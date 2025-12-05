印度航空波音737客机失踪13年  竟被发现遗落加尔各答机场

国际航空界近日出现离奇一幕——印度航空（Air India）一架「失踪」了整整13年的波音737-200客机，竟在加尔各答机场偏僻位置被重新发现。原来这架机龄43年的客机自2012年停泊后便一直无人理会，更在航空公司的官方资产纪录中「消失」，直至机场要求移走「废置飞机」时，印度航空才惊觉资产管理出现重大漏洞。

43年机龄波音客机 2012年停泊后「人间蒸发」

涉事飞机注册号为 VT-EHH，属波音737-200型号。它于1982年交付印度航空旗下的 Indian Airlines，后改由 Alliance Air 营运。2007年更被改装成货机，与印度邮政合作运输邮件。

印航客机。Indian Airlines

印度航空（Air India）一架「失踪」了整整13年的波音737-200客机，竟在加尔各答机场偏僻位置被重新发现。X@Trinidade Gois / X@Aviationa2z

印航方面强调，公司私有化后已全面翻新 IT 系统及改善资产管理。路透社

然而，2012年该机停放于加尔各答机场后，未有出售、拆解或转为零件，反而被长期弃置在机场偏远角落。更离奇的是，它在航空公司的固定资产文件、折旧纪录、保险清单、维护预测等文件中完全消失，仿佛「不存在」。

直到加尔各答机场官员最近要求航空公司移走闲置飞机，印航才展开内部调查，揭出多年文件缺失问题。

印航行政总裁威尔逊（Campbell Wilson）在内部备忘中表示，VT-EHH 在印度航空私有化前的多年，屡次被排除在固定资产名册之外，最终导致飞机遭「遗忘」，甚至未有计入塔塔集团收购印航时的资产估值中。

他形容事件反映过去国营时期「结构文件管理混乱」，强调公司私有化后已全面翻新 IT 系统、改善资产管理、清理租赁纪录和更新维修规范，以符合国际航空标准。

飞机或将「转型」为餐厅 买家与售价未披露

据悉，该飞机现已被移送至拉贾斯坦邦，预计会改造成飞机主题餐厅。值得一提的是，另一架被同样弃置的老旧机 VT-EGG 已经先一步被改装为餐厅。

至于 VT-EHH 的买家及成交金额，印航并未公开。

事件曝光后引起航空界震撼，不少评论指，飞机能在文件中失踪13年，反映资产管理及监督系统不足，若牵涉维修、保险或安全责任，后果恐更严重。