财政预算案前瞻︱《星岛》消息：政府拟预留约2亿元成立「北都城乡共融基金」 推乡郊文化旅游

新一份《财政预算案》明日出炉，《星岛》获悉，政府计划拨款1至2亿元成立「北都城乡共融基金」，推动乡郊文化旅游，识别具商业吸引力项目，发展一日游或深度游等，北部都会区超过200条乡村将包括其中。有立法会议员认为，北都乡郊极具历史及文化价值，有条件发展乡郊旅游，冀政府为场地拆墙松绑。

政府前年就北都发展如何推动「城乡共融」展开顾问研究，并会就落实「城乡共融」制订指引。发展局去年7月回应立法会议员质询时表示，北都拥有不少历史悠久的传统乡镇和珍贵自然生态，蕴含丰富的历史和人文资源，而「城乡共融」是北都发展重要内容之一，因此规划新发展区时会保留传统乡村布局和面貌，融合调和。

善用乡郊古村资源拓深度游

近年不少议员要求政府拆墙松绑，推动乡郊发展，包括放宽新界豁免管制屋宇用途、举办盆菜宴等活动。多名立法会议员上月与北都办、土拓署官员交流，引述政府代表分享「城乡共融」初步构思，包括活化特色乡村建筑、设立乡村文化径、改善乡村污水系统、预留休憩与节庆活动空间，并探讨设立专项基金计划。

据了解，《预算案》会预留1至2亿元，成立「北都城乡共融基金」，以识别具商业潜力的项目，善用文化遗产、乡郊古村等资源，发展文化旅游及深度游，整个北都逾200条乡村将包括其中。

谭镇国倡传统节庆引入商业活动

新社联议员谭镇国向《星岛》表示，不少北都乡郊极具历史及文化价值，有条件发展乡郊旅游，举例早前举行的「锦田乡酬恩建醮狮王争霸暨美食嘉年华」，吸引大批市民到访，气氛热烈，证明这些扎根本土、具传统特色的活动，吸引力可媲美国际级盛事。他认为，政策上要更好配合乡郊发展，包括善用土地资源、在传统节庆中引入合适的商业活动，带动乡郊经济，以建立可持续、有温度的经济生态。

他又建议放宽新界豁免管制屋宇用途，容许村屋全栋作餐厅、度假屋，为乡郊场地拆墙松绑，例如在祠堂外办盆菜宴等，并设立专责小组协助申请人处理牌照及场地申请等。

乡议局11月办北都马拉松

另外，新界乡议局昨举行新春团拜，主席刘业强透露计划于11月在北都举办马拉松，盼可宣传北都，带动旅游和经济。他预料首届北都马拉松约1万人参加，由沙田乡议局出发，跑到元朗新田，途中经过不少村落、新田科技城等，全程约42公里，赛道以单车径为主，相信对居民影响较小。

他指活动经顾问公司研究，正向当局申请，相信可行性高，期望北都马拉松能以「运动加文化」形式举行，穿插新界文化特色、饮食元素，向外推广北都。

记者：陈嘉洛