伊朗局势︱最高领袖哈梅内伊丧生 伊朗确认部份遇害军官名单︱不断更新

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，全境响起警报，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动。1日，特朗普透过社交平台表示，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）已经身亡。

行动代号「史诗怒火」

伊朗披露图片显示以军总参谋部总部大楼遭袭并燃起大火。

美以向伊朗发动军事行动。法新社

3月1日消息：

15：25

中新社报道，伊朗最高领袖哈梅内伊于美以联合军事行动中遇袭身亡，伊朗驻华大使馆今日下半旗。

伊朗驻华大使馆今日下半旗。中新社

15：24

2月28日，美国与以色列向伊朗发动联合军事行动「史诗怒火」（Operation Epic Fury），事件震惊全球。是次军事行动精准打击目标，甚至成功击杀伊朗最高领袖哈梅内伊。美国多个传媒相继披露行动细节。

15：20

一分份名为《通往波斯之路：美国对伊朗新战略的选项》的报告，由美国智库布鲁金斯学会于2009年发表，作者包括时任美国驻以色列大使、中央情报局（CIA）伊朗军事分析师等资深官员。内容与当下局势惊人相似，仿如目前竹的行动指南。

15：15

中国新闻网，3月1日，据伊朗国家广播公司报道，一面黑色的「哀悼旗」已在伊朗东北部城市马什哈德上空升起。



15：12

当地时间3月1日上午，伊朗方面确认，在2月28日美国和以色列针对伊朗发动的袭击中，多名伊朗武装力量高级指挥官遇袭身亡。遇难人员包括：伊朗武装部队总参谋长穆萨维、伊朗伊斯兰革命卫队总司令帕克普尔、伊朗国防委员会秘书沙姆哈尼以及伊朗国防部长阿齐兹·纳希尔扎德。据悉，上述指挥官是在国防委员会会议期间遭袭身亡。

14：52

伊拉克国家通讯社，伊朗最高领袖哈梅内伊遇害后，伊拉克宣布为期三天的全国哀悼。



14：30

新华社发表评论文章，指美国指对伊朗发动军事行动，认为穷兵黩武带不来真正的安全，在众目睽睽之下对主权国家大打出手并施压颠覆政权的做派，是彻头彻尾的强权政治和霸权主义。

13：55

央视新闻报道，当地时间3月1日获悉，伊朗最高领袖顾问拉里贾尼表示，伊朗临时领导委员会将于3月1日成立。



13：30

美以军事行动中遭袭的伊朗小学死亡人数升至约148人，另有95人受伤。

13：10

伊朗方面3月1日消息，伊朗伊斯兰革命卫队导弹击中以军总参谋部。 此外，消息指，伊朗当天对伊拉克北部的一处美军基地发起袭击。



央视新闻报道，当地时间3月1日8时左右，伊朗伊斯兰革命卫队发布6号公告。公告指出，伊朗已展开「真实承诺4」的第六波行动，伊朗伊斯兰革命卫队对以色列和该地区的美国军事基地发动了大规模导弹和无人机袭击。



公告称，该地区的27个美国军事基地以及以色列军队位于哈基里亚的总司令部和特拉维夫的大型国防工业园区等，均遭到袭击。

当地时间3月1日，伊朗方面称其对以色列和美国的基地发动了大规模袭击。以色列国防军确认，伊朗向以色列领土发射导弹，防御系统正拦截威胁。以色列国土防卫司令部已将预警信息直接发送到相关地区的手机上。



12：20

外交部领事司微信公众号「领事直通车」发提醒：在伊朗中国公民尽快撤离。

10：40



央视引述两名美国消息人士及一名熟悉此事的美国官员指，哈梅内伊遇袭时，正与高级助手，伊朗国防委员会秘书阿里·沙姆哈尼、伊朗伊斯兰革命卫队总司令穆罕默德·帕克普尔等，召开会议，他们均在美国、以色列的空袭中身亡。



09：50



央视报道指，伊朗宣布自当地时间3月1日起，开始为期40天的国家哀悼。



09：40



「Iran Times」于社群平台X上指，伊朗的国营电视台宣布，哈梅内伊已经殉道。



08：50



伊朗半官方法尔斯通讯社（FARS）引述最高领袖办公室的消息人士报道，哈梅内伊的女儿、女婿与孙已在空袭中丧生。报道另称：「据说哈梅内伊的一名媳妇也在此次袭击中遇害。」至于哈梅内伊身亡的消息，伊朗官员则未有回应。

05：45

美国总统特朗普透过社交平台表示，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）已经身亡，并指其死讯是伊朗人民「夺回国家主权的唯一最大契机」。他又说，美军对伊朗军事行动至少持续一星期，直至「实现和平的目标为止」。

