发动袭击期间，卡塔尔迄今共遭到44枚导弹和8架无人机的袭击。

巴林一栋建筑遭伊朗炮火击中起火。路透社
巴林一栋建筑遭伊朗炮火击中起火。路透社

相关新闻：伊朗局势︱波斯湾国家相继受攻击 巴林大楼遭伊朗无人机击中爆炸 科威特机场遇袭多人受伤
即时国际

 

01：20

以色列与美国联手对伊朗发动空袭后，伊朗随即对美国多个据点进行报复。继阿联酋杜拜棕榈岛一间酒店被导弹碎片击中起火后，波斯湾部分地区包括巴林和科威特，相继遭到导弹或碎片袭击，多人受伤。

01：15

以色列国防军表示，已完成对伊朗西部和中部地区导弹阵列及防御体系的大规模打击。此次行动，动用了约200架战斗机，在伊朗多个地点同时投下数百枚弹药，打击了大约500个目标。

以色列国防军表示，将继续行动，「以大幅削弱伊朗政权的各个方面」。

相关新闻：伊朗局势｜「史诗怒火」被喻为美国近年在中东最大军事行动 以色列派200战机空投数百枚炸弹

01: 10

以色列军方称，监测到伊朗第九轮导弹射向以色列；以色列城市特拉维夫上空发生爆炸。

01: 05

以色列国防军表示，开始对伊朗中部的导弹发射器和空中防御系统进行新一轮打击。

伊朗军方则表示，过去数小时内击落12架敌方作战和侦查无人机。

01：02

伊朗官媒报道，伊朗南部拉梅尔德镇体育馆遇袭，致造成15人死亡。

00：40

美国白宫称，总统特朗普已与以色列总理内塔尼亚胡通电话，讨论了对伊朗的空袭事件。

00：20

伊朗外交部发言人表示，在美国和以色列军事行动中遭袭的伊朗小学，死亡人数达到150至160人。

00：15

伊朗革命卫队（IRGC）旗下的塔斯尼姆通讯社报道，位于伊朗南部、连接波斯湾与阿曼湾的战略要道霍尔木兹海峡（Hormuz Strait）即将关闭。

英国海事贸易行动办公室（UKMTO）亦表示，收到多宗报告指有船只接获关闭海峡的警告。

伊朗民航组织：全境领空无限期关闭 取消航班并退款

00：05

伊朗国家民航组织发言人宣布，出于安全考量，伊朗领空即刻起对所有飞行任务关闭，封锁状态将持续至另行通知。

伊朗官方提醒旅客，请勿亲自前往机场，以配合当前的特殊管制措施。针对航班取消带来的影响，伊朗当局通报，明确要求所有票务代理机构及航空公司必须履行责任，向受影响的旅客全额退还票款。

2月28日消息：

23：45

伊朗霍尔木兹甘省一所女子小学遭到以色列导弹袭击，遇难者人数已上升至85人。

23：40

英国首相施纪贤发表电视讲话，证实英国战机已进驻中东领空。他称，此举是区域协调防御行动的一部分，旨在保护英国国民、国家利益及盟友安全。

23：20

俄罗斯外交部发表声明，形容美以这次袭击「鲁莽」，是「无端且预谋」，针对的是一个主权国家，违反了国际法。声明又称，获悉该地区有放射性风险（布希尔核电厂），令人担忧，声明说：「我们已收到消息，袭击该工厂的空袭并未造成任何损失，但营运该工厂的俄罗斯公司已从伊朗撤离了约 100 人」。

22：57
据NBC新闻报道，伊朗外长称「我们可能损失了几名指挥官，但这并不是什么大问题」。

22：56
伊朗媒体表示，哈梅内伊将在数分钟后发表讲话。

22：54
财联社消息指，联合国安理会将于当地时间2月28日下午4时召开紧急会议，审议中东局势。有消息称，这次的紧急会议是应中国、俄罗斯要求举行。

22：51
伊朗伊斯兰革命卫队宣布，革命卫队海军在对美国的反击中发射多枚导弹，重创了美国海军的战斗支援舰。

22：42
联合国秘书长古特雷斯就伊朗局势发表声明，谴责在中东地区发生的军事升级，呼吁相关各方立即停止敌对行动，防止局势进一步恶化。声明指出，美国和以色列对伊朗使用武力，以及随后伊朗在该地区范围内实施的报复行动，破坏了国际和平与安全。

