Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

印度航空波音737客机失踪13年  竟被发现遗落加尔各答机场

即时国际
更新时间：04:17 2025-12-05 HKT
发布时间：04:17 2025-12-05 HKT

国际航空界近日出现离奇一幕——印度航空（Air India）一架「失踪」了整整13年的波音737-200客机，竟在加尔各答机场偏僻位置被重新发现。原来这架机龄43年的客机自2012年停泊后便一直无人理会，更在航空公司的官方资产纪录中「消失」，直至机场要求移走「废置飞机」时，印度航空才惊觉资产管理出现重大漏洞。

43年机龄波音客机　2012年停泊后「人间蒸发」

涉事飞机注册号为 VT-EHH，属波音737-200型号。它于1982年交付印度航空旗下的 Indian Airlines，后改由 Alliance Air 营运。2007年更被改装成货机，与印度邮政合作运输邮件。

印航客机。Indian Airlines
印航客机。Indian Airlines
印度航空（Air India）一架「失踪」了整整13年的波音737-200客机，竟在加尔各答机场偏僻位置被重新发现。X@Trinidade Gois / X@Aviationa2z
印度航空（Air India）一架「失踪」了整整13年的波音737-200客机，竟在加尔各答机场偏僻位置被重新发现。X@Trinidade Gois / X@Aviationa2z
印航方面强调，公司私有化后已全面翻新 IT 系统及改善资产管理。路透社
印航方面强调，公司私有化后已全面翻新 IT 系统及改善资产管理。路透社

然而，2012年该机停放于加尔各答机场后，未有出售、拆解或转为零件，反而被长期弃置在机场偏远角落。更离奇的是，它在航空公司的固定资产文件、折旧纪录、保险清单、维护预测等文件中完全消失，仿佛「不存在」。

直到加尔各答机场官员最近要求航空公司移走闲置飞机，印航才展开内部调查，揭出多年文件缺失问题。

印航行政总裁威尔逊（Campbell Wilson）在内部备忘中表示，VT-EHH 在印度航空私有化前的多年，屡次被排除在固定资产名册之外，最终导致飞机遭「遗忘」，甚至未有计入塔塔集团收购印航时的资产估值中。

他形容事件反映过去国营时期「结构文件管理混乱」，强调公司私有化后已全面翻新 IT 系统、改善资产管理、清理租赁纪录和更新维修规范，以符合国际航空标准。

飞机或将「转型」为餐厅　买家与售价未披露

据悉，该飞机现已被移送至拉贾斯坦邦，预计会改造成飞机主题餐厅。值得一提的是，另一架被同样弃置的老旧机 VT-EGG 已经先一步被改装为餐厅。

至于 VT-EHH 的买家及成交金额，印航并未公开。

事件曝光后引起航空界震撼，不少评论指，飞机能在文件中失踪13年，反映资产管理及监督系统不足，若牵涉维修、保险或安全责任，后果恐更严重。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
突发
6小时前
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
生活百科
12小时前
大埔宏福苑五级火｜灾后第9日DVIU再救出多只生还动物 小黑猫与主人劫后重聚
大埔宏福苑五级火｜灾后第9日DVIU再救出多只生还动物 小黑猫与主人劫后重聚
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
2025-12-03 17:00 HKT
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
11小时前
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
影视圈
10小时前
大埔宏福苑五级火丨郑秀文遭私讯追问「除了祈祷有冇捐钱」 罕见动怒撰长文揭捐款真相
大埔宏福苑五级火丨郑秀文遭私讯追问「除了祈祷有冇捐钱」 罕见动怒撰长文揭捐款真相
影视圈
11小时前
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
影视圈
20小时前
TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费
TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费
影视圈
8小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
2025-12-03 12:39 HKT