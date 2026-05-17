Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2本绘本拯救孩子失去的自信 拒绝被标签的勇气 肯定自己内在价值｜好书推介

亲子
更新时间：16:12 2026-05-17 HKT
发布时间：16:12 2026-05-17 HKT

好书推介｜在香港这个讲求效率和竞争的城市里，我们从小就习惯了被评分。在学校，成绩表上的甲乙丙丁决定了孩子的排名；在家里，我们也常常不自觉地运用奖励贴纸，来鼓励孩子做好规矩。表现好，得到一颗星星；做错事，可能换来一个交叉。久而久之，孩子们（甚至身为父母的我们）都养成了一种习惯，用外界给予的标签，来衡量自己内在的价值。然而，当一个孩子身上贴满了代表失败的灰点点，或是因为害怕得不到金星星而不敢尝试时，我们该如何拯救他们失去的自信？

儿童绘本推介1：《你很特别》

《你很特别》（You Are Special）是生命教育领域中不可逾越的经典。故事发生在一个叫做「微美克村」的木头人小镇。微美克人每天只做一件事：互相贴贴纸。木质好或跨越障碍的人，会被贴上闪亮的金星星；而那些木质粗糙或甚么都做不好的人，则会被贴上丑陋的灰点点。

儿童绘本推介1：《你很特别》（图片来源：受访者提供）
儿童绘本推介1：《你很特别》（图片来源：受访者提供）

标签只有在你真正在乎的时候才会黏住

主角胖哥就是一个贴满灰点点的木头人。它无论多么努力想表现，总会搞砸，然后换来更多的灰点点。它自卑到了极点，甚至不敢出门。直到它遇见了木匠伊莱 —— 创造了所有微美克人的造物主。

「你很特别，不是因为你很聪明、很美丽、有才华，你很特别，因为你是如此如此特别，你独一无二的。」

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）

我们常常以为，用分数或成就来定义孩子，可以激发他们的上进心。但事实上，条件式的爱只会制造出两种孩子：一种是被灰点点压垮，放弃自我的孩子；另一种则是为了维持金星星，而活在极度焦虑中的孩子。作为父母，我们就是孩子的「木匠」。我们能给予孩子最坚固的盔甲，就是让他们深信，无论你的成绩是全班第一还是最后，无论你身上有多少世俗的标签，你在我眼中，都是独一无二且无可取代的。

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介2：《 点》

当孩子因为害怕失败而拒绝尝试时，我们该如何推他们一把？《 点》的主角葳葳，就是一个被完美困住的孩子。图画课结束了，她的图画纸依然是一片空白。充满智慧的美术老师依然耐心地引导她：「妳就画几笔吧！」为了证明这一点，葳葳拿着笔，往纸上用力一戳，留下了一个再普通不过的黑点「●」。

儿童绘本推介2：《 点》（图片来源：受访者提供）
儿童绘本推介2：《 点》（图片来源：受访者提供）

允许自己画一个不完美的点

几天后，葳葳惊讶地发现她画的那个充满怒气的小黑点，竟然被配上画框，高高挂在墙上！这个小小的举动，瞬间打破了葳葳对空白的恐惧。于是，她开始尝试画出各种颜色和大小的点。

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）

很多时候，孩子说「我不会」，其实潜台词是「我怕我做出来不够好，会被贴上失败的标签」。美术老师的金色画框，是一种全然的接纳。重要的不是一开始就画出满分的作品，而是身为大人的我们，愿不愿意给孩子勇气，让他们在白纸上留下属于自己的那一个点。

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）

成为接纳孩子的「画框」

在教养的路上，我们都难免会陷入比较和评估的漩涡。看着别人的孩子多才多艺、成绩优异，我们也会不自觉地拿着金星星去丈量自己的孩子。

一个内心强大、拥有抗逆力的孩子，绝不是靠无数的金星星堆砌出来的。他们的力量，来自于有一个安全的避风港，允许他们笨拙。

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）

面对被大环境标签压得喘不过气的孩子，我们不妨学习木匠伊莱，告诉他们「你很特别，不需要任何条件」。当我们愿意放下世俗的评分表，那些负面的灰点点，自然会从他们身上一一掉落。而他们，也终将长出勇气，画出属于自己最璀璨的人生轨迹。

文、图：绘本童乐Kadey Jadey

儿童绘本书店
让绘本成为亲子最美好的回忆

IG@kadeyjadey
IG@kadeyjadey

相关文章︳2本大师级儿童绘本推介 解开人生迷团 在世界中寻找属于自己的颜色 ｜好书推介

相关文章︳2本关于马的儿童绘本 一起放下完美清单 走进孩子的竹马世界｜好书推介

相关文章︳2本绘本教我们「消化情绪」 给悲伤一间小屋 给愤怒一个拥抱｜好书推介

相关文章︳2本无字绘本的留白哲学 过度言语成沉重说教 听见善意与原谅的声音｜好书推介

相关文章︳2本绘本教「放手」的艺术 学优雅退场 疗愈在分离焦虑中挣扎的父母｜好书推介

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
旺角中心开业20年老店光荣结业！清货全场$10/件 网民慨叹︰睇住旺中变成咁好唏嘘
旺角中心开业20年老店光荣结业！清货全场$10/件 网民慨叹︰睇住旺中变成咁好唏嘘
时尚购物
7小时前
佘诗曼认曾拒收戒指令旧闻变热话 男星曾高调求婚？ 一原因拒入豪门 网民：好彩冇嫁
佘诗曼认曾拒收戒指令旧闻变热话 男星曾高调求婚？ 一原因拒入豪门 网民：好彩冇嫁
影视圈
7小时前
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
生活百科
2026-05-15 19:07 HKT
优质顾客服务大奖颁奖典礼暨26周年志庆圆满举行 High Tech与High Touch深度融合 AI赋能客服新世代
企业资讯
2026-05-16 10:00 HKT
国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国
国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国
商业创科
23小时前
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
生活百科
2026-05-16 10:00 HKT
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
生活百科
2026-05-15 17:43 HKT
何超蕸追思会丨何鸿燊家族成员到场 长房何超雄二房何猷龙罕露面 何超仪撑拐杖私人医生随行
何超蕸追思会丨何鸿燊家族成员到场 长房何超雄二房何猷龙罕露面 何超仪撑拐杖私人医生随行
影视圈
4小时前
何超蕸追思会丨何超琼、黎芷珊等家属强忍悲伤抵达打点 政商名流齐集送别赌王千金
何超蕸追思会丨何超琼、黎芷珊等家属强忍悲伤抵达打点 政商名流齐集送别赌王千金
影视圈
5小时前
方力申红馆演唱会尾场｜老婆Maple叶萱带5个月大B女到场 Isla自动自觉除超影相可爱度爆灯
方力申红馆演唱会尾场｜老婆Maple叶萱带5个月大B女到场 Isla自动自觉除超影相可爱度爆灯
影视圈
20小时前