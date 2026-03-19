孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮

有网民在处理亡父遗物时，发现一张充满历史痕迹的「古董级」公屋轮候信，信件的细节引起网民高度兴趣，掀起讨论。

孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写↓↓↓↓

有网民在社交平台发帖表示，处理先父的身后事时，意外在一堆文件中，发现一张充满历史痕迹的「古董级」信件，这是一封公屋轮候信，确认楼主的父亲，已成功登记轮候并获配申请编号。

楼主在帖文中感慨地写道：「处理爸爸身后事文件时，发现历史文件。」这张薄薄的纸，不仅是一个家庭的重要回忆，更勾起了无数港人对80年代的集体回忆。

网民：有啲位用打字机打

从楼主上载的相片可见，该信件由「香港房屋委员会」发出，日期为1984年3月14日，距今已整整40多年，信件的纸质已微微泛黄，信上印有房委会的标志，以及当时位于公主道总办事处的地址和一个「3」字头的7位数电话号码。

信件内容为「公共房屋申请书编号」，正式通知申请人其公屋申请已获登记，并列出当年可供选择的地区。文件显示，楼主的父亲当时选择的第一志愿是「大埔」，其次是「粉岭/上水」，第三则是「屯门」。信件上的地区选项和填写方式，充满了时代感，有网民指出「有啲位应该系用打字机打」，满载著当年的印记。

帖文引发网民热议，有网民好奇楼主最后是否成功「上楼」，笑言「84排到而家都未上到楼就Ｘ街」，楼主其后亦有回复，透露自己小时候是「广平（邨）」的街坊，证实了当年一家人成功获派首选地区的公屋，在大埔落地生根。

有挑机的网民留言略带讽刺：「以为个个羡慕你得公屋得天下，其实个个心入面咪又系觉得你系低等人。」但楼主坦然回应：「咁出生系咁都无计，不过至少生活安稳」，以豁达的态度回应网民的挑衅。

网民好奇旧信函「１字之别」

此外，信件中的一个字也成为不少网民关注的「考究」对象，认为和现在的轮侯信有「一字之别」，有网民留意到信件的启首语是「『迳』启者」，而非现今常用的「『敬』启者」，指出现今不会这样写：「未见过启首语会写『迳』启者而唔系『敬』启者。」

有学识渊博的网民随即解释：「迳（直接）启者，唔客套」，「迳」本身已表示直接，是较为直接的书信格式，旧式公函书信开头常用此套语，在通信双方没有任何关系，纯粹为处理公务而交往时使用，表示直接向收信人陈述事情，省略寒暄客套。

至于敬启者则显得较恭敬，多用于尊长或平辈的正式文书，「『敬启者』意即我很恭敬地告诉你的事情就是下面这些了......一般多用于事务书信，现在公函常用，是礼貌的写法。」此解说让不少年轻网民长了知识。

勾起老街坊集体回忆

另外，有网民又对40多年前公屋分为十区感好奇，据楼主的信函当时分为：香港东、西；九龙东、中、西；新界则有：荃湾、屯门、沙田、大埔；粉岭／上水，「原来以前分区分得咁细，而家得市区（香港、九龙，已经唔畀拣）、扩展市区（东涌、沙田、马鞍山、将军澳、荃湾、葵涌及青衣）、新界（新界其他地区）、离岛。」

这封四十年前的公屋信，不仅是楼主家庭的一个重要里程碑，更是一代香港人为安乐窝奋斗的缩影，有熟悉当年情况的网民补充：「84年大埔只有大元同广福」、「1984年拣呢3区得大元邨、广福邨、彩园邨、祥华邨、屯门8条屋邨」，这些熟悉的名字，亦间接串连起香港公共房屋的发展史，唤起不少人大埔屯门老街坊的回忆：「大埔地灵人杰好地方......那些年既屯门人系会受歧视，交通配套不足，听过同事讲过当时电话约见工，HR会问申请者住边区，屯门人遭拒绝门外不获安排见工。」

来源：ckw7a5＠Threads

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