04：30

路透社引述以色列官员指，已找到哈梅内伊的遗体，证实他已经死去。

白宫发放了特朗普在海湖庄园内的「督师」照。路透社

02：58

以色列总理内塔尼亚胡表示，有很多迹象表明，伊朗最高领袖哈梅内伊已经去世了。

伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴盖伊表示，他「无法确认」在美国和以色列袭击目标中，伊朗高层领导人是否安然无恙。

此前，伊朗外长阿拉格齐接受美国全国广播公司（NBC）访问表示，据他所知，哈梅内伊「仍然活著」，但伊朗可能损失了一两名指挥官。

特朗普表示，美军对伊朗军事行动至少持续一星期，直至「实现和平的目标为止」。路透社

红新月会：逾200伊朗人死亡、747人受伤

02：10

伊朗塔斯尼姆通讯社引述伊朗红新月会消息报道，美国和以色列对伊朗的袭击已造成201人死亡、747人受伤。

01：35

新华社引述沙特阿拉比亚电视台报道，伊朗伊斯兰革命卫队宣布关闭霍尔木兹海峡。

杜拜、巴林、卡塔尔、约旦同遭受伊朗炮火

01：30

约旦外长表示，约旦同样遭到伊朗的攻击，形容有关攻击是「毫无理由」。

此外，据路透社报道，伊朗周六发动袭击期间，卡塔尔迄今共遭到44枚导弹和8架无人机的袭击。

巴林一栋建筑遭伊朗炮火击中起火。路透社

01：20

以色列与美国联手对伊朗发动空袭后，伊朗随即对美国多个据点进行报复。继阿联酋杜拜棕榈岛一间酒店被导弹碎片击中起火后，波斯湾部分地区包括巴林和科威特，相继遭到导弹或碎片袭击，多人受伤。

01：15

以色列国防军表示，已完成对伊朗西部和中部地区导弹阵列及防御体系的大规模打击。此次行动，动用了约200架战斗机，在伊朗多个地点同时投下数百枚弹药，打击了大约500个目标。

以色列国防军表示，将继续行动，「以大幅削弱伊朗政权的各个方面」。

01: 10

以色列军方称，监测到伊朗第九轮导弹射向以色列；以色列城市特拉维夫上空发生爆炸。

01: 05

以色列国防军表示，开始对伊朗中部的导弹发射器和空中防御系统进行新一轮打击。

伊朗军方则表示，过去数小时内击落12架敌方作战和侦查无人机。

01：02

伊朗官媒报道，伊朗南部拉梅尔德镇体育馆遇袭，致造成15人死亡。

00：40

美国白宫称，总统特朗普已与以色列总理内塔尼亚胡通电话，讨论了对伊朗的空袭事件。

00：20

伊朗外交部发言人表示，在美国和以色列军事行动中遭袭的伊朗小学，死亡人数达到150至160人。

00：15

伊朗革命卫队（IRGC）旗下的塔斯尼姆通讯社报道，位于伊朗南部、连接波斯湾与阿曼湾的战略要道霍尔木兹海峡（Hormuz Strait）即将关闭。

英国海事贸易行动办公室（UKMTO）亦表示，收到多宗报告指有船只接获关闭海峡的警告。

伊朗民航组织：全境领空无限期关闭 取消航班并退款

00：05

伊朗国家民航组织发言人宣布，出于安全考量，伊朗领空即刻起对所有飞行任务关闭，封锁状态将持续至另行通知。

伊朗官方提醒旅客，请勿亲自前往机场，以配合当前的特殊管制措施。针对航班取消带来的影响，伊朗当局通报，明确要求所有票务代理机构及航空公司必须履行责任，向受影响的旅客全额退还票款。

2月28日消息：

23：45

伊朗霍尔木兹甘省一所女子小学遭到以色列导弹袭击，遇难者人数已上升至85人。

23：40

英国首相施纪贤发表电视讲话，证实英国战机已进驻中东领空。他称，此举是区域协调防御行动的一部分，旨在保护英国国民、国家利益及盟友安全。

23：20

俄罗斯外交部发表声明，形容美以这次袭击「鲁莽」，是「无端且预谋」，针对的是一个主权国家，违反了国际法。声明又称，获悉该地区有放射性风险（布希尔核电厂），令人担忧，声明说：「我们已收到消息，袭击该工厂的空袭并未造成任何损失，但营运该工厂的俄罗斯公司已从伊朗撤离了约 100 人」。

