财政预算案2026︱管浩鸣倡公务员薪酬追上通胀 薪俸税宽免上限最少维持1500元

新一份《财政预算案》本月25日发表，选委界立法会议员管浩鸣今（3日）与财政司司长陈茂波见面表达意见。管浩鸣提出五大范畴建议，包括深化长者关怀，推动康复服务；推动公共财政的可持续性；减轻市民经济负担；优化强积金制度；鼓励生育及照顾儿童。他认为，本港经济处于复苏的关键阶段，但仍需稳步向前，以及考虑长远的财政可持续性。

「稳住库房」亦要平衡「纾困为民」

管浩鸣表示，政府提出「强化版」的财政整合计划严控公共开支，但无可避免三大开支，即社会福利、教育和医疗范畴持续增长，凸显财政结构改革和积极研究拓阔税基的迫切性。同时，香港正面临经济转型期，政府「稳住库房」亦要平衡「纾困为民」，与市民共度时艰、推动香港迈向稳定繁荣。

不宜再削社福开支 倡增院舍券

政府在2025/26年度将「长者院舍照顾服务券计划」的院舍券增加至6,000张，管浩鸣建议政府尽快总结初步成效，适当时考虑研究再增加1,000张。他亦建议加速推进康复中心网络建设，除现时运作的2间「综合社区康复中心」外，尽快选址并设立其他「综合社区康复中心」，特别是在港岛区。另外，建议政府为部分关爱队提供自愿性的培训及额外补贴，以强化关爱队培训，发挥预防角色。

公共财政方面，管浩鸣建议考虑公务员薪酬追上通胀，避免公务员两年无加薪导致士气受损及薪金追不上通胀变相减薪；积极研究拓宽税基，重新研究「增值税」或「销售税」在本港实行的可能性，中期可考虑推动「奢侈品消费税」；不宜进一步削减社福开支；研究设立「直资医院」，填补公私营医院「断层」；发放新一批银色债券。

促设儿童医疗券 每月2000元

管浩鸣亦提出放宽自愿医保计划的可扣税额上限至10,000元、今年切勿再将薪俸税宽免上限减半，最少维持1,500元上限、调高供养父母/祖父母免税额的建议。至于强积金制度，他建议强制性供款上限进一步增加150元至1,650元；增加合资格延期年金保单及强积金可扣税自愿性供款扣税上限至80,000元；容许强积金基金优先投资政府债券。

鼓励生育及照顾儿童方面，管浩鸣建议政府设立每年2,000元的儿童医疗券，并限定于牙科、疫苗等部分医疗服务；调整子女免税额，由130,000元向上调整至140,000元；考虑增拨资源，透过雇员再培训局或其他机构，加开婴幼儿照顾员等课程。