古特雷斯强调，所有会员国必须遵守其在国际法下所承担的义务，包括《联合国宪章》，呼吁立即停止敌对行动并实现局势降级。他指出，若不采取行动，可能导致更广泛的区域冲突，并为平民和区域稳定带来严重后果。他强烈敦促各方立即重返谈判桌。

22：36
伊朗迈赫尔通讯社报道称，至少35枚伊朗导弹「成功袭击」以色列。目前，这一报道无法得到证实。

22：29
伊朗传媒报道，伊朗南部一所女子小学遇袭事件的死亡人数增加至约70人，另有90多人受伤。

22：24
央视报道，据以色列媒体引述知情人士消息报道，伊朗伊斯兰革命卫队总司令帕克普尔、伊朗国防部长纳希尔扎德在空袭中身亡。伊朗方面暂未就此作出回应。

22：19
新加坡政府表示，因应中东局势发展及全球安全形势，会即时加强机场、码头及陆路口岸的入境旅客及货物检查。

22：05
在北京，外交部回应事件时表示，中方高度关切美国和以色列军事打击伊朗，伊朗国家主权、安全和领土完整应该受到尊重。中方呼吁立即停止军事行动，避免紧张情势进一步升级，恢复对话谈判，维护中东地区和平稳定。

21：09
阿联酋的杜拜国际机场在网站发公告，指杜拜国际机场 (DXB) 和杜拜世界中心 - 阿勒马克图姆国际机场 (DWC) 的所有航班营运均已暂停，直至另行通知，呼吁旅客切勿前往机场，并建议直接联络航空公司，以取得最新的航班资讯。

另外，多间航空公司取消部份来往中东的航班。阿联酋航空表示，已暂停往返杜拜的航班；法国航空指，将取消28日往返以色列特拉维夫及黎巴嫩贝鲁特的航班。英国航空则表示，已取消飞往特拉维夫及巴林的航班直至3月3日，并取消28日飞往安曼的航班。

伊朗：导弹袭击已致约200名美军人员伤亡

20：58
据央视新闻，当地时间28日下午，伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门称，多枚美以导弹未能实施对目标的打击，而是坠落在伊拉克以及波斯湾地区国家的沙漠和城区。伊朗伊斯兰革命卫队表示，在伊朗发起的导弹袭击中，至少有200名美军人员伤亡。

20：58
特朗普接受《华盛顿邮报》采访时表示，他最关心的是伊朗人民的「自由」，并指「我想要一个安全的国家，而这正是我们将要实现的」。

20：36
伊朗外长：内塔尼亚胡和特朗普对伊朗的战争完全是无端的、非法的和不合法的。特朗普把「美国优先」变成了「以色列优先」——这总是意味著「美国最后」。我们强大的武装部队已为这一天做好准备，将给侵略者应有的教训。

20：32
科威特国防部发言人证实，该国一处美军基地遭到导弹袭击。

20：25
加拿大总理卡尼：加拿大政府密切关注与伊朗相关的中东敌对行动，强烈建议在伊朗的加拿大公民留在安全场所。尽管有外交努力，伊朗并未完全拆除其核计划，未停止所有浓缩活动，仍支持地区恐怖组织。加拿大支持伊朗人民勇敢抗争压迫政权。加拿大支持美国为阻止伊朗获取核武器和阻止其政权继续威胁国际和平与安全所采取的措施。