22：57

据NBC新闻报道，伊朗外长称「我们可能损失了几名指挥官，但这并不是什么大问题」。

22：56

伊朗媒体表示，哈梅内伊将在数分钟后发表讲话。

22：54

财联社消息指，联合国安理会将于当地时间2月28日下午4时召开紧急会议，审议中东局势。有消息称，这次的紧急会议是应中国、俄罗斯要求举行。

22：51

伊朗伊斯兰革命卫队宣布，革命卫队海军在对美国的反击中发射多枚导弹，重创了美国海军的战斗支援舰。

22：42

联合国秘书长古特雷斯就伊朗局势发表声明，谴责在中东地区发生的军事升级，呼吁相关各方立即停止敌对行动，防止局势进一步恶化。声明指出，美国和以色列对伊朗使用武力，以及随后伊朗在该地区范围内实施的报复行动，破坏了国际和平与安全。

古特雷斯强调，所有会员国必须遵守其在国际法下所承担的义务，包括《联合国宪章》，呼吁立即停止敌对行动并实现局势降级。他指出，若不采取行动，可能导致更广泛的区域冲突，并为平民和区域稳定带来严重后果。他强烈敦促各方立即重返谈判桌。

22：36

伊朗迈赫尔通讯社报道称，至少35枚伊朗导弹「成功袭击」以色列。目前，这一报道无法得到证实。

22：29

伊朗传媒报道，伊朗南部一所女子小学遇袭事件的死亡人数增加至约70人，另有90多人受伤。

22：24

央视报道，据以色列媒体引述知情人士消息报道，伊朗伊斯兰革命卫队总司令帕克普尔、伊朗国防部长纳希尔扎德在空袭中身亡。伊朗方面暂未就此作出回应。

22：19

新加坡政府表示，因应中东局势发展及全球安全形势，会即时加强机场、码头及陆路口岸的入境旅客及货物检查。

22：05

在北京，外交部回应事件时表示，中方高度关切美国和以色列军事打击伊朗，伊朗国家主权、安全和领土完整应该受到尊重。中方呼吁立即停止军事行动，避免紧张情势进一步升级，恢复对话谈判，维护中东地区和平稳定。

21：09

阿联酋的杜拜国际机场在网站发公告，指杜拜国际机场 (DXB) 和杜拜世界中心 - 阿勒马克图姆国际机场 (DWC) 的所有航班营运均已暂停，直至另行通知，呼吁旅客切勿前往机场，并建议直接联络航空公司，以取得最新的航班资讯。

另外，多间航空公司取消部份来往中东的航班。阿联酋航空表示，已暂停往返杜拜的航班；法国航空指，将取消28日往返以色列特拉维夫及黎巴嫩贝鲁特的航班。英国航空则表示，已取消飞往特拉维夫及巴林的航班直至3月3日，并取消28日飞往安曼的航班。

伊朗：导弹袭击已致约200名美军人员伤亡

20：58

据央视新闻，当地时间28日下午，伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门称，多枚美以导弹未能实施对目标的打击，而是坠落在伊拉克以及波斯湾地区国家的沙漠和城区。伊朗伊斯兰革命卫队表示，在伊朗发起的导弹袭击中，至少有200名美军人员伤亡。

20：58

特朗普接受《华盛顿邮报》采访时表示，他最关心的是伊朗人民的「自由」，并指「我想要一个安全的国家，而这正是我们将要实现的」。

20：36

伊朗外长：内塔尼亚胡和特朗普对伊朗的战争完全是无端的、非法的和不合法的。特朗普把「美国优先」变成了「以色列优先」——这总是意味著「美国最后」。我们强大的武装部队已为这一天做好准备，将给侵略者应有的教训。

20：32

科威特国防部发言人证实，该国一处美军基地遭到导弹袭击。

20：25

加拿大总理卡尼：加拿大政府密切关注与伊朗相关的中东敌对行动，强烈建议在伊朗的加拿大公民留在安全场所。尽管有外交努力，伊朗并未完全拆除其核计划，未停止所有浓缩活动，仍支持地区恐怖组织。加拿大支持伊朗人民勇敢抗争压迫政权。加拿大支持美国为阻止伊朗获取核武器和阻止其政权继续威胁国际和平与安全所采取的措施。

