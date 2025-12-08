立法会选举│陈国基：期待与新一届立法会衷诚合作 深入查找火灾原因并堵塞漏洞

第八届立法会换届选举顺利完成，政务司司长陈国基表示，这次选举在香港面对严峻挑战的时间进行，显示出各市民共克时艰、共创未来的狮子山精神。要感谢每一位踊跃投票的选民热忱的参与，是推动灾后各项工作和改革发展的巨大力量。

陈国基在社交平台称，特区政府期待与新一届立法会议员紧密合作，一方面进行火灾的调查、援助、重建工作，深入查找原因并堵塞漏洞，通过系统性改革避免悲剧重演；另一方面，要持续创新推进经济发展、改善民生，提升社会治理，更好融入和服务国家发展大局。

他期待与新一届立法会衷诚合作，和衷共济，一起倾听市民的声音，一起研究香港正在面对的各项深层次问题，一起找到深化改革发展的好办法，一起紥实推进良政善治，为建立一个更美好的香港一起努力。

