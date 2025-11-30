大埔宏福苑五级火｜屯门马路现「催泪」车尾！巴基斯坦司机贴两张暖心告示 后车车主：第一次揸车眼湿湿｜Juicy叮

有网民昨晚（29日）驾车返家途中，在屯门马路目睹前行车辆的后方，张贴了两张告示，车主是一名巴基斯坦籍司机，而告示的内容让他深受触动：「第一次揸揸吓车眼湿湿。」

大埔宏福苑五级火｜屯门马路现「催泪」车尾！巴基斯坦司机贴两张暖心告示 后车车主：第一次揸车眼湿湿↓↓↓↓

一名网民在社交平台发片发文表示，深夜下班驾车返家途中，在屯门的道路上，目睹前行车辆的后方张贴了两张告示。

楼主表示，车主是一名巴基斯坦籍司机，而告示的内容让他深受触动，更直言：「呢个就系我钟意香港入边人同事嘅原因。」他写道，这是他「第一次揸揸吓车眼湿湿」。

香港巴基斯坦社群与香港兄弟姊妹同心站在一起

该车辆后方所张贴的，是两张A4纸告示。其中一张以中、英文写道，向大埔宏福苑火灾的受影响者表达关怀：

「谨致最深切的同情与支持，香港巴基斯坦协会及巴基斯坦社群在大埔火灾后与香港的兄弟姊妹同心站在一起。」

另一张全英文的告示，则向在火灾中不幸殉职的消防员致以最崇高的敬意：

「Respect and big salute to you Sir (消防长官，向您致以最崇高的敬意)

May you rest in peace (愿您安息)

My condolences to your family (向您的家人致以我的哀悼)」

前车主现身：我的旧车，冇卖错俾人

该帖文发布后，众多网民被该巴基斯坦籍司机的善心所感动，纷纷留言称赞。然而，最令人意想不到的是，一位网民在留言区中认出了相片中的车辆，并表示：「我的旧车，冇卖错俾人。」

前车主的意外现身，让帖文的温情再度升华，楼主回应道：「我们生活在一个充满爱的地方。」其他网民亦对此奇妙的巧合感到惊讶，赞叹社交平台的联系力量。

此外，其他网民分享了更多关于巴基斯坦社群的感人故事。一名义工忆述，在火灾发生后，香港巴基斯坦协会的代表已亲赴临时庇护中心，主动询问是否需要人手或物资支援，并强调「香港都系佢哋屋企，佢哋都好想为大埔火灾出一分力」。

众多留言均指出，许多在香港土生土长的少数族裔，对这片土地有著深厚的归属感，并积极以各种方式回馈社会。有网民感言：「有阵时香港嘅巴基斯坦，真系觉得佢哋比香港人更加香港人」。

来源：wilson_lehuit8＠Threads

