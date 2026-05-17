2本绘本拯救孩子失去的自信 拒绝被标签的勇气 肯定自己内在价值｜好书推介

好书推介｜在香港这个讲求效率和竞争的城市里，我们从小就习惯了被评分。在学校，成绩表上的甲乙丙丁决定了孩子的排名；在家里，我们也常常不自觉地运用奖励贴纸，来鼓励孩子做好规矩。表现好，得到一颗星星；做错事，可能换来一个交叉。久而久之，孩子们（甚至身为父母的我们）都养成了一种习惯，用外界给予的标签，来衡量自己内在的价值。然而，当一个孩子身上贴满了代表失败的灰点点，或是因为害怕得不到金星星而不敢尝试时，我们该如何拯救他们失去的自信？

儿童绘本推介1：《你很特别》

《你很特别》（You Are Special）是生命教育领域中不可逾越的经典。故事发生在一个叫做「微美克村」的木头人小镇。微美克人每天只做一件事：互相贴贴纸。木质好或跨越障碍的人，会被贴上闪亮的金星星；而那些木质粗糙或甚么都做不好的人，则会被贴上丑陋的灰点点。

儿童绘本推介1：《你很特别》（图片来源：受访者提供）

标签只有在你真正在乎的时候才会黏住

主角胖哥就是一个贴满灰点点的木头人。它无论多么努力想表现，总会搞砸，然后换来更多的灰点点。它自卑到了极点，甚至不敢出门。直到它遇见了木匠伊莱 —— 创造了所有微美克人的造物主。

「你很特别，不是因为你很聪明、很美丽、有才华，你很特别，因为你是如此如此特别，你独一无二的。」

（图片来源：受访者提供）

我们常常以为，用分数或成就来定义孩子，可以激发他们的上进心。但事实上，条件式的爱只会制造出两种孩子：一种是被灰点点压垮，放弃自我的孩子；另一种则是为了维持金星星，而活在极度焦虑中的孩子。作为父母，我们就是孩子的「木匠」。我们能给予孩子最坚固的盔甲，就是让他们深信，无论你的成绩是全班第一还是最后，无论你身上有多少世俗的标签，你在我眼中，都是独一无二且无可取代的。

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介2：《 点》

当孩子因为害怕失败而拒绝尝试时，我们该如何推他们一把？《 点》的主角葳葳，就是一个被完美困住的孩子。图画课结束了，她的图画纸依然是一片空白。充满智慧的美术老师依然耐心地引导她：「妳就画几笔吧！」为了证明这一点，葳葳拿着笔，往纸上用力一戳，留下了一个再普通不过的黑点「●」。

儿童绘本推介2：《 点》（图片来源：受访者提供）

允许自己画一个不完美的点

几天后，葳葳惊讶地发现她画的那个充满怒气的小黑点，竟然被配上画框，高高挂在墙上！这个小小的举动，瞬间打破了葳葳对空白的恐惧。于是，她开始尝试画出各种颜色和大小的点。

（图片来源：受访者提供）

很多时候，孩子说「我不会」，其实潜台词是「我怕我做出来不够好，会被贴上失败的标签」。美术老师的金色画框，是一种全然的接纳。重要的不是一开始就画出满分的作品，而是身为大人的我们，愿不愿意给孩子勇气，让他们在白纸上留下属于自己的那一个点。

（图片来源：受访者提供）

成为接纳孩子的「画框」

在教养的路上，我们都难免会陷入比较和评估的漩涡。看着别人的孩子多才多艺、成绩优异，我们也会不自觉地拿着金星星去丈量自己的孩子。

一个内心强大、拥有抗逆力的孩子，绝不是靠无数的金星星堆砌出来的。他们的力量，来自于有一个安全的避风港，允许他们笨拙。

（图片来源：受访者提供）

面对被大环境标签压得喘不过气的孩子，我们不妨学习木匠伊莱，告诉他们「你很特别，不需要任何条件」。当我们愿意放下世俗的评分表，那些负面的灰点点，自然会从他们身上一一掉落。而他们，也终将长出勇气，画出属于自己最璀璨的人生轨迹。

文、图：绘本童乐Kadey Jadey

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