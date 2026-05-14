牛头角夺命车祸后 网传「81岁老伯」揸的士 「S型」老态开车惹议 的士证曝光有效期至29年｜Juicy叮

牛头角昨日（13日）发生致命交通意外，一名70岁的士司机驾驶时失控铲上行人路，导致一死一昏迷惨剧，司机涉嫌危险驾驶引致他人死亡被捕，事件再度引起公众对高龄职业司机驾驶安全的疑虑。

车祸后，有网民在社交平台Threads上转载一条抖音影片，片中一名年迈的士司机老态毕现，缩成「S型」驾车引爆网民热议，楼主心慌地写道：「真的老司机，好怕81岁的大爷突然睡著。」

牛头角的士夺命车祸后 网传「81岁老伯」揸的士 「S型」老态开车惹议 的士证曝光有效期至29年↓↓↓↓

该热传的影片，主角是一名极其年迈的司机，楼主引述影片来源最早见于去年（2025年）6月抖音平台，片中可见，该司机身穿Polo衫，头戴一顶黑色鸭舌帽，身形瘦削，手臂亁瘦，脸上及颈部满布皱纹和老人斑，尽显沧桑。

他驾驶时身体微微倾前，看似有些驼背，脊椎已有缩成S型的老态，他将口罩拉下，片中见到其眼神似乎有难以完全睁开的感觉。

「81岁」司机的士证有效期至2029年

车上的的士司机证显示，证件由2019年发出，有效期至2029年。虽然楼主称司机为「81岁的大爷」，但其真实年龄无法单从证件或外貌确定。

翻查抖音，在2023年更有疑似拍到该司机过海底隧道的影片直指：「老伯看上去很困，但开车却非常快」。

抖音上同时有不少网民遇到「香港老爷爷」开的士的影片，该些司机年龄约有70多岁至80多岁，部分甚至有接受网民访问。

网民曾遇此老伯：我坐过佢车！好恐怖...

帖文一出，大批网民留言表示曾经遇过这位高龄的士司机，经历令人心惊胆颤：「我坐过佢车！好恐怖，脚掣都踩唔实，架车chok住去！」

另一位网民更忆述：「我几年前都遇到呢个伯伯...佢全程系靠向前揸，而我当时都有点担心，全程紧握扶手。」不过，也有网民称赞伯伯：「我坐过佢车，佢开得好慢包安全」。

乘客纷分享坐高龄司机经历

另外，不少网民亦分享遇过其他高龄的士司机的经历：「我都试过夜晚搭的士，一上车见司机年纪都几大，我手机都唔敢睇，一直望住佢，点知佢揸揸下真系合埋左双眼，架车开始偏左行，我即刻叫佢」。

有网民指曾遇过84岁绿的伯伯，「渣得好慢...但我当时害怕极了」；更有网民指「试过时代广场去律敦治，结果去咗倔头路，都系7、80岁司机」。

悲歌定炸弹？高龄司机问题掀激辩

这宗悲剧及热传的影片，犹如为本港高龄司机问题投下一枚震撼弹，网民意见两极。

不少网民对高龄司机的处境表示同情，认为他们是为势所迫：「有头发边个想做癞痢？」、「咁大年纪仲要做，有钱边个会想返工丫」、「呢个真系呢个地方嘅悲歌！」等留言，道出了长者在缺乏完善退休保障下，仍需为两餐奔波的无奈与辛酸。

不过，同时有很多网民忧虑的是道路安全，在牛头角车祸的阴霾下，市民及网民均心存恐惧：「好Ｘ牙烟，今日先有个70岁的士佬撞死人」、「马路核弹」、「见到都惊」。

有网民认为：「法例真系过时！年过70真系唔应该揸商用车！始终长时间工作体力不能负荷！直头系计时炸弹！」希望政府尽快加强监管。

政府拟收紧规管 「一年一检」争取下半年提交

今年1月，运输及物流局建议修订规例，将商用车司机提交体格检验证明书的年龄门槛由70岁降至65岁，并将驾驶执照有效期缩短为「一年一检」，当局表示，正争取在今年下半年向立法会提交经优化的立法建议。

实政圆桌召集人田北辰昨日（13日）则指出，随年纪渐长，人的专注力必定难以维持，进一步建议政府应为强制退休年龄、或高龄人士最高工时立例。

来源：Threads＠funny11235813、抖音＠星期酒、城市动物

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