李慧琼「开班」教议规 提议员注意公众观感 不点名指江旻憓1.4万「买凳」事件

立法会今（23日）辩论《财政预算案》，议员已悉数完成发言。据悉会议结束后，一众议员随即出席由立法会主席李慧琼举办的「鸡精班」，学习立法会议事规则及内务守则等，所有议员均获邀。据悉会上气氛轻松，但李慧琼亦有谈及修正案偏多现象，提醒议员「唔好自己玩自己」；亦提醒议员，除做足议办开支申报外，亦要注意公众观感，如「用几多钱买一张凳」等，不点名指近日因高价购买「十大名椅」卷入争议的旅游界江旻憓。

李慧琼赞赏议员平均出席率高

「鸡精班」由李慧琼及议事规则委员会主席梁美芬主讲，秘书处亦有派员出席。李慧琼当上大主席后，「学习」活动已常规化，议会先后就完善行政主导、国安白皮书等举行研讨会。事实上今届立法会上任前，秘书处已安排两日的简介会，简述议员工作「新手上路」注意事项，但有议员指，经过4个月的实战工作，如今再「温故知新」相信效果更佳。

综合与会议员透露，会上有人关注可否加长口头质询时间及提出数量，让更多议员可以提问，秘书处解释只有6个口头质询的原因，是避免影响大会其他行程，如增加口头质询时间或会令其他议程缩短，甚至会令大会需时3至4日才能完成，建议议员可以在个别委员会提出意见。

会上亦提及议事规则，如不可横行、衣着打扮等等，亦提及议员的利益申报等。有议员引述指，秘书处现时要求的利益申报只是最低要求，议员可按自己需求再申报。

据悉李慧琼在会上提到，今届立法会让议员在立法会系统上选择申报请假原因，包括出席人大常委会会议、立法会活动或会议、政府活动或会议、行会会议等选项供勾选。对于议员缺席会议，主席不会轻易动用酌情权，只会在议员出现重大事故，如重病无法回港等情况使用。总体而言，李慧琼赞赏本届立法会议员出席率平均高达90%或以上，安慰议员无须过份担心出席率。

相关新闻：

立法会上任百日统计｜多数议员全勤 惟新设「投票在席率」见分野 一议员竟缺席16次投票

立法会出席率统计︱「合理缺席理由」界线紧 肠胃炎、伤风无豁免 资深议员也中招

修正案偏多 倘缺席影响「投票在席率」 主席：唔好自己玩自己

今届议员议案的修正案偏多，惹资深议员微言。据悉会上提及，过去4个月议员议案平均提出超过5个修正案，对比上届平均只有两至三个。李慧琼会上笑言，议员「唔好自己玩自己」，举例指如一个议员议案提出9个修正案，而议员因事缺席投票，会导致「投票在席率」大跌。

会上亦提醒议员，提出急切质询的门槛非常高，只有在基于性质急切及与公众有重大关系的理由下，才可提出无经预告提出质询。

此外，大主席提醒虽然按照规定，议员提出的质询内容，在会议前一、两个星期仍可改动，但由于政府草拟回应需时，质询字眼稍为改动，可能回应内容也要大改，甚至涉及多一个政府部门，形容官员对临时修改质询内容的情况「有微言」，建议如非特别重要、可能直接影响议题时效性的内容，否则临时更改内容可免则免。

江旻憓「买凳」事件被引为案例 提醒注意公众观感

至于最受瞩目的新丁、旅游界江旻憓，近日被发现花费超过1.4万元开支购入被称为「世界十大名椅」的「人体工学动态座椅」。据悉李慧琼在会上未有点名，但在谈及议办开支申报时，就语重心长提醒议员，议办开支除了要做足申报外，公众观感也很重要，传媒一向非常「热心」查阅开支，透过广泛报道，公众亦可能有不同想法，直指「例如用几多钱买一张凳」等。据悉，李慧琼一谈到此事，部分议员即「互打眼色」。

今届议会90名议员中，有40人为新面孔。由于新丁人数众多，部分人或对议会工作较生疏，偶有出现「虾碌」情况，如发言离题等。李慧琼上周已联同立法会秘书长卫碧瑶，分批约见40名新丁进行「在职培训」。有议员指，今次学习会的侧重点不同，是一次「整合加强版」，即使是议会老手同样适用。

李慧琼深信议员会继续自我学习、自我提升

李慧琼在社交平台表示，学习会内容广泛而详尽，涵盖质询、法案、议员议案及修正案等重要议会事务的程序及须注意的要点；《议事规则》和《内务守则》的定位和演变过程；另外亦分享本届立法会开始实施的《议员守则》的操作要点，包括议员申报利益及提交工作报告的相关规定。

李慧琼指，第八届立法会运作接近4个月，无论是连任还是新任议员，均履职尽责，全程投入议会工作，同时累积了一定的议会实战经验。今天大家一起再温故知新，进一步深入了解《议事规则》及《立法会议员守则》的重要原则、要求和应用，肯定有助议员提升议事效益，精益求精，更好发挥议员的宪制角色。

她深信，议员会继续自我学习、自我提升，务求在新时代下，能更有效善用各项议事工具，做到「支持政府不缺位，监督政府不越位」，更好服务市民。

记者：李健威

相关新闻：

大棋盘︱江旻憓完成放弃外国护照 立法会实现「全华班」

楼家强工务小组发言「搭错线」 讲东涌变讲茶果岭？ 病愈主席陈绍雄无奈纠正｜Kelly Online

再有议员「搭错线」 严刚错问低碳绿色科研基金 谢展寰即场提醒为下节答题｜Kelly Online