大棋盘｜政府「反驳成风」？议员盼官员展器量 勿凡事以「行政主导」为理由

新一届立法会开局近半年，虽然高举「行政主导」原则，但行政立法机关亦不时擦出火花，个别官员及部门面对议员质疑时更疑似「反驳队」上身，措辞甚为强硬。特首李家超昨被问及「官员反驳成风」，他说议员与政府角度不完全一致是正常，期望相互理解、求同存异，重申不同意时亦应提出建议。有代议士就认为，官员面对批评意见应展示胸襟，提高「包容度」。

叶傲冬担心控烟影响旅客访港 卫生署不点名批「造谣」

「反驳风」形成事出有因，近期多名议员关注公院加价后，首两个月有2.6万张药单无人取药，医管局发稿斥是「不实言论」。即使是建制大党民建联亦有类似遭遇，例如禁止另类烟法例4月底生效，民建联叶傲冬担心影响旅客访港意欲，卫生署即不点名批评是「造谣」，据闻有民记中人对此相当诧异。

当然还有「花生指数」甚高的《预算案》辩论，有议员担心北都发债的负面影响，财爷陈茂波不点名批评是「危言耸听」；对于选委界何君尧无举手支持，他更以「无关痛痒」4字回击。

议员：官员有公权力 强硬措辞对议员造成政治压力

新时代下，议员都是经认证的「爱国者」，港澳办主任夏宝龙今年1月表示，行政、立法、司法三权要「同唱一台戏，要多补台不能拆台」；行政主导不是行政独大，而是行政、立法、司法各司其职、协调配合的治理体系。有代议士认为，政策讨论本身无绝对的对与错，只是观点与角度，即使部分言论可能有「博眼球」成分，只要有理据，政府亦应参考，毋须如临大敌，「有时好心提醒，政策有潜在问题需要疏导，如果大家都唔敢讲，系咪社会之福呢？」

另一议员指，官员固然可以不同意议员意见，但政府始终有公权力，倘以强硬措辞驳斥，实际上会对议员造成政治压力，举例去年立法会换届前，政圈已传出官员有份为议员「评分」，这对议员能否争取连任多少有影响。该人认为，官员若不同意议员看法，可先私下沟通，即使有重要事实必须澄清，也应小心用字，避免动辄指斥他人「造谣」，这是为政者需要的器度。

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田北辰：关键是令政府对自己「又爱又恨」

以敢言见称的前议员田北辰表示，站在议员角度，关键是令政府对自己「又爱又恨」，无论是支持抑或反对，提出意见前要事先摸底，确认有支持基础、理据站得住脚，「有道理就唔使惊批评」；当政府某项政策有理，公开支持也无妨，惟须拿捏平衡，「你反得太过分，官员又唔妥你；擦鞋擦太多，政府又会当你无到。」

今届议会有40名新人，不少人仍在摸索阶段，有直选新人笑言并非人人像田二少经验丰富，新丁「无人无物」，传媒关注度不够，若被「欺负」未必有力反抗；也要视乎对口官员个性，「如果出名系『方丈』，同佢讲咁多无意思」。他强调，议员发言并非要政府出丑，大家同坐一条船，「如果政策做得差，市民咪又闹埋议员一份，话我哋系橡皮图章。」

不过有官场中人持另一种看法，指以往有反对派年代，官员只须集中向建制派箍票，确保议案通过，但现时全是爱国者，当政治议题消失，不同党派对民生议题都各有立场，要游说和争取全部人支持的难度反而增加，相信并非一句「行政主导」就可叫议员支持。

有资深建制派表示，议员角色定位已有所不同，作为「治港者」一员，提出意见要有可行方案，并非口号式，而政府亦要放下身段听意见，展现胸襟，勿凡事以行政主导做理由，这样才有利行政立法关系走向更成熟和互信。

聂风