升中面试｜5招面试突围而出秘诀 爱秩序湾官立小学校长：自我介绍不要背书

升中面试｜无论升学或就业，学历成绩只是一张入场券，面试才是关键。教师并不是我第一份工作。为了维持生计，十五岁开始就不停去打工。在工厂工作比较简单，老板看你一眼，只要有手有脚，肯做就可以立即开工。毕业后，有会考学历，就想做写字楼工，于是开始了一连串的面试。电脑程式员、售货员、电话服务生、补习老师、问卷调查员、文员、办公室助理、侍应、社工等等都有去应征。有成功，也有失败。升中面试将至，总结多次面试经验，与大家分享：

升中面试中突围而出方法1：自我介绍不要背书

老师整天听了几百句「你好我叫陈大文，来自……」，听到闷啦！「我考第几、我有几多证书」其实已写在你的个人概览，老师识字已经睇到。一定要讲故事！讲一件你最自豪的事，或者自己如何面对挫折而不屈不挠的经历。你付出过的努力，你流过的汗水，对你的启发，对你的考验等都会让老师好奇地想认识你这位与别不同的同学。不妨在首五句说好自己的故事，包括：专长与年资、核心成就与成果、关键才能与优势、你为甚么是这间中学的适合人选、欢迎老师发问等。

升中面试中突围而出方法2：不懂回答也要答

面试中遇到难题是理所当然，老师要从几百位学生中选出二、三十人嘛！「为甚么国家要发展太空科技，把人类送上月球？」、「请讲出你心目中最伟大的哲学家。为甚么你选他？」问题总是千奇百怪。千万不要发呆或者傻笑，更加不要Dead Air 。可以有礼貌地回答：「这是一个很有趣的问题，可以给我几秒思考一下吗？」然后尝试运用你已有的知识去解答。当然，你读的课外书够广够阔，你的把握会大一点。其实，老师正观察你面对困难的态度，从容应付或是支吾以对，你的答案并不是重点。

升中面试中突围而出方法3：眼神接触（Eye Contact）

面对陌生环境、素未谋面的老师、面试压力等，大家都难免紧张，自然会望地下或者望天花板。其实，每位面试同学都面对这个「困境」。要有自信，用眼神告诉老师「我会胜任」。如果你不想直视老师的眼睛，可以望望他的眉心或者鼻子或者嘴巴。如有两、三位老师在场，不要只望问问题的老师，要扫视所有老师。老师们可能已分工，一个问问题，一个做观察。

升中面试中突围而出方法4：留意最近时事新闻

面试其中一个目的就是剔除那些只会「考试」的学生。学校提倡「小学校大社区」正是教导同学们关心社会、国家、世界的议题，如气候变化、人口老化、人工智能、大湾区概念、体艺发展等等。大家都应该从多元化的体验活动中略懂一二。只要留意最近时事新闻，就有了对话的话匣子。不要忘记表达你对新闻的看法，你的观点（Your Opinion）才是老师最想知道的。

升中面试中突围而出方法5：笑容与礼貌是最好的回答

入到校门，对每个人都点下头微笑，入到课室一定要向老师讲早晨/午安。有礼貌地回答每一道问题。离开时，放好椅子，讲唔该/再见，随手轻轻关门。如果以小组形式面试，耐心聆听其他同学的回答，友善地表达自己的想法，不要抢答，不要说不同意。紧记老师从面试中要考核的是「态度」、「应变能力」等软指标，不是「成绩」与「奖项」。

老师从面试中想选出「乐于学习」、「善于沟通」、「勇于承担」及「敢于创新」的学生，一个有温度、有态度、有想法的答案很有机会突围而出。面试不是一场你问我答的考试，而是让你展现自己才华的舞台。希望上述五点细节能帮助你做一个自信的自己 （Be Yourself！）。预祝各位将会参加面试的同学马到功成，成为你心仪中学的准中学生！