未接到中国公民伤亡情况

20：24
中国驻伊朗大使馆：目前未接到中国公民伤亡情况。

相关新闻：伊朗局势︱在伊华人德黑兰亲历轰炸 通讯中断机场关闭陆路求生

20：23
瑞典首相：我们看到伊朗及该地区局势严重升级。瑞典与欧盟一起，已经对伊朗政权实施了制裁。我们支持勇敢的伊朗人民。他们的权利必须得到尊重。

20：23
以色列军方宣布，新一轮来自伊朗的导弹正朝以色列领土发射。

20：20
伊朗伊斯兰革命卫队称，位于卡塔尔、探测距离达5000公里的美国AN/FPS132雷达以及用于追踪弹道导弹的相关设备，已被彻底摧毁。

美伊谈判斡旋方对美国失望

20：19
据央视新闻，阿曼外交大臣巴德尔在其社交平台发文，表示对当前地区局势「深感失望」。巴德尔说，正在进行的「积极而严肃的谈判再次遭到破坏」，这既不符合美国的利益，也无助于维护世界和平。巴德尔写道：「我为那些将因此遭受苦难的无辜民众祈祷。我呼吁美国不要进一步卷入其中。这不是你们的战争。」阿曼是美国与伊朗谈判的斡旋方，巴德尔近来已参与三轮美伊间接谈判。去年也是在美国与伊朗的间接谈判过程中，以色列、美国先后袭击伊朗。

20：18
以色列能源部：预计部长将宣布天然气行业进入紧急状态。以色列的能源需求在必要时将由替代能源和替代燃料满足。

20：14
伊朗国家电视台报道，伊朗南部一所女子小学遇袭事件的死亡人数增加至40人，另有48人受伤。

19：35
伊朗南部霍尔木兹甘省、米纳布市一所女子学校，稍早前遭到以色列的直接袭击。据伊朗媒体报道，事件已造成24人死亡，45人受伤。

19：03
伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗伊斯兰革命卫队发布第二份声明，宣布对美国和以色列发起代号为「真实承诺-4」的反击行动。声明说，伊朗伊斯兰革命卫队用飞弹和无人机打击了位于巴林的美国海军第五舰队司令部，美军位于卡达、阿联酋等地的军事基地，以及以色列的军事和安全中心。

较早前，朗伊斯兰革命卫队表示，为回应美以军事行动，伊朗已开始对「被以色列占领的领土」发动大规模飞弹和无人机攻击。

相关新闻：伊朗局势︱在伊华人德黑兰亲历轰炸 通讯中断机场关闭陆路求生

美国派太空部队、海军陆战队等针对伊朗行动

18：55
华盛顿邮报报道，美国已将太空部队、空军、海军、海军陆战队和陆军派往针对伊朗的行动中。

18：40
早前传出伊朗陆军总司令哈塔米遇难的消息，新华社引述伊朗传媒报道，哈塔米平安无事，并正指挥陆军部队作战。

18：27
央视新闻报道，伊朗南部霍尔木兹甘省省长表示，该省米纳布市的一所女子学校，稍早前遭到以色列的直接袭击，导致5名学生死亡。

18：24
《以色列时报》报道，因应对伊朗的军事行动，以色列军方征召约2万名预备役人员，而以色列现有约5万名预备役人员正在服役。 

伊朗：瞄准地区内所有美国军事基地

18：10
伊朗武装部队总参谋部发言人表示，任何帮助以色列和美国的基地，都将成为伊朗武装力量打击目标。伊朗外交部长指，伊朗对美以袭击的回应是瞄准该地区所有美国军事基地，有伊朗官员称「所有美国军事基地和利益都在伊朗的掌控之中」。 

18：07
阿联酋国家通讯社报道，阿联酋在阿布达比截获伊朗导弹，造成1人死亡。

18：03
接近伊朗政府的消息人士透露，在美国和以色列的袭击中，多名高级革命卫队指挥官和政治官员丧生。伊朗军方官员在被问及伊朗最高领袖或伊朗总统是否成为袭击目标时，拒绝发表评论。

