Save Lily｜男婴Danny发烧入院 医生：高烧或造成脑部损害致发展迟缓 拆解脊柱刺穿手术

Save Lily｜称在家中分娩诞下的男婴的曾先生及关小姐，早前因为疏忽照顾儿童被捕，后愿意提供DNA样本，经测试后证实与Danny具血缘关系。而约2至3个月大的男婴Danny，于6月初起由社会福利署接手照顾。昨晚（21日）Danny因发烧先送往律敦治医院，晚上再转送东区医院接受治理，曾先生及关小姐其后向传媒交代最新情况，指保良局通知他们，Danny有紧急情况或需进行「脊柱刺穿手术」，令两人十分担心。今早（22日）曾先生指Danny现时情况好转，已退烧，暂不需要做手术。究竟甚么是「脊柱刺穿手术」？如遇上孩子高烧，家长应如何处理？即请儿科医生张杰医生为大家讲解，释除家长们的疑虑。

Save Lily｜男婴Danny高烧入院 父盼早日团聚 母望喂人奶

「Save Lily」事件中，两个月大的男婴Danny因发烧、流鼻水等感冒症状送往东区医院治理。父亲曾先生指，儿子由最初「眼仔辘辘」到住进收容所后神情呆滞，如今更抱病入院，认为其健康「每况愈下」，令人十分忧虑。他批评每星期仅一次的探视安排远远不足，未能尊重婴儿吃人奶的意愿，促请当局考虑儿童利益让家庭团聚。目前，母亲关小姐已获准留院陪伴儿子至早上，她期望能继续陪伴并亲自喂哺母乳。

「Save Lily」事件中、两个月大的男婴Danny父母昨晚（21日）得悉儿子发烧入院，赶往探望。（图片来源：《星岛日报》）

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甚么是「脊柱刺穿手术」于哪些情况下需要进行这个手术？

男婴Danny因发烧入院，父母指或需进行「脊柱刺穿手术」，究竟「脊柱刺穿手术」是甚么？张杰医生指其实这只是个相对简单的病房检查。「『脊柱刺穿手术』目的是抽取所谓的脑脊髓液去证实和排除脑膜炎的可能性。简单来说，方法就是将针在全消毒的情况底下，从腰部脊椎位置去收集一些脑脊髓液，而不会伤害到任何神经。在父母而言，可能是很可怕的步骤。但对于医护来说，这只是一个比抽血需要长一点时间的医护步骤，也没有特别的风险。」

「Save Lily｜两个月大的男婴Danny昨晚发高烧，医院指或需进行「脊柱刺穿手术」。（图片来源：《星岛日报》）

张医生指这个检查的结果会影响医生用药的选择，以及用药的时间性。「举例来说，如果医生怀疑是脑膜炎的话，使用的抗生素必须足以能够从血液渗透到脑内的神经系统，而且疗程需要较长的时间。」

高烧不退或造成脑部损害 幼婴高烧不止父母应这样做

如遇上幼婴高烧不退，张杰医生指最直接简单的做法，就是带孩子见医生，由医生建议下一步如何。「年纪越细孩子遇上高烧不退、情况越不稳定就需要做尽一步的检查。抽血、抽脑脊髓液、鼻咽和喉咙分泌物的核酸测试、验尿都是一般基本的化验方向。最重要就是找到感染的源头，并且尽快治疗。」

（示意图，AI生成图片）

如果病菌太毒或者延迟治疗，就有机会引起不同程度的并发症。「高烧不退而引起的并发症，牵涉到相关的不同器官。如果影响到脑部神经系统，就有机会造成永久性的脑部损害和发展迟缓。故此不用忽视。」

母乳有一定抗体但非正式的医疗效果

Danny妈妈向传媒表示，希望可以尽快见Danny并重新喂哺人奶，以增强其抵抗力。人奶对幼婴健康有好处，但如孩子正在生病，人奶真的可有助增强抵抗力，加快痊愈吗？张杰医生表示人奶的确有助对抗病菌，但不可代替正式医疗效果。「我们理解妈妈的心态。母乳中一定存在某一个份量的抗体。透过饮用母乳可以将这些抗体吸入孩子体内，协助对抗病菌。但是是否代表人奶一定有用？就真的要是乎情况。但是，无论是否饮用人奶，都不可以代替正式的医疗效果。」

（示意图，AI生成图片）

张杰医生

香港大学内外全科医学士 MBBS（HK）

爱尔兰皇家内外科医学院儿科文凭 DCH（Irel）

香港儿科医学院院士 FHKCPaed

香港医学专科学院院士（儿科）FHKAM（Paediatrics）

张杰医生

资料来源：《星岛日报》、张杰医生

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