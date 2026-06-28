2本绘本如酷热下的情绪绿洲 在烦躁中寻找一抹清凉 为自己和孩子降温｜好书推介

好书推介｜踏入6月的香港，街头仿佛置身于一个巨大的蒸笼。滚烫的热浪从路面翻腾而上，夹杂着令人窒息的湿气，这份闷热不仅让人汗流浃背，更在无形中触碰着每个人脆弱的神经。这种天气里，孩子容易因为一点小事而哭闹， 大人的耐性也常常在好不容易抵达冷气场所前，便已被沿途的燥热消耗殆尽。面对这种生理与心理的双重考验，我们究竟该如何为自己和孩子降温？

儿童绘本推介１：《热狗》

凯迪克金牌奖作品《热狗》，作者用极具渲染力的笔触，画出了我们在炎夏中最真实的崩溃。故事的主角是一只精疲力竭的腊肠狗，牠跟着主人走在拥挤、热气逼人的街头。刺眼的阳光和发烫的路面，让这只小狗彻底超载。牠罢工了，趴在路中间，拒绝再向前，哪怕迈出一步。

儿童绘本推介１：《热狗》（图片来源：受访者提供）

当情绪超载 容许自己停下脚步

面对罢工的小狗，主人没有硬拉着牵绳，也没有大声斥责小狗不听话。她停了下来，抱起这只像热狗般发烫的腊肠狗，搭上火车，逃离了城市，来到广阔的海边。小狗在沙滩上奔跑，原本令人窒息的暖色调画面，瞬间转化为清凉的蓝绿色。

在日常生活中，无论是孩子还是我们自己，总会有像那只腊肠狗一样热到崩溃、拒绝前进的时候。当压力和燥热达到临界点时，硬撑是没有用的。暂停一下，转换环境，哪怕只是去海边吹吹风，都是我们必须给予自己的礼物。

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介２：《停电了！》

然而，在现实的生活中，我们未必总能立刻抛下一切。当我们无处可逃时，又该如何降温？另一本荣获凯迪克银牌奖的绘本《停电了！》，为我们提供了另一个充满启发性的角度。

（图片来源：受访者提供）

关掉喧嚣 在黑暗中找回夏日的微风

故事发生在一个炎热的夜晚。每个人都躲在冷气房里，各自做着自己的事。大家都在同一个屋簷下，却又各自孤立在不同角落中。突然，整座城市停电了！失去了冷气，屋内变得闷热难耐，一家人只好摸黑走上天台。

没想到，天台上早已聚集了邻居。没有了城市的光害，满天星斗显得格外璀璨，夏夜的微风反而更加清凉。这场突如其来的停电，让繁忙燥热的城市按下了暂停键，却意外地让人们寻回了久违的平静和人情味。

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

寻找你的避暑胜地

炎热的夏天，是对我们耐性和情绪调节的最大考验。当外在环境过于灼热时，我们需要学会为自己的心灵寻找避暑胜地。或许是一趟远离尘嚣的海边小旅行，也可能只是一杯透心凉的茶餐厅特饮。放慢脚步、接纳烦躁，清凉和平静，终会如期而至。

文、图： 绘本童乐 Kadey Jadey



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