18：00
约旦军方：已击落两枚瞄准约旦的弹道导弹。

17：59
据央视新闻，伊朗法尔斯通讯社援引军方人士报道称，伊朗军方正在对卡塔尔、巴林、科威特和阿联酋境内的四处美军基地实施导弹袭击。

17：42
伊朗最高国家安全委员会：中小学和高校将暂停上课，直至另行通知；银行将继续提供服务。

17：42
据美国有线电视新闻网(CNN)援引美国官员称，伊朗导弹袭击了美国驻巴林海军基地，并称该基地正处于「紧急状态」。该基地是美国海军第五舰队司令部的驻地。伊朗电视台说，伊朗正在打击美国在中东的军事基地。

美国海军第五舰队位于巴林的服务中心疑似遭受飞弹攻击。Ｘ＠visegrad24
美国海军第五舰队位于巴林的服务中心疑似遭受飞弹攻击。Ｘ＠visegrad24

17：38
中国驻卡塔尔大使馆发布关于加强安全防范的提醒：据卡塔尔半岛电视台等媒体报道，以色列和美国于2月28日对伊朗实施军事打击。鉴于目前形势，中国驻卡使馆提醒在卡中国公民和中资企业加强安全防范措施。当中包括：在住所或其他安全建筑物内避险，非必要不外出；根据需要储备食物、水、药品和其他必需品；保持低调，加大对周围环境的关注。

17：20
伊朗内政部就美以空袭伊朗发表声明，称「敌人无视所有国际法，并在谈判期间肆意妄为」，表示内政部将动用一切力量维护社会秩序，内政部长也已向全国各省省长发出命令，要求各省调动一切资源满足民众的需求。

声明还表示，内政部已成立国家危机管理总部，并已向所有省级危机管理部门和相关机构下达了必要的指示。声明呼吁民众保持冷静，根据实际情况安排市内及城际出行，同时呼吁民众关注官方渠道发布的新闻，不要轻信谣言和虚假新闻。

17：03
美国战争部宣布，是次军事行动名为「史诗怒火」（Operation Epic Fury）。美国国防部长赫格塞思（Peter Hegseth）随后亦在社交平台转帖有关帖文。

美国战争部公布是次对伊朗发动的军事行动代号。
美国战争部公布是次对伊朗发动的军事行动代号。

16：52
央视报道，当地时间28日，耶路撒冷、以色列南部和北部地区拉响警报。这是当天以色列遭到的第三轮伊朗导弹袭击。

16：43
美国与以色列联手向伊朗发动军事行动，有媒体称伊朗陆军总司令阿米尔·哈塔米去世。

16：30
特朗普发表讲话，呼吁伊朗人民在美军行动后，夺回政权，又称美国将会全力持。以色列总理内塔尼亚胡亦宣布，美国和以色列发动军事行动的目标是推翻伊朗政权。
相关新闻：伊朗局势︱特朗普呼吁伊朗民众接管政权 「几代人唯一一次机会」

16：12
路透社报道，以色列军方监测到伊朗发射飞弹，防御系统正在运作以拦截威胁。此外，以色列亦向手机用户发送警报，警告侦测到飞弹发射。伊朗塔斯尼姆通讯社，伊朗伊斯兰革命卫队称，为回应针对伊朗的袭击，已向以色列发动第一波导弹和无人机袭击。

15：45
伊朗迈赫尔通讯社，伊朗总统安全无恙。塔斯尼姆通讯社，七枚导弹击中总统府和伊朗最高领袖哈梅内伊官邸附近区域。

15：36
美国总统特朗普表示，不久前，美国在伊朗发动了重大作战行动。他强调，伊朗永远不能拥有核武器。
相关新闻：伊朗局势︱特朗普承认对该国发动重大作战行动 「伊朗永远不能拥核武」

15：23
伊朗官员：德黑兰正筹备报复措施，回应将是毁灭性的。

15：16
伊朗议会国家安全委员会负责人：以色列已开始走上一条不由其掌控的道路。

15：13
据央视，伊朗民航部门宣布，暂时关闭全国领空六个小时。

15：10
中国驻伊朗大领馆通报，当地时间2月28日，伊朗遭受军事打击，伊当地安全形势极为严峻复杂。中国驻伊朗使领馆特别提醒在伊中国公民密切关注形势发展，保持镇定，提高警惕，加强安全防范，立即做好紧急避险，切勿前往敏感地点和人员密集场所。如遇紧急情况，请及时向当地警方报警，并与驻伊朗使领馆联系。

