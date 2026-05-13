桌游｜桌游x教育改善亲子关系 3类针对性功效桌游推介 提升专注力+训练数理逻辑

桌游｜玩，家长总会联想成「唔读书」，其实玩得其所，全然是一个学习机会。香港桌上游戏教育学苑院长Edward Chan本身是桌游迷，跟很多香港人一样，都是由爱上玩《大富翁》、《UNO》、《Kudos》等游戏开始，后来他发现外国有很多桌游是香港少见，于是毅然引入。 「外国早有很多适合亲子，内容关于学术、沟通、社交的桌游，于是主力引入这类型游戏，期望更多人感受到乐趣。」

（图：霍楚晖）

亲子共同感受快乐



做生意自然四处推广，从中Edward看到一些现象：大人玩Board Games很开心，但当孩子和家长一起玩，就会有很多状况。「家长可能不自觉怪责孩子无耐性，肉紧时又话『你实输』，孩子渐渐有情绪就不想玩，家长又因此而stop他，我认为个中好像有些事情大家忘记了 —— 游戏明明是一道桥梁，只是家长不知道怎样建好这道桥梁。」Edward认为玩桌游应该是亲子双方共同感到快乐，从中将课业知识升华就最理想，于是生起「将桌游结合教育」的念头。Edward形容桌游的多样性是想像不到，不同游戏有着不同机制，而这些机制正是孩子了解世界的好方法。「譬如一些数理逻辑游戏，玩法很简单，牌中的数字7旁边有个2，原来是加2或减2，孩子也透过游玩不知不觉学到加减数 —— 你试试叫他做加减数习作，只会是一场『厮杀』！（笑）」

（左起）香港桌上游戏教育学苑院长Edward Chan、香港创新智力运动协会联合创办人冯立荣（图：霍楚晖）

桌游可视为一种学习手段，前提是家长要让孩子尝试，Edward观察到孩子的好胜心往往于内在，只要肯予其尝试，外界最好不要干预。「有时家长和孩子来到我的店，家长眼见是数学game就忙不迭说『你计数唔叻唔识玩 啦』，其实孩子的动机、好奇心，正是驱使其再进一步的助力。」这Edward会主动请妈妈留步，亲自教玩。「第一次玩，孩子可能会乱出牌，但只要玩多几次及开口鼓励，很快便能掌握窍门，出牌越来越有信心，这就是学习过程，连家长都意想不到孩子学得那么快；他不是不懂，只是需要找对的方法，再加上有人带领、指导，便能找到学习方向。」

家长更认识孩子

骤耳听家长似不体谅孩子，不过Edward说家长也有其难处 —— 看不懂说明书，也不了解桌游对孩子成长的正面影响。「因此我们在学校推动家长教育，教他们透过游戏带动孩子。桌游的世界多采多姿，这份快乐不仅在学校感受到，也能带回家。这才是教育与游戏结合的实践。」

《老夫子心中有数》是Edward目前最喜欢的桌游，游戏所选用的成语均带有一至两个数字，由冯校长精心策划，至于大家最爱的「耐人寻味」，应该在下一辑见到。（图：霍楚晖）

经常接触孩子，Edward也察觉到他们对电子产品的沉迷，要破解问题不如反过来看，可能是孩子有需求，却找不到回应所致，最简单情况是孩子在家「无所事事」，不玩手机还有没有别具趣味的选择？桌游正好是一个很好的陪伴工具，也帮助家长认识孩子。「每次到校和孩子互动，老师都会在旁观察，有些孩子平日不出声，但当投入游戏时自然就『开口』，不止老师惊讶，连家长都有许多新发现，因为桌游对大家来说是一个新领域，过程就算看到孩子的不足也不重要，只要继续探索就会有惊喜。」事实上，孩子在不自觉中学懂了知识，而在玩的过程也不经意地展示出来 —— 原来已经学会了。

（图：霍楚晖）

学懂与人沟通



跟Edward一样热心桌游的，还有香港创新智力运动协会联合创办人、前圣爱德华天主教小学校长冯立荣，在校时已大力推动桌游教育，退休后更全身投入，他补充说：「昔日家庭多兄弟姊妹，兄姐会跟弟妹玩，孩子自然懂得与人沟通。现在很多家长把手机当『奶嘴』，只为『安抚』让他不要捣蛋，但孩子拿着手机干甚么？我们根本不知道。」冯校长记得过往跟学生在其校长室做访问时，房内电子游戏及桌游也齐备，当时的记者问学生会选哪个玩？他答玩桌游，记者笑问是否校长在场所以这样回答。「学生说在家独个儿玩不成桌游，在这里可以边玩边跟大家聊天，好开心！打机留待回家一个人玩算了！」冯校长不讳言这位学生平日上课绝不举手，但在棋盘上他会吱吱喳喳，玩桌游的信心比举手串字更大，久而久之，一个木讷的孩子变得开朗、自信。

《校园大富翁》的封面人物好眼熟？冯校长来的！场境转换成校园，竟呼应了人文科的「认识校园」课文。（图：霍楚晖）

此外，桌游还有一个bonus：让孩子认识输赢。冯校长笑言两个人玩，肯定一个赢一个输；四个人玩，三个输一个赢，是的，输的机会总是比赢的大。「家长最初会担心孩子『输了很惨』，但我经常跟家长说：输下输下就习惯。」的确，输下输下总会赢。「桌游让孩子有挫折的感受，同时也有成功感，完全像人生一样，一定会碰到不如意的事，但也会充斥着快乐，对孩子的成长来说，这就是自由教育。」自由不代表放任，在规条下前进，明白得失进退，才有韧力接受人生风雨试炼。

位于启德的店子，周末时孩子围在这里玩桌游，气氛热烈。（图：霍楚晖）

分门别类 对号入座

类别1：提升专注力

推介：《魔法厨房》

玩法：魔法学员把食材的颜色褪掉，令大厨无法准备晚餐。厨房小精灵一边运用魔法药水为食材重新上色，一边要努力防避袭击。

特色：

有趣的考反应游戏，不停转换游戏模式，考验思考能力。 玩家轮流开牌并做出相应动作，训练出专注力。

《魔法厨房》（图：霍楚晖）

类别2：数理逻辑

推介：《数字急转弯》

玩法：玩家们要把牌堆最上面的纸牌加减1、2或3，如果他们手上有一样数字的牌，就可以打出来。

特色：

过程中全部玩家需同时抢着出牌，所以可以出牌的会一直改变，动作慢一点就没得出牌。 第一个将纸牌出完的人获胜。 考验加减运算，越玩越纯熟。

《数字急转弯》（图：霍楚晖）

类别3：策略思维

推介：《动物将棋》

玩法：两人轮流移动一只棋子，当自己的棋子移动到对手棋子所在的格子，将该棋子吃掉并变成自己的同伴；轮到自己时，可以将吃到的棋子放入棋盘上的任何空格。

特色：

玩法简易，可作为孩子首次接触的棋类游戏。 具竞赛成分，考验玩家的策略。

《动物将棋》（图：霍楚晖）



文：刘佩桦 图：霍楚晖

相关文章｜桌游对智力的6大好处 提升脑力分泌安多酚 数理+推理逻辑力UP！

相关文章｜桌游│慈幼叶汉千禧小学组校队推广智力运动 培养责任 劣势训练提升抗逆力