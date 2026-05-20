港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮

想快速融入香港有何窍妙？有移居香港四年多的「港漂」网民，在小红书上分享自己总结出的9大「快速融入指北」，教路如何「扮」成一个地道香港人，极富争议性的内容瞬即成为网络热话，当中有几点却引发极大争议。

「指北」即「指南」一词的网络用语，在内地社交平台特别是小红书、知乎等非常流行。

港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完↓↓↓↓

这位女网民以「在香港生活了四年多的港漂」身份，在小红书详细地列出多个小贴士。

在穿搭方面，她提出三大重点，首先是「染头发」，建议「男生不要选太娇艳的颜色，女生可以尝试挑染」。其次是「穿素色衣服」，指出「黑白灰蓝安全牌」，并幽默地配上多个「禁」图案以表达「禁大红大绿禁」。最后是「背素净的帆布包或双肩包」，最好还要「挂一个拉布布或迪士尼玩偶」。

除了外在打扮，帖文更深入探讨港人的日常社交与行为模式，楼主戏称，要「自爆喜欢mirror」，特别是姜涛，即使「对mirror认知趋近于0，对姜公的认识仅限于罗湖有震感」。

万能聊天三件套：「哦～～～」「真系噶？」「哈哈哈」

同时，也要「自爆喜欢去行山以及去日本」，就算自己「从没去行过山，都是在家玩游戏睡觉，上一次去日本已是100年前」。

帖文更提到一些港人独特的聊天及行为习惯。例如要灵活运用「万能聊天三件套」：「哦～～～」（要拖很长！）、「真系噶？」（疑惑脸）和「哈哈哈」（听不懂也要一起大笑）。

此外，还有一些更为「地狱」的观察，如「直勾勾盯著人看」和「用余光上下打量」，并在心中低声骂「癫线」。

最引人发笑的是，楼主还罗列了多个「粤语口头禅」，例如 "nanana"、"diu~~"、"on9" 等，甚至还出现了「whole family orange」这种极具港式风味的「Chinglish」（港式英语），相当啜核。

网民反应两极：「太形象」VS「严重扣分」

这份「指北」一出，在网上引发极大回响，在多个社交平台疯传，引来大量网民留言，不少网民笑言觉得内容过于真实，纷纷表示「笑死了」、「太形象了」、「这就爬起来学」。

有网民更笑言：「感觉脑海里浮现了n个同事的形象哈哈哈，特别是染发，真的全员棕色or黄色。」楼主亦亲自回复说：「掉色变挑染了」。

不过，亦有不少网民持相反意见，认为部分建议并不可取，有本港网民直言：「别瞎教人了好不好，无人在意你染不染头穿啥颜色衣服」，并称「对于稍微有点知识的群体，喜欢mirror是严重扣分项」，有网民更对「自爆喜欢mirror」的建议感到震惊，反问：「即系品味 = 0」。

本港网民指不真实：若照做得罪人而不自知

此外，楼主提到的「口头禅」包含了一些粗俗用语，以及那句荒谬的港式英语「Whole family orange」，不少网民指出，如果一个外地人为了「扮地道」而乱用这些带有强烈侮辱性的词汇，极容易在社交场合引起真实冲突，造成「做咗即刻玩完」的尴尬局面。

另外，帖文提到要「直勾勾盯著人看」，再在心里骂人「癫线」，多位网民直斥这种行为非常冒犯且不具社会性，绝不似港人，若真的照做，只会被当成怪人或引起挑衅，完全无法达到「融入」香港的目的。

有多名本港网民认为帖文充满戏谑与夸张，楼主提供的部分建议如果内地网民信以为真并照著做，不但无法变地道，反而会暴露出自己是「刻意伪装的外行」，甚至得罪人而不自知。

帖文亦引发一些有趣的讨论，其中一些具争议性的粤语粗口，有内地网民好奇「7头是什么意思」，楼主则幽默回应「男生的某个器官头部」。当有内地网民问到「whole family orange是啥意思呀哈哈」，其他网民马上解释：「冚家Ｘ啦，就是全家死光啦」，令整个讨论区立时充满欢乐又讽刺的气氛。

来源：河流WithFlow＠小红书

延伸阅读：

泄露年龄秘密系列？ 网民盘点几代香港人热门名字 爆笑推测：邓梓峰系00后

港漂分析老港人VS新港人5大差异「一眼看出分别！」 1特征惹网民热议：地铁闸门是「检测器」？

「大陆农二代」首次游港列5点分享初体验！惊见香港也有「农民房」？感叹：资本主义由高物价开始

港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人