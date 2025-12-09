立法会选举︱田北辰倡「333」选制扩直选议席 冀接班人庄豪锋兑现工作承诺

立法会选举结果日前出炉，实政圆桌庄豪锋成功接棒田北辰，赢得新界西北直选议席。二人今日（9日）一同见记者，庄豪锋指自己今次可以进入议会，很大原因是传承田北辰的理性敢言，强调未来不会为求保住议席而改变风格，形容自己的票不是「铁票」，市民是视乎其工作表现决定是否支持，相信若改变风格，选民一定不会再投给他。

田北辰则指，自己过去4年有很多工作承诺，部分成功兑现、部分未完全兑现，庄豪锋会协助其兑现承诺，但同时亦需要找到新的工作方向。

庄豪锋：议会内外与田北辰互相配合

被问及在庄豪锋当选后，会在多大程度上介入其议会工作，田北辰指自己是实政圆桌召集人，会直接与政府接触，庄豪锋则作为议员争取发声机会。他又称，庄当然会对个别事情有自己的想法，但党内会一同商讨达成共识，形容这是实政圆桌的理念。

庄豪锋认为，田北辰人脉较广，可从另一途径听取官员意见，自己则可以议员身份获取官方意见，两者互相配合。至于未来会否吸纳其他议员加入实政圆桌，庄豪锋称，欢迎认同该党理念的人加入。

倡立法会选制改「333」

另外，田北辰又提到2021年完善选举制度，当时自己曾向中央反映大幅缩减地区直选议席，会令选民觉得没有足够选择，影响投票率，建议「333」选制，即选委界、功能组别，以及直选各30席，当中地区直选10个选区不变，但由现时每区两席，改为3席。

田北辰认为，「如果我们将双议席变成三议席，香港会有一个不同的局面，投票率一定会高过今天」，第三议席将可容纳不同小型政党，有更多政治光谱，期望下一届立法会可以改变选制，亦相信市民不会对改制有很大意见。

被问到是否同意田北辰的建议，以及未来将如何跟进，庄豪锋指「333」选制并非田北辰个人意见，党内曾作深入讨论，希望可以加阔香港政治光谱，但仍需要处理细节，不会仓促争取落实。至于会否提出议员议案或议员法案，他称仍为初步想法，现时是「抛砖引玉」，希望与认同的立法会议员集思广益。

选举日连续工作24小时 田北辰叹岁月逼人

田北辰随后在社交平台表示，感谢街坊支持，让「理性敢言、独立思考」的声音能继续留在议会。他指，由选举日清晨开始拉票，直至翌日早上7时许在会展完成点票及传媒访问，连续工作超过24小时后感到「力有不逮」，笑言「岁月逼人」，因此未能像其他候选人即时谢票。他于翌日早上亲自向街坊致谢，并表示见到街坊热情握手、拍照，十分感动。

对于街坊关注他卸任后，以往承诺的区内事务如何跟进，田北辰强调自己仍是实政圆桌召集人，会确保庄豪锋继续落实相关工作。

记者：林彦汛

摄影：陈浩元