两本儿童绘本窥见广阔宇宙 在浩瀚宇宙中找最真实的自己｜好书推介

好书推介｜最近，公开了很多关于UFO（不明飞行物体）的机密档案。这个原本只存在于科幻电影中的情节，如今竟成了热门的新闻焦点。当新闻报道和网上转播着这些画面时，高中学生或许已开始对浩瀚宇宙的物理奥秘产生求知的渴望；而年纪尚幼的孩子，可能只想赶快趴在地上，看看有没有一架正冒着白烟的迷你太空船。外星人是否真实存在，这个悬而未决的谜题，向来是激发想像力最好的燃料。这次的两本绘本，我们能窥见宇宙的广阔，更能看见大人们遗忘已久的童心。

儿童绘本推介1：《松饼先生！》

世界上似乎有两种人：具备想像力的人，在再小的墙角也能发掘出广阔的宇宙；缺乏想像力的人，即使面对再大的天空也不懂得抬头仰望。绘本大师大卫．威斯纳的无字绘本《松饼先生！》，彻底颠覆了我们对外星人入侵的想像。

儿童绘本推介1：《松饼先生！》（图片来源：受访者提供）

从猫眼看出去的微观宇宙

故事的主角「松饼先生」是一只穿着白袜子的黑猫。如同许多被圈养的家猫，牠多半时间趴着不动。在松饼先生眼里，家中的玩具简直无聊透顶。直到有一天，一艘小巧的真正外星飞船迫降在玩具堆中。

（图片来源：受访者提供）

这本绘本最特别的地方，在于作者视角的巧妙切换。当我们看下来，降至一只猫的高度时，眼前的角落便瞬间化为一个壮阔的星际战场。对于迫降的外星人以及墙角里的蚂蚁而言，这只懒惰的小猫，简直就是巨大的哥斯拉。牠尾巴一扫，对这个微观世界便具有核爆般的摧毁力。于是，外星人与昆虫结为盟友，拟定了一场惊心动魄的逃亡计划。

（图片来源：受访者提供）

小时候，我们都曾经蹲在地上观察蚂蚁，看牠们列队搬运食物。长大后的我们只懂得购买杀虫剂，将牠们视为在家中不容存在的害虫。成长过程中逐渐流失的想像力，造就了许多平庸乏味的大人。正如故事所描绘的，只要愿意蹲下身来，方寸之间便是宇宙。

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介2：《小外星人》

《小外星人》是另一位绘本大师马努叶尔．马尔索一首写给宇宙和生命的抒情长诗，这是一本感性的绘本。故事描述一个穿着太空衣的小外星人阿斯特罗，降落在一个不知名的星球上。星球上的奇异生物对这个小外星人充满好奇，其中一个生物和小外星人成了挚友。他们一起玩耍，一起探险。直到有一天，这个生物不在了。小外星人从无法接受到愤怒，最后重新踏上旅程，开始探问生命与宇宙的本质。

儿童绘本推介2：《小外星人》（图片来源：受访者提供）

浩瀚里的纯粹之爱

这部绘本其实是作者为了纪念在自己11岁时过世的父亲所创作的。作者将自己化身为那个在陌生星球上迷失的小太空人，试图克服失去挚爱的痛楚。这份在生死与岁月面前的无力感，正是面对浩瀚宇宙时最诚实的状态。

（图片来源：受访者提供）

我们永远无法完全参透生命的聚散，正如我们无法测量宇宙的边界。即使形体消逝，曾经共度的时光也会像原子一样重新排列，化作星星的粉末，永远陪伴在我们身边。

（图片来源：受访者提供）

在星尘中保持好奇

那些尘封的UFO档案被逐一解密，是在寻找外星生物，也是给了我们一个重新观看世界的理由。 我们身体里的每一个原子都来自一颗爆炸了的恒星，人类本就是星尘。在真正的外星人造访地球之前，带着好奇，珍惜身边每一个由星尘组成的奇迹，这才是浩瀚宇宙给予我们最清晰的答案。

（图片来源：受访者提供）

文、图：绘本童乐Kadey Jadey

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IG@kadeyjadey

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