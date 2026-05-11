考试季节小心「支持」变「压力」3个家长于考试期时自我提醒的小贴士｜儿童心理

临近大考，很多家长都有同一个矛盾：「唔提醒又唔安心，讲多两句又变闹交。」不少家庭在考试季冲突特别多，甚至谈到功课、分数就火药味十足。亲子关系越紧张的家庭，往往有几个共通点 —— 就是家长只看分数、忽略情绪、自身焦虑未被察觉、说话习惯批评和比较。结果，孩子把考试视为「亲子关系风眼」，越来越抗拒。 要真正做到「有要求但不变压力」，关键在于家长如何管理自己的情绪和怎样说出口。

（图片来源：PhotoAC）

表达不当支持变压力

在家庭临床心理学角度，「支持」与「压力」的分界，不在于有没有提要求，而在于孩子感受到的是「被理解」还是「被要求」。支持性的语言通常温和、聚焦过程，例如：「我见到你呢排都有坚持温习，好值得欣赏。」、「考试就系比你展示平日努力，不需要完美。」相反，充满压力的语句常常指向结果和比较：「今次一定要考好唔可以失手。」、「你睇人哋几用功。」这类说话很容易令孩子觉得「我不够好」，自信心被慢慢磨蚀。

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当家长先情绪爆煲……

很多时候，考试前最紧张的其实是家长本身。家长的焦虑未被觉察，很容易在不自知之下，以急躁语气、黑脸或冷嘲热讽的方式，不知不觉间将压力「倒」在孩子身上。我建议家长先学会照顾自己的情绪，例如在督促前，先深呼吸几下、与伴侣或朋友倾诉压力，最简单方法是可以给自己一个空间，冷静下来饮杯暖水，对自己说：「我紧张系正常，但唔需要加落小朋友度。」当大人能用较平稳的状态与孩子谈温习，很多冲突其实可以预防。孩子感受到的是「有人同行」，而不是「有人监视」。

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「陪伴」取代「监督」气氛就不一样

考试季亲子关系较和谐的家庭均有一个共通点，就是家长愿意用「陪伴」取代单向「监督」。 例如，不是只在旁边盯着说「快啲读啦！」，而是一起坐下来规划时间表，清楚写出每天要做的分量，让孩子知道自己有参与、有选择。中间可以安排共同散步、做少许运动或小休聊天，让孩子感觉「We are in this together」，考试不是他一个人孤军作战。 当孩子完成计划时，家长不妨给予具体肯定：「你今日按自己订嘅时间表做完，好有责任感。」而不是只说一句「仲可以啦」。这种结合「清晰要求」与「稳定支持」的模式，既保持学习上的边界，又让孩子在压力中仍有安全感，长远更愿意主动面对学习挑战。

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家长面对孩子考试时要自我提醒的3个小贴士

和孩子说话前先问自己：「我想表达关心，还是只想发泄？」 见到孩子紧张和不安的时候要说「无论结果点，我都以你努力为荣」。 让孩子感受到你在同行，如说「我和你一起想办法」取代「你点解又……」

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临床心理学博士郑颖珩Profile

．婚姻及家庭治疗师

．亚洲家庭治疗学院院士

．美国婚姻及家庭治疗学会会员

临床心理学博士郑颖珩

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