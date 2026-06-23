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惠州酒店开张女子擅入白吃自助餐 遭请离反发帖投诉被网民围嘲

即时中国
更新时间：06:00 2026-06-23 HKT
发布时间：06:00 2026-06-23 HKT

广东惠州早前有酒店开张，一名宝妈带著孩子看完舞师表演后，跟著受邀宾客到大堂白吃自助餐，被工作人员发现请离后，大吵大闹还报警，之后又在网上发帖反怪责酒店，被网民群起嘲讽贪心无底线，最终要关闭社交平台账号。

被请离后继续取食物

综合网上消息，惠州大亚湾希尔顿欢朋酒店11日举行开幕，请来醒狮表演，并备有自助餐供受邀宾客享用。有一名约30多岁女子，带同孩子在看完表演后，乘机混入宾客群中，进入酒店大堂吃自助餐。

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工作人员发现后，已提醒该名宝妈自助餐并非免费享用，要求对方吃完手上食物便马上离开，但宝妈却若无其事，食完再拿第二轮，最终招来酒店方面驱赶。

宝妈随即大吵大闹又报警，最终宝妈丢下200元离开。事后宝妈在网上发帖及做直播，投诉酒店态度差，辩称自己也是跟随其他民众入内，「大家都在吃，我也夹一些」，并非存心骗吃，不满酒店人员投以鄙视目光，声称要起诉该酒店。她又在评分软件上狂给酒店差评，过了两天又到酒店要求取回200元。

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连环无理言行，引起大量网民留言，「银行门口排队不代表你能抢柜台的钱，开业热闹不等于谁都能上桌」、「把白嫖包装成维权」、「我好想去把这个奇葩骂哭」、「咋老有人网暴自己」、「是故意丢她老公家人的脸吧」。

最终，在网民不断批评嘲讽下，涉事宝妈要关闭社交平台账号。

 

 
 

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