未接到中国公民伤亡情况

20：24

中国驻伊朗大使馆：目前未接到中国公民伤亡情况。

20：23

瑞典首相：我们看到伊朗及该地区局势严重升级。瑞典与欧盟一起，已经对伊朗政权实施了制裁。我们支持勇敢的伊朗人民。他们的权利必须得到尊重。

20：23

以色列军方宣布，新一轮来自伊朗的导弹正朝以色列领土发射。

20：20

伊朗伊斯兰革命卫队称，位于卡塔尔、探测距离达5000公里的美国AN/FPS132雷达以及用于追踪弹道导弹的相关设备，已被彻底摧毁。

美伊谈判斡旋方对美国失望

20：19

据央视新闻，阿曼外交大臣巴德尔在其社交平台发文，表示对当前地区局势「深感失望」。巴德尔说，正在进行的「积极而严肃的谈判再次遭到破坏」，这既不符合美国的利益，也无助于维护世界和平。巴德尔写道：「我为那些将因此遭受苦难的无辜民众祈祷。我呼吁美国不要进一步卷入其中。这不是你们的战争。」阿曼是美国与伊朗谈判的斡旋方，巴德尔近来已参与三轮美伊间接谈判。去年也是在美国与伊朗的间接谈判过程中，以色列、美国先后袭击伊朗。

20：18

以色列能源部：预计部长将宣布天然气行业进入紧急状态。以色列的能源需求在必要时将由替代能源和替代燃料满足。

20：14

伊朗国家电视台报道，伊朗南部一所女子小学遇袭事件的死亡人数增加至40人，另有48人受伤。

19：35

伊朗南部霍尔木兹甘省、米纳布市一所女子学校，稍早前遭到以色列的直接袭击。据伊朗媒体报道，事件已造成24人死亡，45人受伤。

19：03

伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗伊斯兰革命卫队发布第二份声明，宣布对美国和以色列发起代号为「真实承诺-4」的反击行动。声明说，伊朗伊斯兰革命卫队用飞弹和无人机打击了位于巴林的美国海军第五舰队司令部，美军位于卡达、阿联酋等地的军事基地，以及以色列的军事和安全中心。

较早前，朗伊斯兰革命卫队表示，为回应美以军事行动，伊朗已开始对「被以色列占领的领土」发动大规模飞弹和无人机攻击。

美国派太空部队、海军陆战队等针对伊朗行动

18：55

华盛顿邮报报道，美国已将太空部队、空军、海军、海军陆战队和陆军派往针对伊朗的行动中。

18：40

早前传出伊朗陆军总司令哈塔米遇难的消息，新华社引述伊朗传媒报道，哈塔米平安无事，并正指挥陆军部队作战。

18：27

央视新闻报道，伊朗南部霍尔木兹甘省省长表示，该省米纳布市的一所女子学校，稍早前遭到以色列的直接袭击，导致5名学生死亡。

18：24

《以色列时报》报道，因应对伊朗的军事行动，以色列军方征召约2万名预备役人员，而以色列现有约5万名预备役人员正在服役。

伊朗：瞄准地区内所有美国军事基地

18：10

伊朗武装部队总参谋部发言人表示，任何帮助以色列和美国的基地，都将成为伊朗武装力量打击目标。伊朗外交部长指，伊朗对美以袭击的回应是瞄准该地区所有美国军事基地，有伊朗官员称「所有美国军事基地和利益都在伊朗的掌控之中」。

18：07

阿联酋国家通讯社报道，阿联酋在阿布达比截获伊朗导弹，造成1人死亡。

18：03

接近伊朗政府的消息人士透露，在美国和以色列的袭击中，多名高级革命卫队指挥官和政治官员丧生。伊朗军方官员在被问及伊朗最高领袖或伊朗总统是否成为袭击目标时，拒绝发表评论。

18：00

约旦军方：已击落两枚瞄准约旦的弹道导弹。

17：59

据央视新闻，伊朗法尔斯通讯社援引军方人士报道称，伊朗军方正在对卡塔尔、巴林、科威特和阿联酋境内的四处美军基地实施导弹袭击。

17：42

伊朗最高国家安全委员会：中小学和高校将暂停上课，直至另行通知；银行将继续提供服务。

17：42

据美国有线电视新闻网(CNN)援引美国官员称，伊朗导弹袭击了美国驻巴林海军基地，并称该基地正处于「紧急状态」。该基地是美国海军第五舰队司令部的驻地。伊朗电视台说，伊朗正在打击美国在中东的军事基地。

美国海军第五舰队位于巴林的服务中心疑似遭受飞弹攻击。Ｘ＠visegrad24

17：38

中国驻卡塔尔大使馆发布关于加强安全防范的提醒：据卡塔尔半岛电视台等媒体报道，以色列和美国于2月28日对伊朗实施军事打击。鉴于目前形势，中国驻卡使馆提醒在卡中国公民和中资企业加强安全防范措施。当中包括：在住所或其他安全建筑物内避险，非必要不外出；根据需要储备食物、水、药品和其他必需品；保持低调，加大对周围环境的关注。