美以向伊朗发动军事行动。美联社
美以向伊朗发动军事行动。美联社
美以向伊朗发动军事行动。美联社
美以向伊朗发动军事行动。美联社
美以向伊朗发动军事行动。美联社
美以向伊朗发动军事行动。美联社

美以军行动筹备数月

15：07
对伊朗发动军事行动后，美国官员称，空袭旨在摧毁伊朗的安全机构，预计对该国的空袭范围将非常广泛。一名以色列政府官员称，以色列正在准备第一阶段为期四天的密集而强有力的联合打击。

15：04
BNO新闻报道，卡塔尔多哈听到了警报声。央视报道，巴勒斯坦方面消息称，以色列战机在巴勒斯坦上空频繁活动。

15：00
伊朗媒体称，德黑兰东部和西部部分地区手机通信线路已被切断，部分区域的互联网连接出现减弱。

伊朗总统府成目标

14：57
央视报道，根据初步报告显示，美国和以色列的轰炸目标是伊朗德黑兰的总统府和政府大楼

14：55
当地官员：伊朗最高领袖哈梅内伊不在德黑兰，已被转移至安全地点。

14：49
一名以色列安全官员称，对伊朗的袭击是以色列和美国共同行动的结果。据以色列媒体援引安全人士报道，两国已为此筹备数月。

相关新闻：伊朗局势︱美伊日内瓦核谈无突破 中国要求公民尽快撤离伊朗

伊朗约30个目标遭攻击

14：40
伊朗首都德黑兰听到三声巨大爆炸声。以色列国防部长卡茨说已对伊朗发动「先发制人」攻击，并宣布以色列全境进入紧急状态。
以色列媒体报道说，伊朗约30个目标遭到攻击。　
　
以色列国防军说，以色列全境拉响警报，他们直接向手机用户发送了预警指示，要求民众停留在避难所附近。

14：20
较早前，由于美伊在日内瓦举行的最新一轮核谈判未能取得突破，中国与美国已罕见地接连发布紧急通知，敦促本国公民尽快撤离伊朗及以色列等地区，引发外界对区域冲突风险的担忧。

相关新闻：伊朗局势︱美伊举行关键谈判 「福特号」航母离开希腊奔赴中东

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
伊朗局势｜美军F-15坠落科威特疑友军击中 飞行员跳伞生还
00:41
伊朗局势｜美军三架F-15战机坠落科威特 出事原因美伊说法不一
即时国际
1小时前
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
12小时前
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱美军三架F-15战机于科威特坠落伊朗认责但美方称友军「误击」︱不断更新
即时国际
2小时前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
9小时前
连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应
连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应
饮食
9小时前
伊朗对阿联酋发动袭击。 美联社
伊朗导弹反击｜革命卫队称美军已逾560人死伤 中情局6高官亡
即时国际
6小时前
富贵视后75岁「忘年恋」旧爱罕谈两段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考虑人工受孕
富贵视后75岁「忘年恋」旧爱罕谈两段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考虑人工受孕
影视圈
10小时前
中年好声音4丨导师Calvin Sir张嘉铭造型似林家谦？歌唱老师资格曾惹争议 视帝都系佢学生
中年好声音4丨导师Calvin Sir张嘉铭造型似林家谦？歌唱老师资格曾惹争议 视帝都系佢学生
影视圈
7小时前
伊朗局势︱陈浩民夫妇滞留阿联酋遇爆炸 蒋丽莎：咱们祖国有底气，不犯人 救命电话打唔通
伊朗局势︱陈浩民夫妇滞留阿联酋遇爆炸 蒋丽莎：咱们祖国有底气，不犯人 救命电话打唔通
影视圈
5小时前
先施再执一间！？上环店传年底约满结业 获连锁药房顶租 百年百货品牌将剩1分店......
先施再执一间！？上环店传年底约满结业 获连锁药房顶租 百年百货品牌将剩1分店......
生活百科
8小时前