佘诗曼年花200万为母保健康 《东周刊》独家爆视后听高人指点 租半山豪宅与陈豪做邻居

现年50岁的四届视后佘诗曼，凭TVB剧集《新闻女王》在中港两地人气再急升，吸金能力依然强劲。有传佘诗曼身家已超过两亿港元，积极投资「砖头」。在事业上是霸气女王，在家庭中，佘诗曼则是百分百的孝顺女。最新一期《东周刊》独家直击她工作后到烧腊店买烧味加餸，更致电询问妈妈，简单的举动却满载孝心。

佘诗曼物业总值过亿元

佘诗曼曾被指在港九新界已持有至少五个物业，总市值超过一亿元。她早前受访分享投资心得：「我是买来投资放租⋯⋯我觉得钱比较易贬值，始终香港地少人多，物业升幅较放钱去银行好，我当储钱。」这种稳健的理财策略，让她的财富不断增值，成为演艺圈中名副其实的「钻石级盛女」。

佘诗曼年幼丧父侍母至孝

佘诗曼5岁时父亲因车祸去世，母亲母兼父职将三兄妹抚养成人，一家人感情极为深厚。为了报答母亲的养育之恩，佘诗曼在经济独立后，不仅于2015年斥资三千五百万购入西贡相连独立屋，并将其中一栋赠予母亲安享晚年。然而，近年佘妈妈不幸患上恶疾，健康状况令人担忧。前年，佘妈妈更因接受高强度治疗而导致脱发，让佘诗曼心痛不已。为了让母亲恢复健康，她不仅陪伴母亲奔波于各大西医诊所，更四处寻觅中医良方。

佘诗曼年花200万租豪宅助母抗病

除此之外，据其密友透露，侍母至孝的佘诗曼在一位玄学高人的指点下，毅然决定搬家。她不惜每年豪掷近200万港元的租金，由自己位于西贡的独立屋，搬到中半山一个风水极佳的老牌复式豪宅，与陈豪及Tyson Yoshi（程浚彦）等圈中人做邻居。据高人所言，此处的风水不仅有助于母亲对抗病魔，更能催旺佘诗曼自身的运势。这座豪宅月租高达16万6千元，但为了母亲的健康，佘诗曼认为一切都值得。令人欣慰的是，搬入新居后，佘妈妈的身体状况有了明显好转，精神及面色俱佳，而佘诗曼的事业也确实是风生水起，一切顺遂。

佘诗曼珍惜当下共享天伦

佘诗曼与母亲的深厚感情，源于早年相依为命的经历。20年前，当时仍定居夏威夷的佘妈妈曾因肺部急病，手术期间心跳一度停顿20秒，幸好最终安然无恙。经历过母亲两度从鬼门关走出的险境，加上近年身边亲友的离世，让佘诗曼更深刻体会到人生的无常与家人的重要性，尽管工作极为忙碌，她仍无时无刻心系母亲。

日前，她在中环完成工作后，《东周刊》独家直击她途经一家著名的烧腊店，便立即致电母亲询问口味，并贴心地外卖一份烧味回家加餸，简单的举动却满载孝心。在农历新年前夕，她完成广州的大型超市广告拍摄后便正式「收炉」，随即带著母亲飞往曼谷度假，享受二人世界。有民众在当地的美食广场捕捉到母女二人大快朵颐的温馨画面，佘妈妈气色红润，精神饱满，脸上挂著招牌笑容，温馨的场景羡煞旁人。对佘诗曼而言，母亲的健康与快乐，就是她最大的新年愿望与奋斗的动力。

