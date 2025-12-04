Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

法国总统马克龙抵达成都 中方或租借大熊猫

即时国际
更新时间：22:10 2025-12-04 HKT
发布时间：22:10 2025-12-04 HKT

法国总统马克龙访华3天。结束北京访问行程后，今（4日）晚，马克龙乘机抵达成都。他将参观成都大熊猫繁育研究基地，外界猜测中方或将两只新的大熊猫租借给法国。

国家主席习近平与马克龙会晤之后宣布，中法将深化文化、教育、科技、地方等领域交流合作，开展新一轮大熊猫保护合作。 

有传习近平也将共赴成都。此前，旅居法国13年的大熊猫「欢欢」、「圆仔」11月26日返回成都安享晚年，而「欢欢」之子、首只在法国出生的大熊猫「圆梦」也在成都。

法国《世界报》称，法方希望中方很快会派遣新的大熊猫，来弥补这对深受喜爱的熊猫离开对法国人造成的情感空缺。中国国际问题研究院欧洲研究所助理研究员陈晓径指出，中法通过大熊猫保护合作增进民心相通、筑牢友谊根基。

成都是西部地区重要的中心城市，国家历史文化名城，国际性综合交通枢纽城市。1981年，成都与法国蒙彼利埃市结为友好城市，是中法间第一对友城。

此次是马克龙总统第四次对中国进行国事访问，除北京外，马克龙总统保持著访问其他城市的传统。以往对华访问中，他曾先后到访过西安、上海、广州等地。

