财政预算案2026︱林健锋：公务员工作应予肯定 不应再冻薪 共享经济复苏成果

更新时间：10:33 2026-01-04 HKT
发布时间：10:33 2026-01-04 HKT

财政预算案正在咨询，行会成员、职训局主席林健锋今早（1月4日）在商台节目表示，政府早前已预告财政情况有改善，认为资源应在投资未来、纾解民困之间取得平衡，其中对于公务员的贡献应予肯定，不应该再冻薪，让市民、中小企等共享经济复苏成果。

香港首要巩固国安尤其金融安全

林健锋指，过去一年本港经济稳中有进，旅客人数和零售食肆收益有增长，政府对全年经济增长的预测亦上调至3.2%。他提到，来年外围环境一定有变数，香港首要巩固国家安全尤其金融安全，并维持低息环境，相信有利营商，同时本港也要积极对接国家「十五五」规划。他认为，政府需要投资基建及招商引资，稳定资产市场以提振投资者信心，纾解民困方面需要支援零售等受压行业升级转型。

他提到，财政司司长已经预告财政状况方面可能有惊喜，特首述职期间亦向国家主席保证财政有望转亏为盈，政府近年已在公共财政方面做了大量功夫，尤其冻结公务员编制。不过他强调，公务员工作需要肯定，「既然财政有改善，都唔应该再冻（薪）喇。」

生产力促进局主席、立法会纺织及制衣界议员陈祖恒在同一节目表示，过去一年关税战让全球商家和投资者明白，不能完全依赖美国。他指香港背靠祖国，是美国纽约以外最适宜长远投资的地方，在多方面都能对接国家「十五五」规划。他举例指传统产业方面，国家生产的产品都已达到国际标准，但产品仍未能国际化，相信香港工商业界，能够凭经验协助内地产品走向国际。

