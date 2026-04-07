忽略根本问题养成拖延症 3个方法减少孩子早期形成拖延习惯｜儿童游戏治疗

小朋友做事慢，提不起劲，总是「等一下」，结果变成无止境的等待。许多家长想尽办法解决，却忽略了最根本的问题 —— 究竟是谁把孩子养成了拖延的习惯？

拖延症或许并非懒惰

最近有位家长向我求助，说孩子的拖延症非常严重。功课量不多，却要花四小时才能完成。过程中不是发呆就是等待，好不容易坐回书桌，却慢条斯理只写了两行字。家长每天叫苦连天，苦不堪言。

（图片来源：PhotoAC）

拖延是一种「明知道要做却不去做」的习惯，它并不等于懒惰，而是源于逃避现实或害怕失败。孩子在成长过程中，对时间的概念并不敏感，认为时间多的是，不必急。反之，家长往往急于推进，孩子还没开始做，父母就已经焦急。再加上日常生活的影响，拖延便悄悄养成。

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不经意剥夺孩子学会处理事情的机会

日常生活中的细节，往往塑造孩子的行为模式。很多家长为了节省时间，会替孩子处理各种事情：换衣服、洗手、收拾书包，甚至陪做功课。久而久之，孩子便忘记了自己需要负责甚么。吃饭就是一个典型例子 —— 明明孩子已经有能力自己吃饭，父母却偏要把饭送到嘴边。这样虽然一时方便，却剥夺了孩子学会处理事情的机会。当孩子习惯「不动手也能完成」，自然就会等待父母代劳，拖延也因此出现。

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另一个常见原因，是父母不给孩子足够的犯错机会。看到孩子犯了小错，下次便急不及待帮他完成，担心再出问题。其实，一件事情有不同步骤，孩子可能在步骤二出错，下次在步骤五出错，这都是正常的学习过程。但若父母不容许任何错误，孩子便会产生依赖，久而久之，拖延也随之而来。

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3个方法减少孩子早期形成拖延症

要改善这种情况，其实并不困难。以下三个步骤，家长可以尝试：

减少孩子早期形成拖延症方法1：自己的事自己做

当孩子进入不同成长阶段，就应该让他们承担相应的责任。两岁起可以训练孩子丢垃圾、收拾玩具；年纪再大，可以加入衣服整理、刷牙、收拾物品等任务。这样能提升责任感，让孩子认清自己的岗位。

（图片来源：PhotoAC）

减少孩子早期形成拖延症方法2：容许孩子重复犯错

犯错是认知成长的一部分。若父母过度干预，孩子便会依赖，失去重要的学习机会。当孩子习惯「不劳而获」，自然会选择最舒服的路，日后教育只会更困难。

减少孩子早期形成拖延症方法3：耐心陪伴

没有甚么比耐性更重要。孩子非常需要陪伴，父母若能用心陪伴每个过程，结果往往更好。

（设计图片/图片来源：AI生成图片）

以上几点，能有效减少孩子早期形成拖延习惯的机会。家长不妨试试，让孩子在责任、错误与陪伴中逐步成长，学会主动而非被动。

袁志枫Jack 儿童游戏治疗师

一位在职爸爸，希望透过游戏治疗的方法令家长们轻松在家教育小孩。「家」 是教育的起步点，如能在小朋友成长早段介入，往后就能轻松管教。家长和小朋友的误会往往是大家频率sync不到所致，我会透过这平台让大家重新认识你的小孩。

袁志枫Jack 儿童游戏治疗师

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