17：20

伊朗内政部就美以空袭伊朗发表声明，称「敌人无视所有国际法，并在谈判期间肆意妄为」，表示内政部将动用一切力量维护社会秩序，内政部长也已向全国各省省长发出命令，要求各省调动一切资源满足民众的需求。

声明还表示，内政部已成立国家危机管理总部，并已向所有省级危机管理部门和相关机构下达了必要的指示。声明呼吁民众保持冷静，根据实际情况安排市内及城际出行，同时呼吁民众关注官方渠道发布的新闻，不要轻信谣言和虚假新闻。

17：03

美国战争部宣布，是次军事行动名为「史诗怒火」（Operation Epic Fury）。美国国防部长赫格塞思（Peter Hegseth）随后亦在社交平台转帖有关帖文。

美国战争部公布是次对伊朗发动的军事行动代号。

16：52

央视报道，当地时间28日，耶路撒冷、以色列南部和北部地区拉响警报。这是当天以色列遭到的第三轮伊朗导弹袭击。



16：43

美国与以色列联手向伊朗发动军事行动，有媒体称伊朗陆军总司令阿米尔·哈塔米去世。

16：30

特朗普发表讲话，呼吁伊朗人民在美军行动后，夺回政权，又称美国将会全力持。以色列总理内塔尼亚胡亦宣布，美国和以色列发动军事行动的目标是推翻伊朗政权。

16：12

路透社报道，以色列军方监测到伊朗发射飞弹，防御系统正在运作以拦截威胁。此外，以色列亦向手机用户发送警报，警告侦测到飞弹发射。伊朗塔斯尼姆通讯社，伊朗伊斯兰革命卫队称，为回应针对伊朗的袭击，已向以色列发动第一波导弹和无人机袭击。

15：45

伊朗迈赫尔通讯社，伊朗总统安全无恙。塔斯尼姆通讯社，七枚导弹击中总统府和伊朗最高领袖哈梅内伊官邸附近区域。



15：36

美国总统特朗普表示，不久前，美国在伊朗发动了重大作战行动。他强调，伊朗永远不能拥有核武器。

15：23

伊朗官员：德黑兰正筹备报复措施，回应将是毁灭性的。



15：16

伊朗议会国家安全委员会负责人：以色列已开始走上一条不由其掌控的道路。



15：13

据央视，伊朗民航部门宣布，暂时关闭全国领空六个小时。



15：10

中国驻伊朗大领馆通报，当地时间2月28日，伊朗遭受军事打击，伊当地安全形势极为严峻复杂。中国驻伊朗使领馆特别提醒在伊中国公民密切关注形势发展，保持镇定，提高警惕，加强安全防范，立即做好紧急避险，切勿前往敏感地点和人员密集场所。如遇紧急情况，请及时向当地警方报警，并与驻伊朗使领馆联系。

美以向伊朗发动军事行动。美联社

美以军行动筹备数月

15：07

对伊朗发动军事行动后，美国官员称，空袭旨在摧毁伊朗的安全机构，预计对该国的空袭范围将非常广泛。一名以色列政府官员称，以色列正在准备第一阶段为期四天的密集而强有力的联合打击。



15：04

BNO新闻报道，卡塔尔多哈听到了警报声。央视报道，巴勒斯坦方面消息称，以色列战机在巴勒斯坦上空频繁活动。



15：00

伊朗媒体称，德黑兰东部和西部部分地区手机通信线路已被切断，部分区域的互联网连接出现减弱。

伊朗总统府成目标

14：57

央视报道，根据初步报告显示，美国和以色列的轰炸目标是伊朗德黑兰的总统府和政府大楼

14：55

当地官员：伊朗最高领袖哈梅内伊不在德黑兰，已被转移至安全地点。



14：49

一名以色列安全官员称，对伊朗的袭击是以色列和美国共同行动的结果。据以色列媒体援引安全人士报道，两国已为此筹备数月。



伊朗约30个目标遭攻击

14：40

伊朗首都德黑兰听到三声巨大爆炸声。以色列国防部长卡茨说已对伊朗发动「先发制人」攻击，并宣布以色列全境进入紧急状态。

以色列媒体报道说，伊朗约30个目标遭到攻击。



以色列国防军说，以色列全境拉响警报，他们直接向手机用户发送了预警指示，要求民众停留在避难所附近。

14：20

较早前，由于美伊在日内瓦举行的最新一轮核谈判未能取得突破，中国与美国已罕见地接连发布紧急通知，敦促本国公民尽快撤离伊朗及以色列等地区，引发外界对区域冲突风险的担忧。

